'థాంక్యూ జై షా'- షేక్​హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ వేళ మ్యాచ్ రిఫరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్

పాక్​ ప్లేయర్లతో నో షేక్​హ్యాండ్- పీబీసీ రిక్వెస్ట్​ను రిజెక్ట్ చేసిన ఐసీసీ?

ICC Rejects PCB Demand
ICC Rejects PCB Demand (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
ICC Rejects PCB Demand : ఆసియా కప్​లో పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​ అనంతరం ఆ జట్టు ప్లేయర్లతో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు నేరుగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్​కు వెళ్లిపోవడం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశం అయ్యింది. అయితే ఈ ఘటనకు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు మ్యాచ్‌ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్‌ను బాధ్యుడిగా పేర్కొంది. కరచాలనం వ్యవహారంలో ఆండ్రీ హస్తం ఉన్నట్లు అనుమానించిన పీసీబీ అతడిపై ఆసియా క్రికెట్​ కౌన్సిల్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఇందులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ కూడాజోక్యం చేసుకోవాలని కోరింది.

"ఐసీసీ ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘించడంపై మ్యాచ్‌ రిఫరీపై ఐసీసీకి పీసీబీ ఫిర్యాదు చేసింది. ఆసియాకప్‌లో మ్యాచ్‌ రిఫరీగా ఉన్న అతడినికి వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్‌ చేశాం" అని ఏసీసీ ఛైర్మన్ మొసిన్ నఖ్వీ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అలాగే టాస్‌ టైమ్​లో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌తో కరచాలనం చేయొద్దని పాకిస్థాన్‌ కెప్టెన్‌ సల్మాన్‌ అలీ అఘాతో పైక్రాఫ్ట్‌ చెప్పాడని, పైక్రాఫ్ట్‌ ఒత్తిడి వల్లే భారత్- పాక్‌ కెప్టెన్ల మధ్య టీమ్‌ షీట్ల మార్పిడి జరగలేదంటూ పీసీబీ ఆరోపించింది. అయితే మొసిన్ నఖ్వీ ఏసీసీ ఛైర్మన్​గా ఉండగా, జై షా ఐసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు.

తిరస్కరించిన ఐసీసీ!
అయితే పీసీబీ విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆండ్రీ పైక్రాఫ్ట్‌ను ఆసియా కప్ నుంచి తొలగించాలన్న పీసీబీ డిమాండ్​ను ఐసీసీ రిజెక్ట్ చేసిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై సదరు రిఫరీ ఆండ్రీ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించాడు. ఐసీసీ, జై షాకు థాంక్స్ అంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. కాగా, ఆండ్రీ జింబాబ్వేకు చెందిన మాజీ క్రికెటర్.

నో షేక్​హ్యాండ్
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​ ఆడకూడదంటూ టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​ డిమాండ్ చేశారు. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా నేరుగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్​కు వెళ్లి డోర్ క్లోజ్ చేసుకున్నారు. దీంతో చేసేదేమీలేక పాక్ ప్లేయర్లు కూడా మైదానం నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీన్ని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ బాధిత కుటుంబాలకు సంఘీభావం తెలపడమే తమ ఉద్దేశమంటూ సమర్థించుకున్నాడు. ఈ విజయం బాధిత కుటుంబాలు, భారత త్రివిధ దళాలకు అంకితం ఇచ్చారు.

