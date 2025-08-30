Nitish Rana Fight With Digvesh Rathi : క్రికెట్ ఎంత ఫన్గా ఉంటుందో, అంతే టెక్షన్ను కలిగిస్తుంది. చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన మ్యాచ్ అయితే ఇంక ఆ టెన్షన్ మామూలుగా ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధాలు జరగడం మామూలే. అలాంటిదే డీపీఎల్ 2025 మ్యాచ్లో జరిగింది.
నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్ రాఠీలు ఇద్దరూ గట్టిగా గొడవపడ్డారు. చివరకు సహనం కోల్పోయిన నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్ వైపునకు దూకుడుగా వెళ్లాడు. దీనితో ఎంపైర్ సహా తోటి ఆటగాళ్లు అతనిని ఆపాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్ను డీపీఎల్ తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ హ్యాండిల్స్లో పోస్టు చేసింది. అంతే క్షణాల్లో ఇది వైరల్గా మారింది.
మైండ్ గేమ్
దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్, సౌత్ దిల్లీ సూపర్స్టార్స్ మధ్య దిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ (డీపీఎల్) 2025 ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లోనే ఇరువురు ఆటగాళ్లు ఘర్షణ పడ్డారు.
ఈ డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు హోరాహోరాగా పోరాడాయి. ఈ మ్యాచ్లో దిగ్వేశ్ రాఠీ వేసిన మొదటి ఓవర్ రెండో బంతికి నితీశ్ రాణా ఫోర్ కొట్టాడు. ఆ తరువాత వరుస బంతుల్లో 3 సిక్సర్లు బాదాడు. తరువాత దిగ్వేశ్ వేసిన రెండో ఓవర్లోనూ నితీశ్ రెచ్చిపోయి ఆడాడు. ఒక ఫోర్, 2 సిక్స్లు కొట్టాడు. అప్పుడే దిగ్వేశ్ రాఠీ మైండ్ గేమ్ ఆడడం మొదలు పెట్టాడు. స్పీడ్గా వచ్చి బంతి వేసినట్లు యాక్ట్ చేశాడు. దీనితో నితీశ్కు చిర్రెత్తుకు వచ్చింది. దిగ్వేశ్ రాఠీ మరో బంతి వేసేటప్పుడు పక్కకు తప్పుకున్నాడు. దీనితో ఇరువురు ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. చివరకి సహనం కోల్పోయిన నితీశ్ దూకుడుగా దిగ్వేశ్ వైపునకు వెళ్లాడు. ప్రమాదం గమనించిన ఎంపైర్లు, తోటి ఆటగాళ్లు అతన్ని ఆపడంతో వివాదం కాస్త సద్దుమణిగింది.
It’s all happening here! 🔥🏏— Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 29, 2025
Nitish Rana | Digvesh Singh Rathi | West Delhi Lions | South Delhi Superstarz | #DPL #DPL2025 #AdaniDPL2025 #Delhi pic.twitter.com/OfDZQGhOlr
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున స్పిన్నర్ దిగ్వేశ్ రతి (25) అడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే శుక్రవారం జరిగిన డీపీఎల్ మ్యాచ్లో, దిగ్వేశ్ రాఠీ తాను వేసిన రెండు ఓవర్లలో ఏకంగా 39 పరుగులు ఇచ్చాడు. అందులో 38 పరుగులు ఒక్క రాణానే కొట్టాడు.
శాంతికాముకిడిగా మారిన నితీశ్
అయితే ఇదే మ్యాచ్లో నితీశ్ రాణా సహచరుడు క్రిష్ యాదవ్ కూడా ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లతో ఘర్షణ పడ్డాడు. కానీ ఈసారి నితీశ్ రాణా ఆ గొడవను ఆపాడు. ఈ వీడియో కూడా ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే? అమన్ భారతి వేసిన బంతికి భారీ షాట్ ఆడాలని క్రిష్ ప్రయత్నించాడు. కానీ బౌండరీ వద్ద ఉన్న అన్మోల్ శర్మ దానిని క్యాచ్ చేశాడు. దీనితో ఔట్ అయిన క్రిష్ ప్రత్యర్థి ఆటగాడితో గొడవకు దిగాడు. అయితే అంతకు ముందు దిగ్వేశ్తో గొడవ పడిన నితీశ్, ఈసారి గొడవలు వద్దు అంటూ తన సహచరుడిని అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లిపోయాడు. దీనితీ ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అయ్యింది.
An intense moment in the middle! 🏏— Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 29, 2025
Nitish Rana | Digvesh Singh Rathi | West Delhi Lions | South Delhi Superstarz | #DPL #DPL2025 #AdaniDPL2025 #Delhi pic.twitter.com/dX5E5wFDqd
గత రెండు సీజన్లలో ఉత్తరప్రదేశ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన నితీశ్, డీపీఎల్-2025 ప్రారంభానికి ముందు దిల్లీ వెస్ట్ లయన్స్ జట్టులో చేరాడు. తాజా ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో కేవలం 55 బంతుల్లో 134 పరుగులు చేసి నాట్-అవుట్గా నిలిచాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు, 15 సిక్సులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే, సౌత్ దిల్లీ సూపర్స్టార్స్ విధించిన 202 పరుగులు లక్ష్యాన్ని, వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్ చాలా సునాయాసంగా 17.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీనితో ఆ జట్టు క్వాలిఫైయర్ 2కు అర్హత సాధించింది.
ఈ రోజు (ఆగస్టు 30)న జరగనున్న డీపీఎల్ 2025 రెండో క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్లో, వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్, ఈస్ట్ దిల్లీ రైడర్స్తో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు ఆగస్టు 31న (ఆదివారం) జరిగే సమ్మిట్ పోరులో సెంట్రల్ దిల్లీ కింగ్స్తో తలపడుతుంది.
