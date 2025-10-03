వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో భారత్కు మెడల్- మీరాబాయి చాను అదురహో!
వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో మెరిసిన భారత క్రీడాకారిణి- దేశానికి తొలి పతకాన్ని అందించిన మీరాబాయి చాను
Published : October 3, 2025 at 10:53 AM IST
Mirabai Chanu Silver Medal : వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్ షిప్లో భారత స్టార్ మహిళా వెయిట్లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. 48 కిలోల విభాగంలో మీరాబాయి చాను రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. నార్వేలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక పోటీలో మీరాబాయి చాను మొత్తం 199 కిలోల( స్నాచ్ లో 84 కిలోలు, క్లీన్ అండ్ జర్క్లో 115 కిలోలు) బరువు ఎత్తింది. గతంలో రెండు సార్లు మెడల్ సాధించిన ఈ టోర్నమెంట్లో ఇప్పుడు మరోసారి అదరగొట్టింది.
మహిళల 48 కిలోల విభాగంలో స్వర్ణాన్ని కోల్పోయి, వెండి పథకంతో ముగించింది. మీరాబాయి స్నాచ్లో తన మొదటి ప్రయత్నంలోనే 84 కిలోలు ఎత్తింది. అయితే, తర్వాత రెండు లిఫ్ట్లను 87 కిలోల వద్ద తడబడింది. దీంతో ఆమె పోడియం ఫినిషింగ్ కోసం పోటీలో ఉండటానికి క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో 110 కిలోలకు పైగా వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే మీరాబాయి క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో రాణించింది. 109 కిలోల బరువుతో ప్రారంభించి, 112 కిలోలకు మెరుగుపడి, 115 కిలోల లిఫ్ట్తో ముగించింది. ఈవిధంగా ఆమె మొత్తం 199 కిలోల బరువు ఎత్తి సిల్వర్ సొంతం చేసుకుంది. ఉత్తర కొరియాకు చెందిన రి సాంగ్-గమ్ 213 కిలోలు ఎత్తి వరల్డ్ రికార్డు సాధించి, గోల్డ్ మెడల్ను గెలుచుకుంది.
Mirabai Chanu claims silver medal in 48kg division at World Weightlifting Championships 2025— ANI Digital (@ani_digital) October 2, 2025
Read @ANI Story |https://t.co/KTzDzX6KSm#MirabaiChanu #weighlifting #silver #medal pic.twitter.com/F5owgPoXU2
మీరాబాయికి 2022 ఎడిషన్లో విజయం తర్వాత ప్రస్తుతమిది రెండో సిల్వర్ మెడల్. మొత్తం మీద, ఈ ఈవెంట్లో ఇది మీరాబాయ్కు మూడో పతకం. 2017లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్లో ఆమె బంగారు పతకాన్ని సాధించింది. ఓవరాల్గా ఆమెకు ఇది 14వ ఇంటర్నెష్నల్ మెడల్. తన ఖాతాలో 2021 టోక్యో ఒలింపిక్స్లో రజతం, కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో మూడు పతకాలు (2018, 2022లో స్వర్ణం, 2014లో రజతం), కామన్వెల్త్ ఛాంపియన్షిప్లలో అయిదు (నాలుగు స్వర్ణాలు, ఒక రజతం), 2020 ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లో ఒక బ్రాంజ్ పతకం, 2016 దక్షిణాసియా క్రీడల్లో ఒక గోల్డ్ ఉన్నాయి.
భారత బృందం (2025 వరల్డ్ వెయిట్లిఫ్టింగ్ చాంపియన్షిప్స్):
మహిళలు:
మీరాబాయి చాను (48 కిలోలు)
కోయెల్ బార్ (53 కిలోలు)
బింద్యారాణి దేవి సోరోఖైబం (58 కిలోలు)
నిరుపమా దేవి సేరామ్ (63 కిలోలు)
హర్జిందర్ కౌర్ (69 కిలోలు)
వన్షిత వర్మ (86 కిలోలు)
మెహక్ శర్మ (86 కిలోలు పైన)
పురుషులు:
రిషికాంత్ సింగ్ చనంబం (60 కిలోలు)
ముత్తుపాండి రాజా (65 కిలోలు)
అజిత్ నారాయణ (71 కిలోలు)
అజయ్ బాబు వల్లూరి (79 కిలోలు)
అభిషేక్ నిపానే (88 కిలోలు)
దిల్బాగ్ సింగ్ (94 కిలోలు)
లవ్ప్రీత్ సింగ్ (110 కిలోలు పైన)
లవ్ప్రీత్ సింగ్, గతంలో కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కాంస్య పతకం సాధించిన భారత వెయిట్లిఫ్టర్గా, ఇప్పుడు పురుషుల బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అజిత్ నారాయణ, అజయ్ బాబు వల్లూరి ఇద్దరూ కామన్వెల్త్ చాంపియన్షిప్లో స్వర్ణాలు గెలిచిన విజయవంతమైన క్రీడాకారులు.
బంగ్లాదేశ్ ఘన విజయం- చిత్తుగా ఓడిన పాకిస్థాన్