రోహిత్, విరాట్​ భారీ రికార్డ్​పై హాంకాంగ్ బ్యాటర్ కన్ను- చరిత్ర సృష్టించే ఛాన్స్! - ASIA CUP T20IS

ఆసియా కప్‌లో రోహిత్, విరాట్ రికార్డ్​ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్

Most Runs Asia Cup T20Is : 2025 ఆసియా కప్ మరో రెండు వారాల్లో ప్రారంభం కానుంది. దుబాయ్ వేదికగా సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో 8 పాల్గొననున్నాయి. ఈసారి ఆసియా కప్ T20 ఫార్మాట్‌లో జరగనుంది. ఈ క్రమంలో హాంకాంగ్‌కు చెందిన ఒక ఆటగాడు చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును సైతం బద్దలుకొట్టే ఛాన్స్ ఉంది.

హాంకాంగ్ వైస్ కెప్టెన్​కు ఛాన్స్!
హాంకాంగ్ వైస్ కెప్టెన్ బాబర్ హయత్ అతను ఆసియా కప్ (T20)లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఆసియా కప్ (T20 ఫార్మాట్)లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా టీమ్ఇండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ టాప్​లో ఉన్నాడు. విరాట్ ఈ ఫార్మాట్​లో 429 పరుగులు చేశాడు. అతడి తర్వాత పాకిస్థాన్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ మహ్మద్ రిజ్వాన్ 281 ​​పరుగులతో రెండో స్థానంలో, రోహిత్ శర్మ 271 పరుగులతో మూడో ప్లేస్​లో ఉన్నారు.

విరాట్, బాబర్, రోహిత్‌ను దాటే అవకాశం
ఆసియా కప్ (T20 ఫార్మాట్)లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో హాంకాంగ్ బ్యాటర్ బాబర్ హయత్ నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతడి ఖాతాలో 235 పరుగులు ఉన్నాయి. విరాట్ కోహ్లీని దాటి, నెం.1 కూ దూసుకెళ్లాలంటే, అతడు టోర్నమెంట్‌లో ఇంకో 194 పరుగులు చేయాలి. రిజ్వాన్‌ను దాటాలంటే 46 పరుగులు, రోహిత్‌ను దాటాలంటే 36 పరుగులు చేస్తే సరిపోతుంది.

కొట్టేస్తాడా?
హయత్ విరాట్ కోహ్లీని దాటడం కొంచెం కష్టంగా కనిపిస్తుంది. కానీ, క్రికెట్​లో ఏదీ అసాధ్యం కాదు. హయత్ 2014లో హాంకాంగ్ తరఫున అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. అతడు జట్టు తరపున 22 వన్డేల్లో 8 హాఫ్ సెంచరీలతో 784 పరుగులు చేశాడు. అతడు 95 టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో 2214 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 12 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

భారత్​ మ్యాచ్​లివే!
ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా తొలి మ్యాచ్​ సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో ఆడనుంది. ఆ తర్వాత 14న పాకిస్థాన్, 19న ఒమన్​తో తలపడనుంది.

ఆసియా కప్​కు హాంకాంగ్ జట్టు
యాసిమ్ ముర్తాజా (కెప్టెన్), బాబర్ హయత్ (వైస్ కెప్టెన్), జీషన్ అలీ (వికెట్ కీపర్), నియాజకత్ ఖాన్ మహ్మద్, నస్రుల్లా రాణా, మార్టిన్ కోయెట్జీ, అన్షుమన్ రాత్, ఎహసాన్ ఖాన్, కల్హన్ మార్క్ చల్లు, ఆయుష్ ఆశిష్ శుక్లా, మహ్మద్ ఐజాఖ్-రెఖ్, అతీఖ్, ఆదిల్ మహమూద్, అనాస్ ఖాన్, హరూన్ మహ్మద్ అర్షద్, అలీ-హసన్, షాహిద్ వాసిఫ్ (వికెట్ కీపర్), గజన్ఫర్ మహ్మద్, మరియు మహ్మద్ వహీద్

ఆసియా కప్​కు టీమ్ఇండియా జట్టు
సూర్య కుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభమన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చకరవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, హర్షిత్ రానా, రింకూ సింగ్

