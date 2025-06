ETV Bharat / sports

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు నికోలస్‌ పూరన్‌ వీడ్కోలు - NICHOLAS POORAN RETIRES

Nicholas Pooran ( AFP )

Published : June 10, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 7:57 AM IST

Nicholas Pooran Retires : వెస్టిండీస్‌ విధ్వంసకర బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు వీడ్కోలు పలికాడు. కేవలం 29 ఏళ్ల వయసులోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి అందరినీ షాక్​కు గురిచేశాడు. ఇది ఎంతో కఠినమైన నిర్ణయమని తన ఇన్‌స్టా ఖాతాలో పేర్కొన్నాడు. తనపై ఎంతో ప్రేమను చూపించిన అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

విండీస్​ టీమ్​లో నికోలస్ పూరన్​ను ముద్దుగా నిక్కీ పీ అని పిలుస్తుంటారు. విండీస్‌ తరఫున నికోలస్ పూరన్​ 61- వన్డేలు, 106- టీ20లు ఆడాడు. అంతేకాదు టీ20లో విండీస్​ జట్టుకు కెప్టెన్​గానూ వ్యవహిరించాడు. ఈ ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో లఖ్‌నవూ తరఫున ఆడి భారీ ఇన్నింగ్స్‌లతో క్రికెట్ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాడు. మొత్తంగా చూసుకుంటే, నికోలస్ పూరన్ వన్డేల్లో 1,983 పరుగులు, టీ20ల్లో 2,275 పరుగులు చేశాడు. గేమ్- ఛేంజర్​

క్రికెట్ వెస్టిండీస్​ నికోలస్ పూరన్​ను 'గేమ్-ఛేందర్​' అని ప్రశంసించింది. క్రికెట్​కు, వెస్టిండీస్​ జట్టుకు కోసం చేసిన అత్యుత్తమ కృష్టికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

