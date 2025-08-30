ETV Bharat / sports

మైదానంలో నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్​ రాఠీ మధ్య మాటల యుద్ధం- క్షణాల్లో వీడియో వైరల్​ - NITISH RANA FIGHT WITH DIGVESH

నితీశ్ రాణా Vs దిగ్వేశ్​ రాఠీ- క్రికెట్ మైదానంలో బిగ్​ ఫైట్- ఎంపైర్​, టీమ్ మేట్స్​ ఆపుతున్నా ఆగరే!

Digvesh Rathi Vs Nitish Rana
Digvesh Rathi Vs Nitish Rana (IPL & AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 11:40 AM IST

3 Min Read

Nitish Rana Fight With Digvesh Rathi : క్రికెట్​ ఎంత ఫన్​గా ఉంటుందో, అంతే టెక్షన్​ను కలిగిస్తుంది. చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన మ్యాచ్ అయితే ఇంక ఆ టెన్షన్​ మామూలుగా ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధాలు జరగడం మామూలే. అలాంటిదే డీపీఎల్​ 2025 మ్యాచ్​లో జరిగింది.

నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్​ రాఠీలు ఇద్దరూ గట్టిగా గొడవపడ్డారు. చివరకు సహనం కోల్పోయిన నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్​ వైపునకు దూకుడుగా వెళ్లాడు. దీనితో ఎంపైర్​ సహా తోటి ఆటగాళ్లు అతనిని ఆపాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్​ను డీపీఎల్​ తన అధికారిక ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఎక్స్ హ్యాండిల్స్​లో పోస్టు చేసింది. అంతే క్షణాల్లో ఇది వైరల్​గా మారింది.

మైండ్ గేమ్​
దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్​, సౌత్ దిల్లీ సూపర్​స్టార్స్​ మధ్య దిల్లీ ప్రీమియర్​ లీగ్​ (డీపీఎల్​) 2025 ఎలిమినేటర్​ మ్యాచ్​ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లోనే ఇరువురు ఆటగాళ్లు ఘర్షణ పడ్డారు.

ఈ డూ-ఆర్​-డై మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు హోరాహోరాగా పోరాడాయి. ఈ మ్యాచ్​లో దిగ్వేశ్​ రాఠీ వేసిన మొదటి ఓవర్​ రెండో బంతికి నితీశ్ రాణా ఫోర్ కొట్టాడు. ఆ తరువాత వరుస బంతుల్లో 3 సిక్సర్లు బాదాడు. తరువాత దిగ్వేశ్ వేసిన రెండో ఓవర్​లోనూ నితీశ్ రెచ్చిపోయి ఆడాడు. ఒక ఫోర్, 2 సిక్స్​లు కొట్టాడు. అప్పుడే దిగ్వేశ్​ రాఠీ మైండ్ గేమ్ ఆడడం మొదలు పెట్టాడు. స్పీడ్​గా వచ్చి బంతి వేసినట్లు యాక్ట్ చేశాడు. దీనితో నితీశ్​కు చిర్రెత్తుకు వచ్చింది. దిగ్వేశ్​ రాఠీ మరో బంతి వేసేటప్పుడు పక్కకు తప్పుకున్నాడు. దీనితో ఇరువురు ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. చివరకి సహనం కోల్పోయిన నితీశ్​ దూకుడుగా దిగ్వేశ్ వైపునకు వెళ్లాడు. ప్రమాదం గమనించిన ఎంపైర్లు, తోటి ఆటగాళ్లు అతన్ని ఆపడంతో వివాదం కాస్త సద్దుమణిగింది.

ఇండియన్​ ప్రీమియర్ లీగ్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున స్పిన్నర్​ దిగ్వేశ్​ రతి (25) అడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే శుక్రవారం జరిగిన డీపీఎల్​ మ్యాచ్​లో, దిగ్వేశ్ రాఠీ తాను వేసిన రెండు ఓవర్లలో ఏకంగా 39 పరుగులు ఇచ్చాడు. అందులో 38 పరుగులు ఒక్క రాణానే కొట్టాడు.

