ధోనీ కెప్టెన్సీలో చిరస్మరణీయమైన విజయం- కానీ ఎవరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదెందుకు?

15 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ధోనీ కెప్టెన్సీలో ఆసియా కప్ టైటిల్- ఓ క్రేజ్ వల్ల విజయానికి పెద్దగా సెలబ్రేషన్ జరగలేదు!

Published : September 8, 2025 at 7:36 AM IST

MS Dhoni Asia Cup Win : క్రికెట్‌లో కొన్ని విజయాలు ఆటగాళ్ల కెరీర్‌ను మార్చేస్తాయి. కొన్ని విజయాలు దేశాన్ని గర్వపడేలా చేస్తాయి. కానీ కొన్ని విజయాలు అద్భుతమైనవే అయినా సరైన గుర్తింపు పొందకపోవచ్చు. అలాంటి ఘనతలో ఒకటి 2010లో టీమిండియా సాధించిన ఆసియా కప్ టైటిల్. 15 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన ఈ గెలుపు నిజానికి ఎంతో ప్రత్యేకం. కానీ ఎందుకో ఆ విజయాన్ని అప్పట్లో అంతగా గమనించలేదు. అసలు ఎందుకు అలా జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఆ టైమ్‌లో జరిగిన సంఘటనలపై ఓ లుక్కేయాల్సిందే.

ధోనీ కెప్టెన్సీలో అద్భుత విజయం
2007లో టీ20 వరల్డ్ కప్, 2011లో వన్డే వరల్డ్ కప్, 2013లో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలిచిన ధోనీకి అభిమానులు 'ఐసీసీ ట్రోఫీల స్పెషలిస్ట్​' అన్న పేరు ఇచ్చారు. కానీ ఆయన కెప్టెన్సీలోనే ఇండియా 2010లో ఆసియా కప్ గెలిచిందని చాలామందికి గుర్తు కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ టైటిల్ అంత హడావుడి మధ్య జరగలేదు. అయినా ఆ టైటిల్ ఎంతో విలువైనది. 1995 తర్వాత ఇండియా ఆసియా కప్ గెలవలేకపోయింది. 1997, 2004, 2008 ఫైనల్స్‌లో ఓటమి చెందింది. కానీ ధోనీ లీడర్‌షిప్‌లో ఆ జింక్స్ బ్రేక్ అయింది.

ఎందుకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లోకి వెళ్లిపోయింది?
ఆ విజయాన్ని అప్పట్లో ఎందుకు పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేయలేకపోయారంటే, కారణం సింపుల్. అదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరో మెగా ఈవెంట్ నడుస్తోంది. అది ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్. 2010లో దక్షిణాఫ్రికాలో తొలిసారి వరల్డ్ కప్ జరుగుతుండటంతో గ్లోబల్‌గా ఫోకస్ అంతా ఫుట్‌బాల్‌పైనే ఉంది. భారత క్రికెట్ అభిమానులు కూడా ఆ వాతావరణంలో క్రికెట్ కంటే ఫుట్‌బాల్ వైపు మళ్లారు. అందుకే 15 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన ఆసియా కప్ టైటిల్ అప్పుడు బ్యాక్ సీట్‌లో పడిపోయింది.

శ్రీలంకపై ఫైనల్లో ఘన విజయం
2010 జూన్ 24న, శ్రీలంకలో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్ అద్భుతమైన ఆటతో మెప్పించింది. బ్యాటింగ్‌లో దినేష్ కార్తిక్ 66 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. సురేష్ రైనా, రోహిత్ శర్మలు కూడా మంచి రన్స్ చేశారు. భారత్ 268/6 స్కోరు చేసింది. ఇక శ్రీలంక 51/5 వద్దే కూలిపోయింది. చివర్లో చమర కపుగేదర 55 పరుగులు చేసి కొంత పోరాటం చేసినా లాభం లేకపోయింది. మొత్తం 187కే లంక కుప్పకూలింది. ఆ మ్యాచ్‌లో అశీష్ నెహ్రా 4 వికెట్లు తీసి హీరోగా నిలిచాడు.

ధోనీకి ప్రత్యేకమైన ఘనత
ఆ టైటిల్ తర్వాత ధోనీ ఆసియా కప్‌ను మరోసారి గెలిచాడు. 2016లో టీ20 ఫార్మాట్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ను ఓడించి ట్రోఫీ లిఫ్ట్ చేశాడు. దాంతో ధోనీ రెండు ఫార్మాట్లలో ఆసియా కప్ గెలిచిన ఏకైక భారత కెప్టెన్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. కానీ ఆయన చేసిన ఈ ఘనతకు సరైన గుర్తింపు రాలేదు. ఎందుకంటే ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్ గెలిచిన స్పెయిన్, వరల్డ్ మీడియా ఫోకస్ ని తమవైపు తిప్పుకుంది.

ఇండియాకు 2025లో మరో ఛాన్స్
ఇప్పుడేమో మరో ఆసియా కప్ రాబోతోంది. సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమవుతున్న ఈ టోర్నమెంట్ టీ20 ఫార్మాట్‌లో జరుగుతోంది. ఇండియా తమ క్యాంపెయిన్‌ను యూఏఈపై సెప్టెంబర్ 10న మొదలుపెడుతుంది. 2023లో వన్డే ఫార్మాట్‌లో టైటిల్ గెలిచిన టీమిండియా ఇప్పుడు టీ20 ఫార్మాట్‌లో కూడా గెలిచి రెండు ఫార్మాట్లలో ఛాంపియన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో ఈ టోర్నమెంట్ ఇండియాకు ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుందో చూడాలి.

