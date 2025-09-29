ETV Bharat / sports

ఔరా! కుల్దీప్ : 'ది అన్​సంగ్ హీరో ఆఫ్ ఆసియా కప్'

కుల్దీప్ అదరహో- ఆసియా కప్ 2025 మోస్ట్ వ్యాల్యుయెబుల్ ప్లేయర్​ అవార్డ్!

Kuldeep Yadav
Kuldeep Yadav (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 8:37 PM IST

4 Min Read
Kuldeep Yadav Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​లో టీమ్ఇండియా స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ అదరగొట్టాడు. టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చి జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే కుల్దీప్ ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియాలో అన్​సంగ్ హీరో. టీ20 ఫార్మాట్​లో చాలా కాలం తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతడు, వచ్చిన అవకాశాన్ని రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకొని సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా కప్​లో కుల్దీప్ ప్రదర్శనపై ఈ స్పెషల్ స్టోరీ!

బెంచ్​కే పరిమితం
ఈ టోర్నమెంట్​కు ముందు దాదాపు ఆరు నెలలు కుల్దీప్ బెంచ్​కే పరిమితం అయ్యాడు. ఆయా టోర్నీలు, ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల్లోకి ఎంపిక చేసినా, తుది జట్టులో ఆడే అవకాశం మాత్రం దక్కలేదు. 2025 ప్రారంభంలో ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లకు ఎంపికైన కుల్దీప్‌ రెండు వన్డేల్లో మాత్రమే బరిలోకి దిగాడు. ఇక పొట్టి ఫార్మాట్​లో అయితే, ఐదు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఒక్క ఛాన్స్‌ కూడా రాలేదు. ఆ తర్వాత దుబాయ్‌ వేదికగా జరిగిన ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో 7 వికెట్లతో ఫర్వాలేదనిపించాడు.

ఆ తర్వాత జూన్​లో ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనకు కూడా అతడిని సెలెక్ట్ చేశారు. ఐదు మ్యాచ్​ల ఈ సుదీర్ఘమైన టెస్టు సిరీస్‌లో ఎంపికైనా, కుల్దీప్ ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఆడలేదు. దీంతో 'ఇంకెన్నాళ్లు ఈ ఎదురుచూపులు, ఇంకెప్పుడు బరిలో దిగేది' అంటూ కుల్దీప్ ఎదురుచూడని రోజు లేదనే చెప్పాలి. ఇలా ప్రతీ సిరీస్​లోనూ బెంచ్​పైనే ఉన్నా, అతడు ప్రాక్టీస్ చేయడం మానలేదు. ఆశలు కోల్పోకుండా అవకాశం కోసం ఎదురుచూశాడు.

ఎవరినీ నిందించలేదు
సాధారణంగా ఏ క్రికెటర్ అయినా ఫామ్​లో ఉండి అవకాశాలు రాకపోతే సెలక్టర్ల పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. ఈ మధ్య జట్టులో చోటు దక్కకపోతే సోషల్ మీడియాలో సెలక్టర్లకు పరోక్షంగా సెటైర్ వేస్తూ పోస్ట్​లు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటికి చాలా మంది ఆటగాళ్లు చేశారు. తమను గుర్తించడం లేదనో, నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారనో అర్థం వచ్చేలా ఏవేవో కొటెషన్​లు షేర్ చేస్తున్నారు. కానీ, కుల్దీప్ ఏనాడూ అలా చేయలేదు. తన టాలెంట్​ను నమ్ముకున్న అతడు, అంతకంటే ఓపిగ్గా ఎదురుచూశాడు. అవకాశం దక్కినప్పుడే విజృంభించాలని అనుకున్నాడేమో!

