10ఏళ్లకు కిడ్నీ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్- కట్​చేస్తే 13ఏళ్లకే 2 గోల్డ్ మెడల్స్- ఔరా ఇషాన్!

ట్రాన్స్​ప్లాంట్ గేమ్స్​లో తండ్రీకొడుకుల సత్తా- కిడ్నీ మార్పిడి తర్వాత కూడా పతకాలతో అదుర్స్

World Transplant Games 2025
World Transplant Games 2025 (Source : ETV Bharat)
Published : September 16, 2025 at 11:00 AM IST

World Transplant Games 2025 : మహారాష్ట్ర థానేకు చెందిన 13 ఏళ్ల ఇషాన్ అనేకర్ కిడ్నీ మార్పిడి వంటి పెద్ద శస్త్రచికిత్స జరిగినా, వరల్డ్​ కాంపిటీషన్స్​లో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించి ఔరా అనిపించాడు. జర్మనీలో జరిగిన వరల్డ్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ గేమ్స్ 2025లో ఇషాన్ రెండు బంగారు పతకాలు, ఒక రజత పతకం గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించాడు. దీంతో భారత్ నుంచి ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా ఇషాన్ రికార్డ్ కొట్టాడు.

ప్రపంచ మార్పిడి క్రీడలు 2025
ఆగస్టు 17- 24 మధ్యలో జర్మనీలోని డ్రెస్డెన్‌లో జరిగిన వరల్డ్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ గేమ్స్ 2025లో ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి అవయవ మార్పిడి జరిగిన ఆటగాళ్లు పాల్గొన్నారు. ట్రాన్స్​ప్లాంట్ నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడినవారి ప్రోత్సహించే విధంగా, అవయవ దానంపై అవగాహన కల్పించేలా ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఈ పోటీలో 60 కంటే ఎక్కువ దేశాల నుంచి సుమారు 1600 మంది ఆటగాళ్లు పాల్గొన్నారు. ఈ వరల్డ్ ట్రాన్స్​ప్లాంట్ గేమ్స్​ను అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ (IOC) గుర్తింపు ఉంటుంది.

అవగాహన కోసమే
ఈ పోటీ ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. దీనిలో అవయవ మార్పిడి, అవయవ దాతలు పాల్గొంటారు. అవయవ దానం, దాని ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఈ వరల్డ్ ట్రాన్స్​ప్లాన్ గేమ్స్. ఈ సంవత్సరం భారత్​​ నుంచి 49 మంది అవయవ మార్పిడి గ్రహీతలు, 8 మంది అవయవ దాతలు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఇందులో వాళ్లు తదితర ఈవెంట్లలో 16 బంగారు, 22 రజత, 25 కాంస్య పతకాలతో సహా మొత్తం 63 పతకాలను సాధించారు.

World Transplant Games 2025
ఇషాన్ అనేకర్ (Source : ETV Bharat)

ఇషాన్ అనేకర్ కథ
భారత్​కు గోల్డ్ సాధించిన 13 ఏళ్ల ఇషాన్ అనేకర్ పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది, అతను మూడు పతకాలు గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇషాన్ 100 మీటర్ల ఫ్రీ స్టైల్, 200 మీటర్ల ఫ్రీ స్టైల్ స్విమ్మింగ్‌లో బంగారు పతకాలు సాధించగా, 50 మీటర్ల బటర్‌ ఫ్లై స్విమ్మింగ్‌లో రజత పతకం దక్కించుకున్నాడు. ఇదే కాకుండా అతని తండ్రి అనంత్ అనేకర్ డార్ట్స్, పెటాంక్యూలో రెండు రజత పతకాలు కూడా గెలుచుకున్నాడు. ఈ విధంగా, ఈ తండ్రీకొడుకులు కలిసి ఐదు పతకాలు గెలుచుకుని భారత్​ గర్వపడేలా చేశారు.

10ఏళ్ల వయస్సులో కిడ్నీ మార్పిడి
కాగా, ఇషాన్ థానేలోని హిరానందాని ఫౌండేషన్ స్కూల్‌లో 9వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతనికి 10ఏళ్ల వయసులో, కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవలసి వచ్చింది. ఆ సమయంలో అతని తండ్రి అనంత్ అతనికి తన కిడ్నీని దానం చేశాడు. అలా అతని తండ్రి, తన కుమారుడికి కిడ్నీ దానం చేసి రెండో జీవితాన్ని ఇచ్చారు. అయితే కిడ్నీ మార్పిడి వంటి పెద్ద శస్త్రచికిత్స తర్వాత కూడా ఇషాన్ నిరుత్సాహపడలేదు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో కూడా, ఇషాన్ ఈత పట్ల తనకున్న మక్కువను వదులుకోలేదు. ఇషాన్ కోచ్ పంకజ్ రాథోడ్ హిరానందని క్లబ్ హౌస్‌లో అతనికి ఈతలో శిక్షణ ఇచ్చాడు. క్రమం తప్పకుండా సాధన చేయడం, క్రమశిక్షణ, దృఢ సంకల్పం వల్లే తాను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజయం సాధించానని పంకజ్ రాథోడ్ అన్నాడు.

