చేయి లేకున్నా క్రికెట్ను వదల్లేదు- సింగిల్ హ్యాండ్తోనే బ్యాటింగ్- కట్చేస్తే వైస్కెప్టెన్గా ప్రమోషన్!
ప్రమాదవశాత్తు చేతిని కోల్పోయిన కుర్రాడు- చదువుపై దృష్టి పెట్టి క్రికెట్ వైపు యూ టర్న్!
September 30, 2025
Nitin Wable Cricket Story: ఒక మనిషి బలమైన సంకల్పంతో ముందుకు సాగితే ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా తన లక్ష్యాన్ని చేరగలడు అని చరిత్రలో ఎన్నో జీవితాలు ఉదాహరణగా నిలిచాయి. ఇక క్రికెట్ అంటే ప్రాణం పెట్టిన ఓ వ్యక్తి ఒక ప్రమాదంలో తన చేతిని కోల్పోయాడు. కలలన్నీ చిద్రమైపోయాయని అనుకున్న సమయంలో కూడా ఆ ఆటపై ప్రేమను వదల్లేదు. చివరికి మళ్లీ మైదానంలో అడుగుపెట్టి తన ప్రతిభతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఇది మహారాష్ట్ర దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్గా ఎదిగిన నితిన్ వాబ్లే కథ.
చిన్ననాటి ప్రమాదం
అహిల్యానగర్ జిల్లాలోని సోనేవాడి గ్రామంలో ఓ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు నితిన్ వాబ్లే. అతను చిన్నప్పటినుంచే క్రికెట్లో స్పీడ్ బౌలర్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. పాఠశాలలోనే ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను భయపెట్టేంత ప్రతిభ చూపేవాడు. అయితే, ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా బావిలో పడిపోవడంతో ఎడమచేతికి తీవ్రంగా గాయమైంది. 1997లో ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వైద్యులు మొత్తం చేయి తొలగించారు. దీంతో అతను క్రికెట్పై పెంచుకున్న కలలు అక్కడితో ఆగిపోయినట్టే అయ్యాయి.
విద్య, ఉద్యోగంలో నిలదొక్కుకున్న నితిన్
చేయి పోయినా నితిన్ ఆశలు వదల్లేదు. చదువుపై దృష్టి పెట్టి 2017లో బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్లో పీజీ డిప్లొమా పూర్తి చేశాడు. 2018లో బ్యాంక్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై కనేహగావ్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్రాంచ్లో మేనేజర్గా ఉద్యోగం పొందాడు. 2019లో వివాహం చేసుకుని మంచి ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా మారాడు. ఇద్దరు పిల్లల తండ్రిగా, మంచి ఉద్యోగంతో సామాజిక స్థానం సంపాదించినా, క్రికెట్ పట్ల ప్రేమ మాత్రం మనసులో నిలిచిపోయింది.
మళ్లీ మైదానంలోకి
బ్యాంక్లో సహోద్యోగి మంగేష్ జాపే సహకారంతో సోమయ్య క్రికెట్ అకాడమీ కోచ్ నితిన్ బరాహతేను కలిశాడు. ప్రారంభంలో కోచ్కు కూడా సందేహమే వచ్చింది. ఒక చేయి లేని ఆటగాడు క్రికెట్లో ఎంతకాలం నిలబడగలడు అని అందరు అనుకున్నారు. కానీ నితిన్ కష్టపడి చేసిన సాధన, అతని పట్టుదల చూసి కోచ్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. అక్కడి నుంచి అతని ప్రయాణం మళ్లీ మొదలైంది.
మహారాష్ట్ర దివ్యాంగ జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్
జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయికి దూసుకెళ్లాడు. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టేలా బౌలింగ్ చేసి నిరంతరం తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. చివరికి మహారాష్ట్ర దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్గా గౌరవం దక్కించుకున్నాడు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన రాజీవ్ గాంధీ ఛాలెంజర్ సిరీస్లో అద్భుత బౌలింగ్తో జట్టును విజయం దిశగా నడిపాడు.
భారత్ జట్టులో స్థానం సాధించాలనే లక్ష్యం
ఇప్పుడతని మనసులో ఓ బలమైన డ్రీమ్ ఉంది. భారత దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టులో స్థానం సంపాదించి దేశానికి ఆడాలని అనుకుంటున్నాడు. చిన్ననాటి ప్రమాదంలో చిద్రమైన కల ఇప్పుడు తిరిగి నిజమవుతుందనే నమ్మకం నితిన్లో బలంగా ఉంది. ప్రతిభ సరిపోదు. త్యాగం, కష్టం, పట్టుదల ఉండాలి. నితిన్ వాబ్లేలో ఆ స్ఫూర్తి ఉందని కోచ్ నితిన్ బరాహతే ప్రశంసించారు. ఏదేమైనా జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలు అతన్ని నిలిపివేయలేకపోయాయి. ఒక చేయి కోల్పోయినా ఆటపై ప్రేమ తగ్గలేదు. కష్టపడి, పట్టుదలతో నితిన్ వాబ్లే సాధించిన విజయాలు సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని చెప్పవచ్చు.
