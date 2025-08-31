ETV Bharat / sports

మహ్మద్ సిరాజ్ జర్నీ- కాసియో నుంచి రోలెక్స్ వరకూ!

గల్లీ బాయ్ నుంచి బిలియన్ లగ్జరీ వరకు- వికెట్లు మాత్రమే కాదు, కోట్ల రూపాయల వాచ్‌లు కూడా సొంతం

Cricketer Luxury Lifestyle
Cricketer Luxury Lifestyle (Source: Associated press)
Published : August 31, 2025 at 3:40 PM IST

Cricketer Luxury Lifestyle : హైదరాబాద్ గల్లీ నుంచి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వరకూ మహ్మద్ సిరాజ్ ప్రయాణం ఒక సినిమా కథలా ఉంటుంది. బైక్‌పై నెట్ ప్రాక్టీస్‌కి వెళ్లిన యువకుడు నేడు భారత జట్టులో ప్రధాన బౌలర్‌గా నిలిచాడు. తన ప్రతిభతో ప్రపంచంవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే సిరాజ్ క్రికెట్‌లో మాత్రమే కాకుండా లైఫ్‌స్టైల్‌లో కూడా హై లెవెల్ స్టాండర్డ్ సెట్ చేశాడు. ముఖ్యంగా అతని వాచీల కలెక్షన్ గురించి వింటే అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. సాధారణంగా ఒక వాచ్‌తో మొదలైన ఆయన కలెక్షన్ నేడు కోట్లలో విలువైన బ్రాండ్స్ వరకూ చేరింది.

ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ
సిరాజ్ పుట్టింది, పెరిగింది హైదరాబాద్‌ లోని ఒక సాధారణ కుటుంబంలోనే. తండ్రి ఆటో డ్రైవర్​గా, తల్లి గృహిణిగా పనిచేశారు. ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ఆయన ప్యాషన్ తగ్గలేదు. ప్రతి రోజు ఆట కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. చివరికి రంజీ మ్యాచ్‌ల్లో చూపిన ఆటతీరు అతని జీవితాన్ని మార్చేసింది. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి ఎదిగాడు. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రధాన బౌలర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు.

క్రికెట్ విజయాలు, లైఫ్‌స్టైల్ మార్పులు
ఇంగ్లండ్‌పై టెస్టుల్లో ఆరు వికెట్లు, ఓవల్‌లో ఐదు వికెట్లు తీసి ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్ 20 బౌలర్లలోకి సిరాజ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ విజయాల తర్వాత ఆయన లైఫ్ కూడా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు నేడు కోట్లలో సంపాదించి లగ్జరీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆయన కార్లు, ఫ్యాషన్, వాచీల కలెక్షన్ గురించి ఫ్యాన్స్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుంటారు. ముఖ్యంగా అతని వాచ్ కలెక్షన్ విలువ సుమారు రూ.5.68 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా.

కాసియో నుంచి అత్యంత ఖరీదైన వాచ్
మొదట్లో సిరాజ్ తన చేతిపై వేసుకున్నది కేవలం రూ.21,995 విలువైన కాసియో వాచ్ మాత్రమే. అయితే ఆ వాచ్ అతని కలల ప్రయాణానికి నాంది పలికింది. దానితో మొదలై తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా హై ఎండ్ బ్రాండ్స్‌ను తన కలెక్షన్‌లో చేర్చుకున్నారు. క్రమంగా చిన్న మొత్తాల నుంచి కోట్లలో విలువైన వాచీల వరకు చేరుకున్నారు. సిరాజ్ కలెక్షన్‌లో అత్యంత ఖరీదైన వాచ్ రోలెక్స్ డేటోనా రైన్బో. దీని విలువ రూ.3 నుంచి 4 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. అదే ఆయన కలెక్షన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణ. అదనంగా రోలెక్స్ డేటోనా ప్లాటినం కూడా ఉంది. దీని ధర రూ.1.01 కోటి. ఈ రెండు వాచీలు ఆయన లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్‌కు గుర్తింపుగా నిలుస్తున్నాయి.

మిడ్ రేంజ్ బ్రాండ్స్
రోలెక్స్‌ తో పాటు సిరాజ్ వద్ద హుబ్లోట్ బిగ్ బ్యాంగ్ రోజ్ గోల్డ్ కూడా ఉంది. దీని విలువ రూ.29.49 లక్షలు. అంతే కాకుండా ఆడీమార్స్ పిగ్వెట్ రాయల్ ఓక్ ఆఫ్‌షోర్ క్రోనోగ్రాఫ్ వాచ్ కూడా అతని కలెక్షన్‌లో ఉంది. దీని విలువ రూ.27.47 లక్షలు. ఈ రెండు వాచీలు సిరాజ్ స్టైల్‌కు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చాయి. లగ్జరీ బ్రాండ్స్‌తో పాటు సిరాజ్ తన కలెక్షన్‌లో ట్యాగ్ హేయర్ అక్వారేసర్ క్వార్ట్జ్ వాచ్‌ను కూడా చేర్చుకున్నారు. దీని ధర రూ.1.31 లక్షలు. అలాగే రోలెక్స్ జిఎంటీ మాస్టర్ కూడా అతని దగ్గర ఉంది. దీని ధర రూ.10.40 లక్షలు.

హైదరాబాద్ గల్లీలలో బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన సిరాజ్ నేడు కోట్ల విలువైన వాచీలు కలిగిన వ్యక్తిగా మారడం నిజంగా ఒక గ్రేట్ జర్నీ. తన కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో తన కలలను నెరవేర్చుకుంటూ లగ్జరీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. క్రికెట్‌లో వికెట్లు తీస్తూ, ఆఫ్ ఫీల్డ్‌లో స్టైల్‌తో మెరిసిపోతూ యువతకు రోల్ మోడల్‌గా నిలుస్తున్నారు.

