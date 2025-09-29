ఔరా! కుల్దీప్ : 'ది అన్సంగ్ హీరో ఆఫ్ ఆసియా కప్'
కుల్దీప్ అదరహో- ఆసియా కప్ 2025 మోస్ట్ వ్యాల్యుయెబుల్ ప్లేయర్ అవార్డ్!
Published : September 29, 2025 at 8:37 PM IST
Kuldeep Yadav Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ అదరగొట్టాడు. టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చి జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే కుల్దీప్ ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియాలో అన్సంగ్ హీరో. టీ20 ఫార్మాట్లో చాలా కాలం తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతడు, వచ్చిన అవకాశాన్ని రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకొని సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా కప్లో కుల్దీప్ ప్రదర్శనపై ఈ స్పెషల్ స్టోరీ!
బెంచ్కే పరిమితం
ఈ టోర్నమెంట్కు ముందు దాదాపు ఆరు నెలలు కుల్దీప్ బెంచ్కే పరిమితం అయ్యాడు. ఆయా టోర్నీలు, ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల్లోకి ఎంపిక చేసినా, తుది జట్టులో ఆడే అవకాశం మాత్రం దక్కలేదు. 2025 ప్రారంభంలో ఇంగ్లాండ్తో వన్డే, టీ20 సిరీస్లకు ఎంపికైన కుల్దీప్ రెండు వన్డేల్లో మాత్రమే బరిలోకి దిగాడు. ఇక పొట్టి ఫార్మాట్లో అయితే, ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ ఒక్క ఛాన్స్ కూడా రాలేదు. ఆ తర్వాత దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో 7 వికెట్లతో ఫర్వాలేదనిపించాడు.
ఆ తర్వాత జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు కూడా అతడిని సెలెక్ట్ చేశారు. ఐదు మ్యాచ్ల ఈ సుదీర్ఘమైన టెస్టు సిరీస్లో ఎంపికైనా, కుల్దీప్ ఒక్క మ్యాచ్లోనూ ఆడలేదు. దీంతో 'ఇంకెన్నాళ్లు ఈ ఎదురుచూపులు, ఇంకెప్పుడు బరిలో దిగేది' అంటూ కుల్దీప్ ఎదురుచూడని రోజు లేదనే చెప్పాలి. ఇలా ప్రతీ సిరీస్లోనూ బెంచ్పైనే ఉన్నా, అతడు ప్రాక్టీస్ చేయడం మానలేదు. ఆశలు కోల్పోకుండా అవకాశం కోసం ఎదురుచూశాడు.
ఎవరినీ నిందించలేదు
సాధారణంగా ఏ క్రికెటర్ అయినా ఫామ్లో ఉండి అవకాశాలు రాకపోతే సెలక్టర్ల పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. ఈ మధ్య జట్టులో చోటు దక్కకపోతే సోషల్ మీడియాలో సెలక్టర్లకు పరోక్షంగా సెటైర్ వేస్తూ పోస్ట్లు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటికి చాలా మంది ఆటగాళ్లు చేశారు. తమను గుర్తించడం లేదనో, నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారనో అర్థం వచ్చేలా ఏవేవో కొటెషన్లు షేర్ చేస్తున్నారు. కానీ, కుల్దీప్ ఏనాడూ అలా చేయలేదు. తన టాలెంట్ను నమ్ముకున్న అతడు, అంతకంటే ఓపిగ్గా ఎదురుచూశాడు. అవకాశం దక్కినప్పుడే విజృంభించాలని అనుకున్నాడేమో!
అలా ఛాన్స్
ఈసారి దుబాయ్ ఆసియా కప్ టోర్నీకి ఆథిత్యం ఇచ్చింది. అయితే దుబాయ్ పిచ్లు ఎక్కువగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తాయి. అలా స్పిన్నర్ల కోటాలో ఈసారి కూడా కుల్దీప్ జట్టులో ఎంపికయ్యాడు. సెలెక్ట్ అయితే అయ్యాడు. కానీ, తుది జట్టులో ఆడతాడా? అనే సందేహాలు మరోసారి అభిమానుల్లో మెదిలాయి. కానీ, అతడి కష్టానికి ఇంకాస్త అదృష్టం తోడైనట్లుంది. ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్లోనే బరిలోకి దిగే అవకాశం దక్కింది. అంతే ఇక ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు
తొలి మ్యాచ్లోనే అదుర్స్
టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్లో యూఏఈ జట్టును ఎదుర్కొంది. ఈ మ్యాచ్లో ప్రత్యర్థి జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను కుల్దీప్ కుప్పకూల్చాడు. స్పిన్కు అనుకూలించిన దుబాయ్ పిచ్పైన బంతిని గింగిరాలు తిప్పుతూ కుల్దీప్ ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించాడు. ఫలితంగా ఈ మ్యాచ్లో 2.1 ఓవర్లలోనే 7 పరుగులిచ్చి ఏకంగా 4 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. దీంతో ఆరు నెలల తర్వాత పొట్టి ఫార్మాట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కుల్దీప్ తొలి మ్యాచ్లోనే మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు.
పాకిస్థాన్పైనా అదే జోరు
సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్ను భారత్ ఢీకొట్టింది. ఈ మ్యాచ్లోనూ కుల్దీప్ భారత్ తరఫున టాప్ పర్ఫార్మర్గా నిలిచాడు. అద్భుతమైన బౌలింగ్తో పాక్కు చెమటలు పట్టించాడు. తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కుల్దీప్ 18 పరుగులిచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ప్రదర్శనకు రెండో మ్యాచ్లోనూ అతడికే మళ్లీ మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఆ తర్వాత ఒమన్తో మ్యాచ్లో 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.
సూపర్ 4లో ఇలా!
సూపర్ 4లో పాకిస్థాన్పై 1 వికెట్ తీసిన కుల్దీప్ బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్లో మళ్లీ వికెట్ల వేటకు దిగాడు. బంగ్లా బ్యాటర్లను వణికించాడు. నాలుగు ఓవర్లలో 18 పరుగులు ఇచ్చి మరోసారి 3 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఆ తర్వాత శ్రీలంకతో మ్యాచ్లో 1 వికెట్ నేలకూల్చాడు.
ఫైనల్లో అదరహో!
చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై భారత్ ఫైనల్లో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లోనూ కుల్దీప్ నాణ్యమైన బౌలింగ్తో అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. టైటిల్ ఫైట్లో అత్యుత్తమంగా ఆడాడు. మొత్తం నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టిన కుల్దీప్, పాక్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను కూల్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
లీడింగ్ వికెట్ టేకర్
ఓవరాల్గా ఈ టోర్నీలో ఆడిన ప్రతీ మ్యాచ్లో కనీసం ఒక వికెట్ అయినా పడగొట్టి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దాదారు ఆరు నెలల తర్వాత పొట్టి ఫార్మాట్లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కుల్దీప్, ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టి లీడింగ్ వికెట్ టేకర్గా నిలిచాడు. మొత్తం 7 మ్యాచ్ల్లో కుల్దీప్ 9.29 యావరేజ్తో 17 వికెట్లు పడగొట్టి ఔరా అనిపించాడు. అతడి తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్న పాక్ పేసర్ 10 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అంటే ఈ ఇద్దరి మధ్య 7 వికెట్ల తేడా ఉండడం విశేషం. ఇలా టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమంగా ఆడి, భారత్ ఛాంపియన్గా నిలవడంలో చైనామెన్ కీలక పాత్ర పోషించి అదరహో అనిపించాడు.