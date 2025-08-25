ETV Bharat / sports

వెయిట్​ లిఫ్టింగ్​లో మీరాబాయి చానుకు బంగారం పతకం

కామన్‌ వెల్త్‌ వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్స్‌- బంగారు పతకం కైవసం చేసుకున్న మీరాబాయి చాను

Mirabai Chanu Wins gold
Mirabai Chanu Wins gold (ANI (Old Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 11:09 PM IST

Mirabai Chanu Wins Gold : టోక్యో ఒలింపిక్స్ రజత పతక విజేత మీరాబాయి చాను కామన్‌ వెల్త్‌ వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌ షిప్స్‌లో బంగారు పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో భాగంగా ఆమె సోమవారం మొత్తం 193 కిలోల (84 కిలోలు + 109 కిలోలు) బరువును ఎత్తింది. టోటల్, స్నాచ్, క్లీన్ అండ్‌ జెర్క్ రికార్డులను మీరాబాయి చాను బద్దలు కొట్టింది. మహిళల 48 కిలోల విభాగంలో ఆమె ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.

84 కిలోల తన ప్రారంభ స్నాచ్ ప్రయత్నంలో మీరాబాయి కాస్త అసౌకర్యానికి గురైంది. ఆమె కుడి మోకాలిలో నొప్పి రావడంతో ఇబ్బందిపడింది. కానీ ఆమె తన పట్టువిడవకుండా రెండో ప్రయత్నంలో దీన్ని క్లియర్ చేసింది. అయితే 89 కిలోల మూడో ప్రయత్నంలో ఆమె విఫలమైంది. తదుపరి ప్రయత్నంలో ఆమె క్లీన్ అండ్ జెర్క్‌లో ఏకంగా 105 కిలోల బరువును ఎత్తింది. తరువాత దాన్ని109 కిలోలకు పెంచింది. అయితే 113 కిలోల చివరి ప్రయత్నాన్ని ఆమె పూర్తి చేయలేకపోయింది. అయితే టోటల్, స్నాచ్, క్లీన్ అండ్‌ జెర్క్ రికార్డులను బద్దలుగొట్టిన ఆమె గోల్డ్​ను కైవసం చేసుకుంది.

మలేషియా క్రీడాకారిణి ఐరీన్ హెన్రీ 161 కిలోలు (73 కిలోలు + 88 కిలోలు) ఎత్తి రజతం గెలుచుకుంది. వేల్స్​ క్రీడాకారిణి నికోల్ రాబర్ట్స్150 కిలోలు ఎత్తి (70 కిలోలు + 80 కిలోలు) కాంస్యం సాధించింది.

గ్రేట్ అచీవ్​మెంట్​
31 ఏళ్ల మీరాబాయి పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో ఆడిన తర్వాత 49 కిలోల విభాగం నుంచి దిగువకు వచ్చింది. అయితే ఇకపై ఈ విభాగం ఒలింపిక్స్‌లో కనిపించదు. మీరాబాయి చాను గత ఆగస్టులో పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో 4వ స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఆమె మళ్లీ పోటీపడటం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. 48 కిలోల వెయిట్​లిఫ్ట్​ విభాగంలో ఆమె ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ టైటిల్ సహా 2 కామన్వెల్త్ గేమ్స్ పతకాలు గెలుచుకుంది. అయితే ఆమె 2018 నుంచి ఈ విభాగంలో పోటీ పడలేదు.

హాలీవుడ్ స్టార్ ప్రశంసలు
ఇంగ్లాండ్‌ వేదికగా 2022 ఆగస్టులో జరిగిన కామన్వెల్త్‌ క్రీడల్లో వెయిట్‌ లిఫ్టర్‌ మీరాబాయి చాను భారత్‌కు బంగారు పతకం అందించింది. 49 కిలోల విభాగంలో స్టార్‌ వెయిట్‌ లిఫ్టర్‌ 201 కేజీల బరువు ఎత్తి అగ్రస్థానంలో నిలిచి స్వర్ణం సాధించింది. కాగా చానుపై హాలీవుడ్‌ స్టార్‌, 'థోర్‌' సినిమాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన క్రిస్‌ హేమ్స్‌వర్త్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇందుకు ఆమె యోగ్యురాలు అంటూ కొనియాడారు.

పసిడి పతకం సాధించిన అనంతరం చాను ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో పంచుకుంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో బరువులు ఎత్తడాన్ని ఉద్దేశిస్తూ సౌరభ్‌ సిన్హా అనే యూజర్ ఆమె ట్వీట్‌ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ, 'థోర్‌ తన సుత్తిని వదులుకునే సమయం వచ్చింది' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. దాన్ని క్రిస్‌ హేమ్స్‌వర్త్‌ ట్విటర్‌ ఖాతాకు ట్యాగ్‌ చేశాడు. కాగా దీనిపై హాలీవుడ్‌ స్టార్‌ స్పందిస్తూ, సిక్కింకు చెందిన చానును ప్రశంసించారు. 'ఆమె యోగ్యురాలు. కంగ్రాట్స్‌ సైఖోమ్‌. నువ్వో లెజెండ్‌' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. థోర్‌ సినిమాల్లో ప్రత్యేకమైన సుత్తితో హేమ్స్‌వర్త్‌ కనిపించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సుత్తిని ఎత్తగల ప్రత్యేక శక్తులు అతడికే ఉంటాయి.

