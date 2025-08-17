ETV Bharat / sports

నా వికెట్ తీస్తే మా నాన్న రూ. 100 ఇస్తాననేవారు : శుభ్​మన్ గిల్ - GILL INTRESTING FACTS

శుభ్​మన్ గిల్ లైఫ్ జర్నీ- కెరీర్ ఎలా ప్రారంభమైందో మీకు తెలుసా?

Gill Interesting Facts (Source: Subham gill Instagram post)
Subhaman Gill Interesting Facts : అన్ని ఫార్మాట్లకూ సరిపోయే ఆటతీరుతో, సవాళ్లను దాటే ధైర్యంతో, అలరించే షాట్లతో 'విరాట్‌ తర్వాత ఎవరు?' అనే ప్రశ్నకు తానే సమాధానం చెబుతున్నాడు ఈ పంజాబీ యువ సంచలనం శుభ్​మన్ గిల్. తాజాగా ఇంగ్లాండ్‌పై జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్‌తో పాటు కెప్టెన్‌గా కూడా అదరగొట్టాడు. తన ప్రయాణం, తన కలల గురించి చెప్పుకున్న ముచ్చట్లు ఇవే.

అది నాన్న కల
'మా నాన్నకి క్రికెట్ అంటే అపారమైన ఇష్టం. నిజానికి ఆయనకే క్రికెటర్‌ కావాలనేది కల. కానీ కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా సాధ్యం కాలేదు. ఆ కలను నా ద్వారా నెరవేర్చుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ఒకసారి మ్యాచ్‌ చూసేందుకు నేను నాన్నతో కలిసి మొహాలీ వెళ్లాను. అక్కడి స్టేడియం వాతావరణం చూసిన తర్వాత, 'నా బిడ్డ ఇక్కడే క్రికెట్ నేర్చుకోవాలి' అని అనుకున్నారు నాన్న. ఆ తర్వాత మేమంతా మొహాలీకి మారిపోయాం'

'రోజూ ఉదయం 4 గంటలకు'
'చదువుకుంటూనే మొహాలీ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ అకాడమీలో చేరాను. ప్రతి రోజు ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేచి అకాడమీకి వెళ్లేవాడిని. రెండు గంటల ప్రాక్టీస్‌ చేసి స్కూల్‌కి వెళ్ళేవాడిని. స్కూల్‌ నుంచి వచ్చాక మధ్యాహ్నం నాన్న పర్యవేక్షణలో ఒక గంట సాయంత్రం మళ్లీ మూడు గంటలు అకాడమీలో కఠినమైన ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని. అదే నా ఆటతీరుకు పునాది'

పెద్దవాళ్లతోనే ఆడుతూ విజయాల బాటలో
'నా ఆట ఎప్పుడూ నాకంటే పెద్దవాళ్లతోనే ప్రారంభమైంది. పదకొండేళ్లకే అండర్‌–16 జట్టులోకి పదహారేళ్లకే అండర్‌–19 జట్టులోకి ఎంపికయ్యా. ఈ ప్రయాణం నాకు కొత్త సవాళ్లు విసిరింది అదే నన్ను మెంటల్‌గా, టెక్నికల్‌గా తీర్చిదిద్దింది'

అండర్‌–19 వరల్డ్‌కప్‌ గెలుపు
'2018లో జరిగిన అండర్‌–19 ప్రపంచకప్‌లో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్‌'గా నిలిచాను. అదే నా కెరీర్‌కి టర్నింగ్ పాయింట్‌. అప్పుడే ఐపీఎల్‌ వేలం జరగ్గా కోల్‌కతా జట్టు నన్ను రూ.1.8 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది'

శుభ్​మన్ గిల్ (Source: Getty Images)

టీమ్ఇండియాలోకి అలా
'ఆ తర్వాత 2019లో భారత్ వన్డే జట్టులోకి ఎంపికయ్యా. 2020 చివర్లో టెస్టుల్లో కూడా నా డెబ్యూ జరిగింది. అలా ఒక్కో మెట్టుగా నా క్రికెట్ ప్రయాణం ముందుకు సాగింది'