అలా ఛాన్స్
ఈసారి దుబాయ్ ఆసియా కప్ టోర్నీకి ఆథిత్యం ఇచ్చింది. అయితే దుబాయ్ పిచ్​లు ఎక్కువగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తాయి. అలా స్పిన్నర్ల కోటాలో ఈసారి కూడా కుల్దీప్ జట్టులో ఎంపికయ్యాడు. సెలెక్ట్ అయితే అయ్యాడు. కానీ, తుది జట్టులో ఆడతాడా? అనే సందేహాలు మరోసారి అభిమానుల్లో మెదిలాయి. కానీ, అతడి కష్టానికి ఇంకాస్త అదృష్టం తోడైనట్లుంది. ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్​లోనే బరిలోకి దిగే అవకాశం దక్కింది. అంతే ఇక ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు

తొలి మ్యాచ్​లోనే అదుర్స్
టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్​లో యూఏఈ జట్టును ఎదుర్కొంది. ఈ మ్యాచ్​లో ప్రత్యర్థి జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ను కుల్దీప్ కుప్పకూల్చాడు. స్పిన్​కు అనుకూలించిన దుబాయ్ పిచ్​పైన బంతిని గింగిరాలు తిప్పుతూ కుల్దీప్ ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించాడు. ఫలితంగా ఈ మ్యాచ్​లో 2.1 ఓవర్లలోనే 7 పరుగులిచ్చి ఏకంగా 4 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. దీంతో ఆరు నెలల తర్వాత పొట్టి ఫార్మాట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కుల్దీప్ తొలి మ్యాచ్​లోనే మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు.

పాకిస్థాన్​పైనా అదే జోరు
సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్​ను భారత్ ఢీకొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​లోనూ కుల్దీప్ భారత్ తరఫున టాప్ పర్ఫార్మర్​గా నిలిచాడు. అద్భుతమైన బౌలింగ్​తో పాక్​కు చెమటలు పట్టించాడు. తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కుల్దీప్ 18 పరుగులిచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ప్రదర్శనకు రెండో మ్యాచ్​లోనూ అతడికే మళ్లీ మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఆ తర్వాత ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.

సూపర్ 4లో ఇలా!
సూపర్ 4లో పాకిస్థాన్​పై 1 వికెట్​ తీసిన కుల్దీప్ బంగ్లాదేశ్​తో మ్యాచ్​లో మళ్లీ వికెట్ల వేటకు దిగాడు. బంగ్లా బ్యాటర్లను వణికించాడు. నాలుగు ఓవర్లలో 18 పరుగులు ఇచ్చి మరోసారి 3 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఆ తర్వాత శ్రీలంకతో మ్యాచ్​లో 1 వికెట్ నేలకూల్చాడు.

ఫైనల్​లో అదరహో!
చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​పై భారత్ ఫైనల్​లో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్​లోనూ కుల్దీప్ నాణ్యమైన బౌలింగ్​తో అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. టైటిల్ ఫైట్​లో అత్యుత్తమంగా ఆడాడు. మొత్తం నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టిన కుల్దీప్, పాక్​ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ను కూల్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

లీడింగ్ వికెట్ టేకర్
ఓవరాల్​గా ఈ టోర్నీలో ఆడిన ప్రతీ మ్యాచ్​లో కనీసం ఒక వికెట్ అయినా పడగొట్టి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దాదారు ఆరు నెలల తర్వాత పొట్టి ఫార్మాట్​లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కుల్దీప్, ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టి లీడింగ్ వికెట్ టేకర్​గా నిలిచాడు. మొత్తం 7 మ్యాచ్​ల్లో కుల్దీప్ 9.29 యావరేజ్​తో 17 వికెట్లు పడగొట్టి ఔరా అనిపించాడు. అతడి తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్న పాక్ పేసర్ 10 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అంటే ఈ ఇద్దరి మధ్య 7 వికెట్ల తేడా ఉండడం విశేషం. ఇలా టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమంగా ఆడి, భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలవడంలో చైనామెన్ కీలక పాత్ర పోషించి అదరహో అనిపించాడు.

