ఆసియా కప్ ట్రోఫీని తీసుకెళ్లిన పాక్​ చీఫ్- BCCI ఫైర్

నఖ్వీ చేతుల మీదగా ట్రోఫీని తీసుకునేందుకు నిరాకరించిన భారత్​- ట్రోఫీతో వెళ్లిపోయిన పాక్​ చీఫ్

BCCI On Asia Cup Trophy
BCCI On Asia Cup Trophy (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 7:35 AM IST

BCCI On Asia Cup Trophy : చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌పై అద్భుత విజయం సాధించిన భారత్‌ తొమ్మిదోసారి ఆసియా కప్‌ విజేతగా నిలిచింది. ఆ గెలుపు తర్వాత మైదానంలో పెద్ద హైడ్రామా నడిచింది. పాక్‌ మంత్రి, ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మోసిన్‌ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని తీసుకునేందుకు భారత్​ జట్టు నిరాకరించింది. దీంతో నఖ్వీ వెళ్లిపోతూ తనతో పాటు ట్రోఫీని కూడా తీసుకెళ్లిపోయారు. దీనిపై బీసీసీఐ తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నవంబర్​లో జరిగే ఐసీసీ సమావేశంలో నఖ్వీ చర్యలపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తామని ప్రకటించింది.

నఖ్వీవి పిల్ల చేష్టలు: బీసీసీఐ కార్యదర్శి
ఆసియా కప్‌ ట్రోఫీ ప్రదానోత్సవానికి భారత్ దూరంగా ఉంది. ఏసీసీ అధ్యక్షుడు, పాక్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు అధ్యక్షుడు నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ అందుకునేందుకు భారత ఆటగాళ్లు విముఖత చూపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో నఖ్వీ పోస్టు చేసిన వీడియోకు నిరసనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ట్రోఫీని తనతోపాటు పట్టుకుపోయారని, అలా చేసే హక్కు అతడికి ఎక్కడిదని ఘాటుగా స్పందించారు. పాకిస్థాన్‌తో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నఖ్వీ చేతులమీదుగా ట్రోఫీని తీసుకోకూడదని భారత్ భావించింది. యూఏఈ బోర్డు వైస్ ప్రెసిడెంట్‌ ఖలీద్‌ చేతులమీదుగా తీసుకుంటామని పేర్కొంది. కానీ, నఖ్వీ మాత్రం ట్రోఫీతో పారిపోయాడంటూ బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'భారత్​కు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తున్న వ్యక్తి చేతుల మీదగా ట్రోఫీని తీసుకోకూడదని మేం నిర్ణయించుకున్నాం. అందుకే మేం తిరస్కరించాం. కానీ ఆ పెద్ద మనిషి ట్రోఫీ, పతకాలను తన హోటల్​ గదికి తీసుకెళ్లడం సరైనది కాదు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఇది చిన్నపిల్లల ప్రవర్తనలా ఉంది. ట్రోఫీ, మోడల్స్​తో వీలైనంత త్వరగా భారత్​కు తిరిగి ఇస్తారని మేం ఆశిస్తున్నాం. నవంబర్​లో దుబాయ్​లో ఐసీసీ సమావేశం ఉంది. అప్పుడు ఏసీసీ ఛైర్మన్ చర్యకు వ్యతిరేకంగా తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తాం' అని దేవజిత్ సైకియా పేర్కొన్నారు.

ఇలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి : కెప్టెన్ సూర్యకుమార్
మరోవైపు ఈ విషయంపై కెప్టెన్​ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా స్పందించారు. తను క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన జట్టు ట్రోఫీని అందుకోకపోవడం చూడలేదని చెప్పారు. ఇలా జరగడం నాకు తెలిసి ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటున్నా. చాలా కష్టపడి విజయం సాధించాం. అయితే, అసలైన ట్రోఫీలు జట్టులోని సహచర 14 మంది క్రికెటర్లు, సహాయక సిబ్బందే. నాతో పాటే డ్రెసింగ్ రూంలో ఉన్నాయి. ఛాంపియన్ ట్రోఫీ బ్యానర్ లేటుగా తీసుకురావడం వల్ల సంబరాలు చేసుకునేందుకు దాదాపు గంటరన్నరపాటు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఇక నఖ్వీ నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోకూడదని మాకు ఎవరూ చెప్పలేదు. అప్పటికప్పుడే మైదానంలోనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆసియా కప్‌లో ఇప్పటివరకూ నాకు వచ్చిన మ్యాచ్‌ ఫీజును భారత ఆర్మీ కోసం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నా' అని సూర్యకుమార్ వెల్లడించాడు.