శాంతికాముకిడిగా మారిన నితీశ్
అయితే ఇదే మ్యాచ్​లో నితీశ్ రాణా సహచరుడు క్రిష్ యాదవ్ కూడా ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లతో ఘర్షణ పడ్డాడు. కానీ ఈసారి నితీశ్ రాణా ఆ గొడవను ఆపాడు. ఈ వీడియో కూడా ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే? అమన్ భారతి వేసిన బంతికి భారీ షాట్ ఆడాలని క్రిష్ ప్రయత్నించాడు. కానీ బౌండరీ వద్ద ఉన్న అన్మోల్ శర్మ దానిని క్యాచ్​ చేశాడు. దీనితో ఔట్​ అయిన క్రిష్​ ప్రత్యర్థి ఆటగాడితో గొడవకు దిగాడు. అయితే అంతకు ముందు దిగ్వేశ్​తో గొడవ పడిన నితీశ్, ఈసారి గొడవలు వద్దు అంటూ తన సహచరుడిని అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లిపోయాడు. దీనితీ ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అయ్యింది.

గత రెండు​ సీజన్లలో ఉత్తరప్రదేశ్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన నితీశ్, డీపీఎల్-2025​ ప్రారంభానికి ముందు దిల్లీ వెస్ట్ లయన్స్​ జట్టులో చేరాడు. తాజా ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో కేవలం 55 బంతుల్లో 134 పరుగులు చేసి నాట్​-అవుట్​గా నిలిచాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు, 15 సిక్సులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే, సౌత్ దిల్లీ సూపర్​స్టార్స్ విధించిన 202 పరుగులు లక్ష్యాన్ని, వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్ చాలా సునాయాసంగా 17.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీనితో ఆ జట్టు క్వాలిఫైయర్​ 2కు అర్హత సాధించింది.

ఈ రోజు (ఆగస్టు 30)న జరగనున్న డీపీఎల్ 2025 రెండో క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్​లో, వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్​, ఈస్ట్ దిల్లీ రైడర్స్​తో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో గెలిచిన జట్టు ఆగస్టు 31న (ఆదివారం) జరిగే సమ్మిట్ పోరులో సెంట్రల్ దిల్లీ కింగ్స్​తో తలపడుతుంది.

ప్రొ కబడ్డీ చీఫ్ గెస్ట్​గా వైభవ్- మ్యాట్​పై క్రికెట్ ఆడిన IPL సెన్సేషన్​

'నేను ఏ బౌలర్​నూ చూడను- ఎవరైనా నాకు ఒక్కటే'- రోహిత్ శర్మ

Nitish Rana Fight With Digvesh Rathi : క్రికెట్​ ఎంత ఫన్​గా ఉంటుందో, అంతే టెక్షన్​ను కలిగిస్తుంది. చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన మ్యాచ్ అయితే ఇంక ఆ టెన్షన్​ మామూలుగా ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధాలు జరగడం మామూలే. అలాంటిదే డీపీఎల్​ 2025 మ్యాచ్​లో జరిగింది.

నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్​ రాఠీలు ఇద్దరూ గట్టిగా గొడవపడ్డారు. చివరకు సహనం కోల్పోయిన నితీశ్ రాణా, దిగ్వేశ్​ వైపునకు దూకుడుగా వెళ్లాడు. దీనితో ఎంపైర్​ సహా తోటి ఆటగాళ్లు అతనిని ఆపాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్​ను డీపీఎల్​ తన అధికారిక ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఎక్స్ హ్యాండిల్స్​లో పోస్టు చేసింది. అంతే క్షణాల్లో ఇది వైరల్​గా మారింది.

మైండ్ గేమ్​
దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్​, సౌత్ దిల్లీ సూపర్​స్టార్స్​ మధ్య దిల్లీ ప్రీమియర్​ లీగ్​ (డీపీఎల్​) 2025 ఎలిమినేటర్​ మ్యాచ్​ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లోనే ఇరువురు ఆటగాళ్లు ఘర్షణ పడ్డారు.

