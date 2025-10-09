ETV Bharat / sports

పైలట్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసిన ధోనీ- కానీ విమానం నడపలేడు- ఎందుకో తెలుసా?

పైలట్‌గా మారిన ధోనీ- కానీ విమానం నడుపలేడు- మరి ఈ సర్టిఫికెట్ ఎందుకు?

Dhoni DGCA Training Completed
Dhoni DGCA Training Completed (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dhoni Pilot Training : భారత క్రికెట్ జట్టు అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్​లలో ఒకరైన మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​కు ఎంతో ప్రత్యేకం. గ్రౌండ్​లో ధోనీ హెలికాప్టర్ షాట్లు ఆడుతుంటే మైదానంలోనే కాదు టీవీల ముందు కూర్చున్న ప్రేక్షకులు కూడా ఎంజాయ్ చేసేవారు. అయితే అలా కెరీర్​లో హెలికాప్టర్ షాట్లు బాదిన ధోనీ, రియల్ లైఫ్​లో హెలికాప్టర్ నడపాలనుకున్నాడో ఏమో! ఏరోస్పేస్​లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని తాజాగా పైలట్​గా మారడు. ధోనీ పైలట్ అవ్వడం ఏంటి? అనుకుంటున్నారా? అసలు సంగతి ఏంటంటే?

ఔను ఇది నిజం! ఇప్పుడు ధోనీ పైలట్‌గా మారాడు. చెన్నైలోని రిమోట్ పైలట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (RPTO) గరుడ ఏరోస్పేస్​లో డ్రోన్ పైలట్ శిక్షణను అతడు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. ఈ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ భారతదేశ ప్రముఖ డ్రోన్ తయారీ సంస్థ డీజీసీఏ (DGCA) నుంచి ఆమోదం కూడా పొందింది. అలాగే ఇంకో ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే, ధోనీ ఈ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసడర్‌గానూ ఉన్నాడు.

విమానం నడపలేడు, మరి ట్రైనింగ్ ఏందుకు?
ఈ ట్రైనింగ్​తో ధోనీ విమానం నడపడం కుదరదు. విమానాన్ని నడపడానికి శిక్షణ పూర్తిచేసినట్లు అనిపించినా, ధోనీ పూర్తి చేసింది డ్రోన్ పైలట్ ట్రైనింగ్ మాత్రమే. అందువల్ల అతడికి డ్రోన్ నడపడానికి లైసెన్స్ లభించింది. కానీ, విమానం నడపడం సాధ్యం కాదు. ఈ శిక్షణ భారతదేశంలో సర్టిఫైడ్, సురక్షితమైన డ్రోన్ ఆపరేషన్‌లను ప్రోత్సహించడంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ధోనీకి ప్రశంసల వెల్లువ
మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ డ్రోన్ పైలట్ శిక్షణ పూర్తి చేసి, విమాన సాంకేతిక నైపుణ్యంలో నిపుణుడిగా ఎదగడంపై సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. 'భారత్​ క్రీడా చరిత్రలో ప్రముఖ దిగ్గజం ఇప్పుడు విమాన సాంకేతిక భవిష్యత్తులో అడుగుపెట్టడం అభిమానులకు గర్వకారణంగా మారింది' అని గరుడ ఏరోస్పేస్ తమ అధికారిక ఎక్స్​ అకౌంట్​లో పోస్ట్ చేసింది.

గరుడ టెక్నాలజీ స్పందన
'లెజెండ్స్​ ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్‌ను ఎంచుకుంటే, వారిని దేశం అనుసరిస్తుంది. ధోనీ ఇప్పుడు గరుడ ఏరోస్పేస్​కు చెందిన DGCA నుంచి గుర్తింపు పొందిన డ్రోన్ పైలట్ అయ్యారు. నెక్ట్స్ జనరేషన్ డ్రోన్ పైలట్లను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే దీని ఉద్దేశం. 2,500 మందికి పైగా సర్టిఫైడ్ పైలట్ల జాబితాలో ఆయన కూడా ఉన్నారు' అని గరుడ టెక్నాలజీ తమ అధికారిక పోస్టులో తెలిపింది.

సాయుధ దళాల్లో గౌరవ హోదా
ధోనీ ఇప్పటికే భారత సాయుధ దళాల్లో గౌరవ హోదా (Honorary Rank) కలిగిన వ్యక్తి. ఆయన అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి రిటైర్‌ అయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.భారతదేశానికి రెండు వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్ అందించిన కెప్టెన్‌గా ఆయన పేరు నిలిచింది. బైక్‌లపై ఆసక్తి కలిగిన ధోనీ ఇప్పుడు విమాన సాంకేతిక రంగంలో కూడా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్నారు.

ధోనీ కెప్టెన్సీలో చిరస్మరణీయమైన విజయం- కానీ ఎవరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదెందుకు?

'నా మోకాలి నొప్పి ఎవరు భరిస్తారు?'- ఐపీఎల్​ 2026 ఆడటంపై ధోనీ ఓపెన్!

For All Latest Updates

TAGGED:

MS DHONI ARMY RANKDHONI PILOT LICENSEPILOT TRAINING COST IN INDIAGARUDA AEROSPACE PVT LTDDHONI PILOT TRAINING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.