వరల్డ్ కప్లో న్యూజిలాండ్ బోణీ- బంగ్లాపై 100 పరుగుల విజయం
బంగ్లాదేశ్పై కివీస్ ఘన విజయం – వరల్డ్ కప్లో బోణీ
Published : October 11, 2025 at 1:24 AM IST
Womens World Cup 2025 : మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో న్యూజిలాండ్ జట్టు ఎట్టకేలకు విజయాన్ని నమోదు చేసింది. రెండు పరాజయాల తర్వాత శుక్రవారం బంగ్లాదేశ్పై 100 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. స్వల్ప స్కోరే చేసినా, ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో కివీస్ ఆధిపత్యం చాటింది. కెప్టెన్ సోఫీ డెవిన్, బ్రూక్ హల్లిడే అర్ధశతకాలతో జట్టుకు పోరాడగల స్కోర్ అందించగా, పేసర్ జెస్ కేర్ బంగ్లా టాప్ ఆర్డర్ను చిత్తు చేసింది.
ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలో ఫేవరెట్గా నిలిచిన న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో వరుస ఓటములు ఎదుర్కొన్నా, ఈ మ్యాచ్లో పునరాగమనం చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 50 ఓవర్లలో 227 పరుగులు చేసింది. హల్లిడే (69), డెవిన్ (63) అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో జట్టును నిలబెట్టారు. డెత్ ఓవర్లలో బంగ్లా బౌలర్లు కొంత నియంత్రణ సాధించినా, వికెట్ కీపర్ ఇసబెల్లా గేజ్ (12) మరియు లీ తహుహు (12 నాటౌట్) మద్దతుతో గౌరవప్రదమైన స్కోర్ సాధించింది. బంగ్లా తరఫున రబెయా ఖాన్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టింది.
లక్ష్య ఛేదనలో బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్లు పూర్తిగా తేలిపోయారు. 228 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లా జట్టు కివీస్ బౌలర్ల ధాటికి తట్టుకోలేక 127 పరుగులకే ఆలౌటైంది. జెస్ కేర్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తూ కీలక వికెట్లు సాధించింది. ఫాహిమా ఖాతూన్ (34), రబెయా ఖాన్ (25) తప్ప మిగతా బ్యాటర్లు పెద్దగా ప్రతిఘటించలేకపోయారు. ఎనిమిదో వికెట్కు 44 పరుగుల భాగస్వామ్యం తర్వాత జట్టు కుప్పకూలింది. తొలి విజయంతో న్యూజిలాండ్ టోర్నీలో తన ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఇక బ్యాటింగ్లో బంగ్లాదేశ్ వైఫల్యం మరోసారి బయటపడింది. వరుస పరాజయాలతో ఆ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో చిట్ట చివర నిలిచింది.
కాగా, వరల్డ్ కప్లో గెలుపు ఖాయమనుకున్న మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లో భారత్ 3 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి చవిచూసింది. గురువారం నదైన్ డిక్లెర్క్ (84 నాటౌట్) సంచలన ఇన్నింగ్స్కు క్లో ట్రైయాన్ (49) మెరుపులు తోడవడంతో 252 పరుగుల లక్ష్యాన్ని దక్షిణాఫ్రికా 48.5 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ (70) కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. భారత బౌలర్లలో స్నేహ్ రాణా (2/47), క్రాంతి గౌడ్ (2/59) రాణించారు. మొదట రిచా ఘోష్ (94; 77 బంతుల్లో 11×4, 4×6) మెరుపులతో భారత్ 251 పరుగులు చేసింది. సఫారీ బౌలర్లలో క్లో ట్రైయాన్ (3/32), మరిజేన్ కాప్ (2/45), ఎంలబా (2/46), డిక్లెర్క్ (2/52) రాణించారు. ఈ మ్యాచ్లో క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన మహిళా క్రికెటర్గా ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్ బెలిండా క్లార్క్ (1997లో 970) పేరిట ఉన్న రికార్డును స్మృతి మంధాన తిరగరాసింది. అచ్చొచ్చిన విశాఖపట్నంలో తొలి పరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్న భారత్, ఈ ప్రపంచకప్లోనూ మొదటి ఓటమిని రుచి చూసింది. భారత్ ఆదివారం తన తర్వాతి మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియాను ఢీకొంటుంది.