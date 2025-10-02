ETV Bharat / sports

సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన సిరాజ్- తొలి బౌలర్​గా రికార్డ్

సిరాజ్ సరికొత్త చరిత్ర - 4 వికెట్లతో సూపర్ రికార్డ్

Siraj Record
Siraj Record (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 4:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Siraj Record : భారత్- వెస్టిండీస్ మధ్య అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న వెస్టిండీస్​ను భారత్ బౌలర్లు తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సిరాజ్ నాలుగు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి, కరేబియన్ జట్టు టాప్ ఆర్డర్‌ను చాప చుట్టేశాడు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనతో 2025 క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధిక వికెట్లు (31 వికెట్లు) సాధించిన బౌలర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లు మిచెల్ స్టార్క్ (29 వికెట్లు), నాథన్ లైయన్ (24 వికెట్లు), వెస్టిండీస్ పేసర్ షామర్ జోసెఫ్ (22 వికెట్లు)లను వెనక్కి నెట్టాడు.

సిరాజ్ ఇటీవలి కాలంలో టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ దళంలో కీలక ఆటగాడిగా మారాడు. కొత్త బంతితో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఆటలోకి రానీయకుండా చేయడంలోనూ, క్రీజులో స్థిరపడిన ఆటగాళ్లను తన వేగవంతమైన బౌ లింగ్‌తో పెవిలియన్‌కు చేర్చడంలోనూ సిద్ధహస్తుడిగా నిరూపించుకున్నాడు. జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా గైర్హాజరీలో బౌలింగ్ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు.

ఇటీవల ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో సిరాజ్ అసాధారణ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ముఖ్యంగా ఐదో టెస్టులో జట్టు విజయం సాధించి సిరీస్‌ను సమం చేయడంలో అతడి పాత్ర కీలకంగా నిలిచింది. ప్రస్తుత వెస్టిండీస్ సిరీస్‌లోనూ తన నాలుగు వికెట్లతో మ్యాచ్‌ను భారత్ వశం చేసుకునేలా చేశాడు. రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో సిరాజ్ తన స్థాయిని మరోసారి చాటాడు. టీమ్ ఇండియాకు టెస్టు ఫార్మాట్‌లో విజయాలను అందిస్తూ బౌలింగ్ రీతిలో కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తున్నాడు.

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI TEST SERIES 2025SIRAJ RECORD TESTIND VS WI TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.