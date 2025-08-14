ETV Bharat / sports

ఒలింపిక్స్ మెడల్ విన్నర్, లియాండర్‌ పేస్‌ తండ్రి కన్నుమూత- హాకీ ఇండియా సంతాపం

ప్రముఖ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌ లియాండర్‌ పేస్‌ తండ్రి వేస్‌ పేస్‌ కన్నుమూత

Leander Paes Father
Leander Paes Father (Source: Getty Images)
ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 11:05 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 11:30 AM IST

Leander Paes Father Passed Away :హాకీ దిగ్గజం, ప్రముఖ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌ లియాండర్‌ పేస్‌ తండ్రి వేస్‌ పేస్‌ (80) కన్నుమూశారు. ఆగస్టు 12న తీవ్ర అనారోగ్యంతో కోల్‌కతాలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆయన, చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు. గత కొంతకాలంగా పార్కిన్సన్‌ వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్టు సమాచారం. 1972 ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకం సాధించిన భారత హాకీ జట్టులో వేస్‌ పేస్‌ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. కుమారుడు లియాండర్‌ పేస్‌ టెన్నిస్‌లో అద్భుత విజయాలు సాధించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకున్నారు.

హాకీతో పాటు
తుదిశ్వాస విడిచిన వేస్ పేస్​ 1972 ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకం గెలుచుకున్న భారత హాకీ సభ్యుడు. వెస్​కు గత ఏప్రిల్‌లో 80 ఏళ్లు నిండాయి. మాజీ హాకీ దిగ్గజాన్ని కోల్పోవడంతో క్రీడా ప్రపంచం విచారంలో మునిగిపోయింది. హాకీతో పాటు, అతను క్రికెట్, ఫుట్‌బాల్ , రగ్బీ కూడా ఆడాడు.

అద్భుతమైన క్రీడా వృత్తికి అతీతంగా మార్గదర్శకుల్లో ఒకరిగా వెస్‌ను అభిమానులు గుర్తుంచుకుంటారు. గోవాలో జన్మించినప్పటికీ, ఆయన తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగం కోల్‌కతాలో గడిపాడు. తన క్రీడా జీవితం తర్వాత అతడు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ చదివాడు. అతడు ప్పోర్ట్స్​ అడ్మిన్​స్ట్రేషన్​లో కూడా పనిచేశాడు. అతడి ముఖ్యమైన సేవలలో ఒకటి డోపింగ్ నిరోధక అధికారిగా భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)లో ఉంది.

ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ డేవిస్ కప్ జట్టుతో కూడా అతడు పనిచేశాడు. 1996-2002 వరకు రగ్బీ ఫుట్‌బాల్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశాడు. ఏథెన్స్ 2004 ఒలింపిక్స్‌లో భారత హాకీ జట్టుకు జట్టు వైద్యుడిగా కూడా పనిచేశాడు. ముఖ్యంగా, వెస్ కుమారుడు లియాండర్ కూడా 1996 అట్లాంటా ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్యం గెలుచుకున్నాడు.

ఎక్స్​లో హాకీ ఇండియా సంతాపం
"నిజమైన క్రీడా దిగ్గజం డాక్టర్ వెస్ పేస్ మరణించారు. మైదానంలో, వెలుపల ఆయన సాధించిన విజయాలు తరతరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. 1972 మ్యూనిచ్ ఒలింపిక్స్ కాంస్య విజేత జట్టు సభ్యుడిగా, ఆయన భారతదేశం గర్వపడేలా చేశారు. ఆయన వారసత్వం ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది" అంటూ హాకీ ఇండియా రాసుకొచ్చింది.

