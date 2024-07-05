Rohit Sharma Eknath Shinde: టీ 20 ప్రపంచకప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, శివమ్ దూబే, యశస్వీ జైశ్వాల్ శుక్రవారం మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందేను కలిశారు. ముంబయిలో ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం వర్షలో టీ20 ఛాంపియన్లు శిందేను కలిశారు. భారత క్రికెటర్లకు స్వాగతం పలికిన సీఎం ప్లేయర్లను అభినందించారు. వారితో సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించారు. ప్రపంచకప్ విశేషాలను కెప్టెన్ రోహిత్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రపంచకప్లో తమ అనుభవాలు, స్వదేశంలో లభించిన అపూర్వ స్వాగతం గురించి ఏక్నాథ్ శిందేకు వివరించారు. అనంతరం సీఎం శిందే ఆటగాళ్లను సన్మానించి జ్ఞాపికలను అందజేశారు.
#WATCH | Mumbai | Team India captain Rohit Sharma arrives at Varsha bungalow to meet Maharashtra CM Eknath Shinde after the Indian cricket team won T20I World Cup pic.twitter.com/aGs4WaFa6e— ANI (@ANI) July 5, 2024
#WATCH | Team India captain Rohit Sharma and cricketers Suryakumar Yadav, Shivam Dube and Yashasvi Jaiswal meet Maharashtra CM Eknath Shinde in Mumbai pic.twitter.com/zKqTdsWWB2— ANI (@ANI) July 5, 2024
వీళ్లే ఎందుకు? కెప్టెన్ రోహిత్ సహా సూర్యకుమార్, శివమ్ దూబే యశస్వీ జైస్వాల్ మహారాష్ట్రకు చెందిన క్రికెటర్లు. వీరంతా దేశవాళీ క్రికెట్లో ముంబయి జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఇక రోహిత్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముంబయికి చెందినవారు కాగా, శివమ్ దూబే, యశస్వీ జైశ్వాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ముంబయికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. కాగా, ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసంలో భేటీ ముగిశాక ప్లేయర్లంతా శిందేతో కలిసి విధాన్ భవన్కు వెళ్లారు.
#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde felicitates Team India captain Rohit Sharma and cricketers Suryakumar Yadav, Shivam Dube and Yashasvi Jaiswal pic.twitter.com/GMW96EuZdM— ANI (@ANI) July 5, 2024
#WATCH | Mumbai | Maharashtra CM Eknath Shinde says,