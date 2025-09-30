ETV Bharat / sports

చేయి లేకున్నా క్రికెట్‌ను వదల్లేదు- సింగిల్ హ్యాండ్​తోనే బ్యాటింగ్- కట్​చేస్తే వైస్​కెప్టెన్​గా ప్రమోషన్!

ప్రమాదవశాత్తు చేతిని కోల్పోయిన కుర్రాడు- చదువుపై దృష్టి పెట్టి క్రికెట్ వైపు యూ టర్న్!

Nitin Wable Cricket Story
Nitin Wable Cricket Story (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nitin Wable Cricket Story: ఒక మనిషి బలమైన సంకల్పంతో ముందుకు సాగితే ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా తన లక్ష్యాన్ని చేరగలడు అని చరిత్రలో ఎన్నో జీవితాలు ఉదాహరణగా నిలిచాయి. ఇక క్రికెట్ అంటే ప్రాణం పెట్టిన ఓ వ్యక్తి ఒక ప్రమాదంలో తన చేతిని కోల్పోయాడు. కలలన్నీ చిద్రమైపోయాయని అనుకున్న సమయంలో కూడా ఆ ఆటపై ప్రేమను వదల్లేదు. చివరికి మళ్లీ మైదానంలో అడుగుపెట్టి తన ప్రతిభతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఇది మహారాష్ట్ర దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్​గా ఎదిగిన నితిన్ వాబ్లే కథ.

చిన్ననాటి ప్రమాదం
అహిల్యానగర్ జిల్లాలోని సోనేవాడి గ్రామంలో ఓ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు నితిన్ వాబ్లే. అతను చిన్నప్పటినుంచే క్రికెట్‌లో స్పీడ్ బౌలర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. పాఠశాలలోనే ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను భయపెట్టేంత ప్రతిభ చూపేవాడు. అయితే, ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా బావిలో పడిపోవడంతో ఎడమచేతికి తీవ్రంగా గాయమైంది. 1997లో ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వైద్యులు మొత్తం చేయి తొలగించారు. దీంతో అతను క్రికెట్​పై పెంచుకున్న కలలు అక్కడితో ఆగిపోయినట్టే అయ్యాయి.

Nitin Wable with trophy
ట్రోఫీతో నితిన్ వాబ్లే (Source: ETV Bharat)

విద్య, ఉద్యోగంలో నిలదొక్కుకున్న నితిన్
చేయి పోయినా నితిన్ ఆశలు వదల్లేదు. చదువుపై దృష్టి పెట్టి 2017లో బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్‌లో పీజీ డిప్లొమా పూర్తి చేశాడు. 2018లో బ్యాంక్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై కనేహగావ్‌లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్రాంచ్‌లో మేనేజర్‌గా ఉద్యోగం పొందాడు. 2019లో వివాహం చేసుకుని మంచి ఫ్యామిలీ మ్యాన్​గా మారాడు. ఇద్దరు పిల్లల తండ్రిగా, మంచి ఉద్యోగంతో సామాజిక స్థానం సంపాదించినా, క్రికెట్ పట్ల ప్రేమ మాత్రం మనసులో నిలిచిపోయింది.

Nitin Wable batting practise
నితిన్ వాబ్లే బ్యాటింగ్​ ప్రాక్టీస్​ (Source: ETV Bharat)

మళ్లీ మైదానంలోకి
బ్యాంక్‌లో సహోద్యోగి మంగేష్ జాపే సహకారంతో సోమయ్య క్రికెట్ అకాడమీ కోచ్ నితిన్ బరాహతేను కలిశాడు. ప్రారంభంలో కోచ్‌కు కూడా సందేహమే వచ్చింది. ఒక చేయి లేని ఆటగాడు క్రికెట్‌లో ఎంతకాలం నిలబడగలడు అని అందరు అనుకున్నారు. కానీ నితిన్ కష్టపడి చేసిన సాధన, అతని పట్టుదల చూసి కోచ్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. అక్కడి నుంచి అతని ప్రయాణం మళ్లీ మొదలైంది.

Nitin Wable stills
నితిన్ వాబ్లే స్టిల్స్​ (Source: ETV Bharat)

మహారాష్ట్ర దివ్యాంగ జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్
జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయికి దూసుకెళ్లాడు. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టేలా బౌలింగ్ చేసి నిరంతరం తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. చివరికి మహారాష్ట్ర దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్​గా గౌరవం దక్కించుకున్నాడు. ఇటీవల హైదరాబాద్​లో జరిగిన రాజీవ్ గాంధీ ఛాలెంజర్ సిరీస్‌లో అద్భుత బౌలింగ్‌తో జట్టును విజయం దిశగా నడిపాడు.

Nitin Wable match practise
నితిన్ వాబ్లే నెట్​ ప్రాక్టీస్​ (Source: ETV Bharat)

భారత్​ జట్టులో స్థానం సాధించాలనే లక్ష్యం
ఇప్పుడతని మనసులో ఓ బలమైన డ్రీమ్ ఉంది. భారత దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టులో స్థానం సంపాదించి దేశానికి ఆడాలని అనుకుంటున్నాడు. చిన్ననాటి ప్రమాదంలో చిద్రమైన కల ఇప్పుడు తిరిగి నిజమవుతుందనే నమ్మకం నితిన్‌లో బలంగా ఉంది. ప్రతిభ సరిపోదు. త్యాగం, కష్టం, పట్టుదల ఉండాలి. నితిన్ వాబ్లేలో ఆ స్ఫూర్తి ఉందని కోచ్ నితిన్ బరాహతే ప్రశంసించారు. ఏదేమైనా జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలు అతన్ని నిలిపివేయలేకపోయాయి. ఒక చేయి కోల్పోయినా ఆటపై ప్రేమ తగ్గలేదు. కష్టపడి, పట్టుదలతో నితిన్ వాబ్లే సాధించిన విజయాలు సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని చెప్పవచ్చు.

Nitin Wable with trophy
ట్రోఫీతో నితిన్ వాబ్లే (Source: ETV Bharat)

పాక్​తో మ్యాచ్​- భారత్​ను గెలిపించాలనే టార్గెట్​తో ఆడా: తిలక్‌ వర్మ

మళ్లీ భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- మరో 6 రోజుల్లోనే

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIRDI CRICKETER NITIN WABLE STORYMAHARASHTRA DIVYANG CRICKET TEAMINSPIRATIONAL SPORTS STORYNITIN WABLE UPDATESNITIN WABLE CRICKET STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.