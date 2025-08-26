Siraj On Bumrah : టీమ్ఇండియా యంగ్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ఇటీవల ముగిసిన ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో సత్తా చాటాడు. అదిరే ప్రదర్శనతో ఆఖరి మ్యాచ్లో జట్టుకు సిరాజ్ చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు. ఈ మ్యాచ్లో 9 వికెట్లు పడగొట్టి ఇంగ్లాండ్ పతనాన్ని శాసించాడు. సిరీస్లో మరో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా వర్క్లోడ్ కారణంగా రెండు టెస్టుల్లో ఆడలేదు. ఈ సందర్భంలో సిరాజ్ టీమ్ఇండియా పేస్కు నాయకత్వం వహించి ముందుండి నడిపించాడు.
బుమ్రా లేనప్పుడు
ఇంగ్లాండ్తో భారత్ 5 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడింది. ఈ సిరీస్లో బుమ్రా (2వ, 5వ) రెండు మ్యాచ్ల్లో ఆడలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో సిరాజే టీమ్ఇండియాను బౌలింగ్లో ముందుకు నడిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండో టెస్టులో 7, ఐదో టెస్టులో 9 వికెట్లు నేలకూల్చి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అలా బుమ్రా జట్టులో ఉన్న టెస్టులతో పోల్చితే అకడి గైర్హాజరీలోనే సిరాజ్ అత్యుత్తమంగా రాణించాడు. అయితే బుమ్రా జట్టులో లేనప్పుడు తాను మరింత మెరుగ్గా రాణించడంపై సిరాజ్ రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాడు. దీనికి గల గల కారణాన్ని అతడు వివరించాడు.
అదే కారణం
"జట్టులో నాకు బాధ్యత మోయడానికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు, అది ఒక సాధారణ సిరీస్ అయినప్పటికీ నేను మెరుగైన ప్రదర్శనే చేస్తాను. అలాంటి బాధ్యత నాలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. అంతేకాదు అది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంది. వెన్ను గాయం కారణంగా జస్ప్రీత్ బుమ్రా కొన్ని టెస్టు మ్యాచ్లకు అందుబాటులో లేడు. అందుకే బుమ్రా వర్క్లోడ్ నేపథ్యంలో బౌలింగ్ యూనిట్లో పాజిటివ్ వైబ్ (మంచి వాతావరణం)ను కొనసాగించడానికి నేను నావంతుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా"
"నా సహచరులు, ఆకాశ్ దీప్, ప్రసిద్ధ్ కష్ణ ఇతర బౌలర్లతో మాట్లాడేవాడిని. అలా మనం ఇది సాధించగలం అనే నమ్మకాన్ని వాళ్లకు కలిగించేందుకు ప్రయత్నం చేశాను. మనం ఇప్పటికే సాధించిన ఎన్నో వాటిని మళ్లీ చేసి చూపించవచ్చని వారితో చెప్పాను" అని సిరాజ్ వివరించాడు.
టాప్ బౌలర్
కాగా, ఆ సిరీస్లో సిరాజ్ అన్ని మ్యాచ్లూ ఆడాడు. 5 టెస్టుల్లో ఏకంగా 185.3 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. ఇందులో 32.43 యావరేజ్తో 23 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. దీంతో ఈ సిరీస్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గానూ సిరాజ్ నిలిచాడు. ఇక ఈ సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 2-2 తో సమం చేసుకుంది. తొలి, మూడో మ్యాచ్ల్లో ఇంగ్లాండ్ నెగ్గగా, రెండు, ఐదో టెస్టుల్లో భారత్ విజయం సాధించింది. ఇక మాంచెస్టర్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో టెస్టును టీమ్ఇండియా అసాధారణ పోరాటంతో డ్రా చేసుకుంది.
సిరాజ్ కెరీర్
2017 న్యూజిలాండ్తో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేసిన మహ్మద్ సిరాజ్ ఇప్పటి వరకు 41 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 31.1 యావరేజ్తో 123 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో 5 సార్లు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన ఉంది. అలాగే 44 వన్డేల్లో 24 సగటుతో 32 వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఒక్కసారి 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. 16 టీ20ల్లో 14 వికెట్లు నేలకూల్చాడు.