ఈ డూ-ఆర్​-డై మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు హోరాహోరాగా పోరాడాయి. ఈ మ్యాచ్​లో దిగ్వేశ్​ రాఠీ వేసిన మొదటి ఓవర్​ రెండో బంతికి నితీశ్ రాణా ఫోర్ కొట్టాడు. ఆ తరువాత వరుస బంతుల్లో 3 సిక్సర్లు బాదాడు. తరువాత దిగ్వేశ్ వేసిన రెండో ఓవర్​లోనూ నితీశ్ రెచ్చిపోయి ఆడాడు. ఒక ఫోర్, 2 సిక్స్​లు కొట్టాడు. అప్పుడే దిగ్వేశ్​ రాఠీ మైండ్ గేమ్ ఆడడం మొదలు పెట్టాడు. స్పీడ్​గా వచ్చి బంతి వేసినట్లు యాక్ట్ చేశాడు. దీనితో నితీశ్​కు చిర్రెత్తుకు వచ్చింది. దిగ్వేశ్​ రాఠీ మరో బంతి వేసేటప్పుడు పక్కకు తప్పుకున్నాడు. దీనితో ఇరువురు ఆటగాళ్ల మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. చివరకి సహనం కోల్పోయిన నితీశ్​ దూకుడుగా దిగ్వేశ్ వైపునకు వెళ్లాడు. ప్రమాదం గమనించిన ఎంపైర్లు, తోటి ఆటగాళ్లు అతన్ని ఆపడంతో వివాదం కాస్త సద్దుమణిగింది.

ఇండియన్​ ప్రీమియర్ లీగ్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున స్పిన్నర్​ దిగ్వేశ్​ రతి (25) అడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే శుక్రవారం జరిగిన డీపీఎల్​ మ్యాచ్​లో, దిగ్వేశ్ రాఠీ తాను వేసిన రెండు ఓవర్లలో ఏకంగా 39 పరుగులు ఇచ్చాడు. అందులో 38 పరుగులు ఒక్క రాణానే కొట్టాడు.

శాంతికాముకిడిగా మారిన నితీశ్
అయితే ఇదే మ్యాచ్​లో నితీశ్ రాణా సహచరుడు క్రిష్ యాదవ్ కూడా ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లతో ఘర్షణ పడ్డాడు. కానీ ఈసారి నితీశ్ రాణా ఆ గొడవను ఆపాడు. ఈ వీడియో కూడా ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే? అమన్ భారతి వేసిన బంతికి భారీ షాట్ ఆడాలని క్రిష్ ప్రయత్నించాడు. కానీ బౌండరీ వద్ద ఉన్న అన్మోల్ శర్మ దానిని క్యాచ్​ చేశాడు. దీనితో ఔట్​ అయిన క్రిష్​ ప్రత్యర్థి ఆటగాడితో గొడవకు దిగాడు. అయితే అంతకు ముందు దిగ్వేశ్​తో గొడవ పడిన నితీశ్, ఈసారి గొడవలు వద్దు అంటూ తన సహచరుడిని అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లిపోయాడు. దీనితీ ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అయ్యింది.

గత రెండు​ సీజన్లలో ఉత్తరప్రదేశ్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన నితీశ్, డీపీఎల్-2025​ ప్రారంభానికి ముందు దిల్లీ వెస్ట్ లయన్స్​ జట్టులో చేరాడు. తాజా ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో కేవలం 55 బంతుల్లో 134 పరుగులు చేసి నాట్​-అవుట్​గా నిలిచాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు, 15 సిక్సులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే, సౌత్ దిల్లీ సూపర్​స్టార్స్ విధించిన 202 పరుగులు లక్ష్యాన్ని, వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్ చాలా సునాయాసంగా 17.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీనితో ఆ జట్టు క్వాలిఫైయర్​ 2కు అర్హత సాధించింది.

ఈ రోజు (ఆగస్టు 30)న జరగనున్న డీపీఎల్ 2025 రెండో క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్​లో, వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్​, ఈస్ట్ దిల్లీ రైడర్స్​తో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో గెలిచిన జట్టు ఆగస్టు 31న (ఆదివారం) జరిగే సమ్మిట్ పోరులో సెంట్రల్ దిల్లీ కింగ్స్​తో తలపడుతుంది.

ప్రొ కబడ్డీ చీఫ్ గెస్ట్​గా వైభవ్- మ్యాట్​పై క్రికెట్ ఆడిన IPL సెన్సేషన్​

'నేను ఏ బౌలర్​నూ చూడను- ఎవరైనా నాకు ఒక్కటే'- రోహిత్ శర్మ

For All Latest Updates

TAGGED:

NITISH RANA FIGHT WITH DIGVESHNITISH RANA UGLY FIGHTNITISH RANA FIGHT WITH DIGVESH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.