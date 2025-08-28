ETV Bharat / sports

రిటైర్‌మెంట్‌ ఎప్పుడనేది నా చేతుల్లోనే: మహ్మద్‌ షమీ - SHAMI CLARITY ON RETIREMENT

2027 వరల్డ్‌కప్‌ నా కలని అంటున్న మహ్మద్‌ షమీ!

Mohammed Shami Clarity On Retirement
Mohammed Shami Clarity On Retirement (Source: Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 12:10 PM IST

Mohammed Shami Clarity On Retirement : టీమ్​ ఇండియాకు సీనియర్‌ ప్లేయర్​ మహ్మద్‌ షమీ తన రిటైర్‌మెంట్‌పై వస్తున్న వార్తలకు చెక్‌ పెట్టాడు. ఇప్పటికే ముగ్గురు సీనియర్‌ క్రికెటర్లు టెస్టులకు వీడ్కోలు పలికిన నేపథ్యంలో తన పేరు కూడా జాబితాలో ఉందన్న రూమర్స్‌పై షమీ స్పష్టతనిచ్చాడు. రెండేళ్లుగా టెస్టు క్రికెట్‌ ఆడని షమీ గాయాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా, 2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఆడటం తన లక్ష్యమని చెప్పాడు.

"నా రిటైర్‌మెంట్‌ ఎప్పుడనేది ఎవరూ నిర్ణయించలేరు. ఆటపై విసుగు వచ్చేవరకే ఆడతాను. ఒకవేళ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అవకాశం లేకపోతే దేశవాళీ క్రికెట్‌లో కొనసాగుతా. నేను రిటైర్‌ అయితే ఎవరి జీవితాలు బాగుపడతాయో చెప్పండి అప్పుడు ఆలోచిస్తా. అంతవరకు ఇలాంటి ఊహాగానాలకు విలువే లేదు" అని షమీ స్పష్టం చేశాడు.

Mohammed Shami
మహ్మద్‌ షమీ (Source: ANI)

ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి
తాజాగా తన ఫిట్‌నెస్‌ పరిస్థితిని కూడా వివరించాడు. "గత రెండు నెలల్లో శరీర బరువును కంట్రోల్‌ చేశా. నైపుణ్యాలను పదును పెట్టా. సుదీర్ఘంగా స్పెల్స్‌ వేసేలా ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్నా. ఫీల్డింగ్‌, బ్యాటింగ్‌లో కూడా కష్టపడి సాధన చేశా. ఇప్పుడు అన్ని విషయాల్లో కంఫర్ట్‌గా ఉన్నా" అని చెప్పాడు. "నాకు ఇప్పటికీ ఒక కల ఉంది వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ను సగర్వంగా ఎత్తుకోవాలి. 2023 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో ఫైనల్‌కు చేరాం. అభిమానుల మద్దతుతో అక్కడికి వెళ్లాం. కానీ ఫైనల్లో కొంచెం అదృష్టం కలిసి వచ్చిఉంటే ట్రోఫీ మనదే అయ్యేది" అని షమీ గుర్తు చేసుకున్నాడు. మొత్తానికి షమీ రిటైర్‌మెంట్‌పై వస్తున్న వార్తలు కేవలం గాలివార్తలేనని తాను ఇంకా టీమ్​ఇండియాకు సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశాడు.

వన్డేల్లో 200 వికెట్లు సాధించిన షమీ
ఇటీవల షమీ ప్రత్యేక మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. వేగంగా 200 వన్డే వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్‌గా రికార్డు క్రియేట్‌ చేశాడు. మొత్తంగా ఈ ఫీట్‌ సాధించిన రెండో వేగవంతమైన బౌలర్‌గా నిలిచాడు. కేవలం 104వ మ్యాచుల్లో ఈ ఘనతను సాధించాడు. 133 మ్యాచుల్లో ఈ రికార్డు అందుకున్న భారత మాజీ పేసర్ అజిత్ అగార్కర్‌ను అధిగమించాడు. ఓవరాల్‌గా మిచెల్ స్టార్క్ (102) షమీ కంటే ముందున్నాడు. ప్రపంచ కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్‌గా రికార్డు క్రియేట్‌ చేశాడు. తన ఖాతాలో 60 వికెట్లు వేసుకున్నాడు. అతడి తర్వాత జహీర్ ఖాన్ (59), జవగల్ శ్రీనాథ్ (47) ఉన్నారు.

Mohammed Shami
మహ్మద్‌ షమీ (Source: IANS)

చివరి వన్డే మ్యాచ్

షమీ తన చివరి వన్డే మ్యాచ్​ను 2023 నవంబర్ 19న ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాడు. అదే ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్ 2023 ఫైనల్ మ్యాచ్. ఆ మ్యాచ్​లో టీమ్​ఇండియా పరాజయంపాలై వరల్డ్ కప్​ను చేజార్చుకుంది. ఆ తర్వాత గాయం కారణంగా షమీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు దూరమయ్యాడు. ఇటీవలే ఇంగ్లాండ్​తో ఐదు టీ20ల సిరీస్​లో షమీ మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆఖరి రెండు మ్యాచ్​లు ఆడాడు. అయితే ఒక మ్యాచ్‌లో వికెట్లేమీ తీయలేదు. మరో టీ20లో మాత్రం మూడు వికెట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