కుటుంబమే నా బలం
'గెలుపులో మాకంటే ఎక్కువ సంతోషపడేది. ఓటమిలో మాకంటే ఎక్కువ బాధపడేది మా అమ్మే. ఆమె రియాక్షన్‌ చూసి నాకు ఆటలో మోటివేషన్‌ రెట్టింపవుతుంది. ఇక మా అక్క సంగతి వేరే. ఆమె నా బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌. నా సీక్రెట్స్ అన్నీ ఆమెకే తెలుసు. ఇంట్లో నాకు closest person ఆమె'

జెర్సీ నంబర్‌ వెనుక స్టోరీ
'సాధారణంగా ఆటగాళ్లంతా సింగిల్‌ డిజిట్‌ జెర్సీ నంబర్స్‌ కోరుకుంటారు. కానీ నాకు మాత్రం డబుల్‌ డిజిట్‌ 77 వచ్చింది. అండర్‌–19 వరల్డ్‌కప్‌లో నేను నంబర్‌ 7 జెర్సీ కావాలని అడిగాను. అప్పటికే ఆ నంబర్‌ వేరొకరికి ఇచ్చేశారు. అప్పుడు నేను 77 ఎంచుకున్నాను. రెండు సెవెన్స్‌ (77) అది కూడా నా లక్కీ నెంబర్ అయిపోయింది'

ముద్దు పేర్లు అభిమానుల పిలుపు
'ఇంట్లో వాళ్లు నన్ను 'కాకా' అని పిలుస్తారు. (పంజాబీలో దానికి 'బేబీ' అని అర్థం. మన తెలుగులో బుజ్జీ, చిన్నీ అన్నట్టే). అభిమానులకైతే నేను 'ప్రిన్స్‌'. 'నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌ ఇషాన్ కిషన్‌. ఫుడ్‌లో నాకు సుషీ, ఆలూ పరాఠా చాలా ఇష్టం'

నన్ను ఔట్ చేస్తే రూ.100 ఇస్తా అనేవారు
'చిన్నప్పుడు నాకు బ్యాట్‌, బాల్‌ తప్ప వేరే బొమ్మలు కావలసిన అవసరమే ఉండేది కాదు. అవే నా తోడు. నిద్రపోయేటప్పుడుకూడా వాటిని నా పక్కన పెట్టుకునేవాడిని. నా ఆ క్రేజ్‌ చూసిన నాన్న మా పొలంలోనే ఒక చిన్న గ్రౌండ్‌ సిద్ధం చేశారు. ఊరిలోని పిల్లల్ని పిలిచి, నన్ను ఔట్ చేస్తే రూ.100 ఇస్తానని చెప్పేవారు. అప్పట్లో డబ్బులు పోకూడదనే ఉత్సాహంతో వికెట్ కాపాడుకునే నైపుణ్యం నేర్చుకున్నాను. అదే నన్ను ఇక్కడిదాకా తీసుకొచ్చింది. అందుకే నాన్నే నా తొలి గురువు అని ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటుంటా. ఇప్పటికీ మ్యాచ్‌ అయిపోయాక ముందుగా ఫోన్‌ చేసే వ్యక్తి మా నాన్నే'

కెప్టెన్సీతో మరింత బలం
నాకు మొదటి నుంచీ అందరినీ కలుపుకొని పోయే స్వభావం ఉంది. అదే నాకు టీమ్‌లో ఒక బలం. ఐపీఎల్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌కు రెండు సీజన్ల పాటు కెప్టెన్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఇప్పుడు నాకు చాలా ఉపయోగపడుతోంది. కానీ, బీసీసీఐ నా పేరును టెస్టు కెప్టెన్‌గా ప్రకటించగానే 'విదేశాల్లో ఏ రికార్డు లేకుండా ఎలా ఎంపిక చేశారు?' అంటూ చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే సారథిగా నా తొలి టెస్టులోనే మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వగానే అందరికీ నా సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెరిగింది. ఇక దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ – వాళ్లిద్దరి నైపుణ్యాలు నాలో ఉన్నాయని చెబుతుండటం నాకు మరింత బలాన్నిచ్చింది. అది నాకు మోటివేషన్ కూడా అయింది'

SUBHMAN GILL SUCCESS STORYSUBHMAN GILL INTERESTING FACTSSUBHAMAN CRICKET SUCCESSSUBHAMAN GILL FAMILYGILL INTRESTING FACTS

