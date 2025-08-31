Nitish Rana Hanuman Chalisa : దిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్లో మరో సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్ జట్టు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. శనివారం జరిగిన రెండో క్వాలిఫయర్లో ఈస్ట్ దిల్లీ రైడర్స్ను 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, నేరుగా టోర్నీ విజాయనికి అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఆ విజయానికి ప్రధాన కారణం కెప్టెన్ నితీశ్ రాణా ఆడిన అద్భుత ఇన్నింగ్స్ అనే చెప్పాలి.
అయితే మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడాడు నితీశ్ రాణా. 'నాకు శక్తి అంతా హనుమాన్ చాలీసా వల్లే వచ్చింది. బజరంగ్ బలి అనుగ్రహమే నాకు మొదటి శతకం సాధించడానికి, ఇప్పుడు జట్టును ఫైనల్కు తీసుకురావడానికి కూడా కారణం. నేను ఆటలో ఉండగా ఓ ప్రత్యేక శక్తి నాలో కలిసివచ్చినట్లు అనిపించింది. సిక్స్లు కొట్టాలనే ఆలోచన లేదు, నా నేచురల్ గేమ్ ఆడాను అంతే' అని చెప్పాడు.
26 బంతుల్లో 45 పరుగులు (4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) చేసిన నితీశ్, తన స్ట్రైక్ రేట్ను 173.08గా నమోదు చేశాడు. మరో ఎండ్లో ఆయుష్ దోసేజా 54 (49 బంతుల్లో)తో స్థిరంగా నిలబడి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఈస్ట్ దిల్లీ రైడర్స్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 140 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఆ టార్గెట్ను వెస్ట్ దిల్లీ జట్టు 18వ ఓవర్ మూడో బంతికే చేధించి, 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఇక ఫైనల్లో వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్ ఎలా రాణిస్తుందో చూడాలి.
అభిమానుల ఆదరణ
నితీశ్ రాణా గ్రౌండ్లోకి అడుగుపెట్టగానే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ అభిమానులు 'రాణా- రాణా' అంటూ హోరెత్తిస్తారు. హనుమాన్ చాలీసాతో మైదానంలోకి వెళ్లే ఆయన విశ్వాసం, కఠోర సాధన చూసి అభిమానులు కూడా ఫిదా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువతలో అతడికి మంచి క్రేజ్ ఉంది. సోషల్ మీడియాలో రాణా పిక్స్, ప్రదర్శనలు, ఫ్యామిలీ లైఫ్ క్షణాల్లోనే వైరల్ అవుతుంటాయి.
నెట్వర్త్ & ఆదాయం
ఐపీఎల్ కాంట్రాక్టులు, డొమెస్టిక్ క్రికెట్, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్తో నితీశ్ రాణా సంపాదన రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం అతడి నెట్వర్త్ సుమారు 40 కోట్లు రూపాయలుగా అంచనా. కోల్కతా ఫ్రాంచైజీతో చేతులు కలిపినప్పటి నుంచి రాణా జీవితం, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మరింతగా పెరిగింది. మొత్తానికి భక్తి, బ్యాటింగ్ – ఈ రెండింటినీ కలిపి నితీశ్ రాణా తన క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ కోట్లాది అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంటున్నాడు.