'నా మోకాలి నొప్పి ఎవరు భరిస్తారు?'- ఐపీఎల్​ 2026 ఆడటంపై ధోనీ ఓపెన్! - MS DHONI IPL 2026 PARTICIPATION

ఐపీఎల్​ 2026లో ఆడే విషయంపై ధోనీ కామెంట్స్

Published : August 11, 2025 at 9:34 AM IST

MS Dhoni IPL 2026 Participation: భారత మాజీ కెప్టెన్​ ఎంఎస్ ధోనీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు దూరమై ఐదేళ్లైనా సరే అతడి క్రేజ్​ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఇప్పటికీ అతడిని మైదానంలో చూడాలనేది అభిమానుల కోరిక. చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్​కు ఐదు టైటిల్స్​ అందించిన ధోనీ ఇప్పుడు కేవలం ఐపీఎల్​లో రెండు నెలలు మాత్రమే ఆడుతున్నాడు. గత రెండేళ్ల నుంచి ఇదే చివరి సీజన్​ అంటూ వార్తలు వచ్చినా వాటిని కాదని బరిలోకి దిగడం చూశాం. ఐపీఎల్​ 2026 సీజన్​కు ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. అయినా ధోనీ ఏ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 'మీరు ఆడాలి' అని విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయి.

తాజాగా ఓ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ధోనీకి మళ్లీ క్రికెట్​ ఆడాలని కోరారు. దానికి అతడు ఇచ్చిన సమాధానం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యింది. "నేను ఆడతానో లేదో తెలీదు. దానికి ఇంకా సమయం ఉంది. సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి డిసెంబర్ చివరి వరకూ ఎదురుచూస్తా. కాబట్టి నిర్ణయం ఇప్పుడే చెప్పడం సరియైంది కాదు. తప్పకుండా మంచి నిర్ణయమే తీసుకుంటా" అని ధోనీ అన్నారు. తర్వాత వెంటనే ధోనీ అభిమాని ఒకరు లేచి మీరు తప్పకుండా ఆడాలి సర్​! అనగానే దాని సమాధానంగా ధోనీ, 'నాకు మోకాలి నొప్పి ఉంది. దాన్ని ఎవరు బరిస్తారు' అని చెప్పారు. దీంతో కొద్దిసేపు ఆ ప్రాంగణం అంతా నవ్వులతో విరిసింది. ఐపీఎల్​ 2026 సీజన్​ మార్చి- మే మధ్య జరగనుంది.

సీఎస్​కేలోకి సంజు శాంసన్ ఎంట్రీ ఇస్తాడా​?
గత సీజన్​లో రుతురాజ్​కు గాయం కావడం వల్ల ఎంఎస్​ ధోనీ తాత్కాలికంగా సారథ్యం చేపట్టాడు. ఇప్పుడు 2026 సీజన్ కోసం నూతన నాయకత్వం వైపు సీఎస్​కే చూస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అందుకోసం సంజు శాంసన్​ను తీసుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై సంజు మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. రాజస్థాన్​ జట్టే తనకు ప్రపంచమని ఇటీవల సంజు శాంసన్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి.

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

