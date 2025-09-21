BCCI కొత్త ప్రెసిడెంట్ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫార్మ్- ఆయన ఎవరికైనా తెలుసా?

ETV Bharat / sports

BCCI New President : బీసీసీఐ కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎవరు బాధ్యతలు చేపడతారనే విషయంపై ఇంకా సస్పెన్స్​ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈనెల 28న బీసీసీఐ 94వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరిగనుంది. అదే రోజు బోర్డు కానున్న కొత్త బాస్ పేరును ప్రకటిస్తారు. అయితే దీనిపై కొన్ని రోజులుగా రోజుకో పేరు తెరపైకి వస్తోంది. ఇప్పటికే సచిన్ తెందుల్కర్ రేసులో ఉన్నాడని ప్రచారం జరగ్గా, దీన్ని ఆయన టీమ్ ఖండించింది. ఆ తర్వాత మాజీ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ ఎంపిక కానున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా మరో క్రికెటర్ పేరు రేస్​లోకి వచ్చింది. దాదాపు ఆయన పేరు ఖరారైందని నేషనల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే?

ఆల్మోస్ట్ కన్ఫార్మ్!
సౌరభ్​ గంగూలీ పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత ఆ బాధ్యతల్లో ఇప్పటివరకు రోజర్ బిన్నీ కొనసాగారు. నిబంధనల ప్రకారం, 70ఏళ్లు నిండిన వారు అధ్యక్షుడిగా కొనసాగేందులు వీలు లేదు. బిన్నీకి ఈ ఏడాది జులైలో 70ఏళ్లు నిండాయి. దీంతో ఆయన అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. ఇక ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయి అధ్యక్షుడి ఎంపిక కసరత్తు జరుగుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో బోర్డు తదుపరి అధ్యక్షుడిగా మిథున్ మన్హాస్‌ను నియమించాలని బీసీసీఐ సభ్యులు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు ఆయన ఎన్నిక కన్ఫార్మ్ అయ్యిందని సమాచారం. ఈ పోటీలో కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్​కు చెందిన రఘురాం భట్ కూడా ఉన్నారు. కానీ, ఆయనకు ట్రెజరరీ పోస్ట్ ఇచ్చి, మిథున్​ను ప్రెసిండెంట్​గా నిర్ణయించారని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇక బోర్డులో దేవజిత్ సైకియా కార్యదర్శిగా కొనసాగనుండగా, రాజీవ్ శుక్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.

ఇదేం సర్​ప్రైజ్?
అయితే అధ్యక్ష పదవికి మన్హాస్ ఎంపిక క్రికెట్ లవర్స్​కు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. అతడు భారత జట్టు తరపున ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడకపోవడమే ఇందుకు కారణం. ఆయన అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ఆడలేదు. అలాగే ఇప్పటి అభిమానులకు కూడా ఆయన పేరు పెద్దగా పరిచయం లేదు. కేవలం దేశవాళీలోనే ఆడాడు. రంజీల్లో దిల్లీ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. కెరీర్​లో మొత్తం 157 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్‌ల్లో 9714 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 27 సెంచరీలు, 49 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్​లో దిల్లీ డేర్​డెవిల్స్, పూణె వారియర్స్ ఇండియా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు కోచ్​గా పనిచేశాడు. ప్రస్తుతం జమ్మూ కశ్మీర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్‌లో పనిచేస్తున్నాడు.

తొలిసారి ఇదే!
2019లో BCCIలో కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. బోర్డుకు అధ్యక్షుడిగా ఒక క్రికెటరే ఉండాలని నిర్ణయించింది. ఆ తర్వాత సౌరభ్ గంగూలీ, రోజర్ బిన్నీ BCCI అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు మిథున్ ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ అధ్యక్షుడిగా మిథున్ ఎన్నికైతే, ఒక్క అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కూడా ఆడని క్రికెటర్ బోర్డుకు అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది.

