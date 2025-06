ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన బుమ్రా- తొలి బౌలర్​​గా రికార్డ్ - IND VS ENG TEST

Jasprit Bumrah HISTORY ( Source : Associated Press )

Published : June 22, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 10:54 AM IST

Ind vs Eng Test 2025 : హెడింగ్లీ వేదికగా ఇంగ్లాండ్​తో జరుగుతున్న టెస్టులో రెండో రోజు మ్యాచ్​లో భారత్ స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా చరిత్ర సృష్టించాడు. రెండో రోజు మూడు వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. ఇన్నింగ్స్ తొలి ఓవర్లోనే ఆరో బంతికి ఓపెనర్ జాక్ క్రాలీ (4)ని పెవిలియన్ పంపి ఇంగ్లాండ్​కు షాక్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత బెన్ డకెట్, జో రూట్​ను కూడా ఔట్ చేసి టీమ్ఇండియాకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే బుమ్రా అరుదైన రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో మూడు వికెట్లతో బుమ్రా సేనా SENA (సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా) దేశాల్లో టెస్టు అత్యధిక వికెట్లు నేలకూల్చిన ఆసియా బౌలర్​గా నిలిచాడు. రూట్ వికెట్ పడగొట్టి బుమ్రా ఈ ఘనత సాధించాడు. ప్రస్తుతం సేనా దేశాల్లో బుమ్రా 147 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ దిగ్గజ బౌలర్ వసీమ్ అక్రమ్ (146)ను అధిగమించాడు. అలాగే సేనా దేశాల్లో 150 టెస్టు వికెట్లు తీసుకున్న తొలి ఆసియా బౌలర్​గానూ నిలిచే ఛాన్స్​ బుమ్రా ముంగింట ఉంది. ఏ జట్టుపై ఎన్ని వికెట్లు?

బుమ్రా ఆస్ట్రేలియాపై అత్యధికంగా 12 మ్యాచ్‌ల్లో 64 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్‌ గడ్డపై 10 టెస్టుల్లో 39 వికెట్లు, సౌతాఫ్రికాపై 8 మ్యాచ్‌ల్లో 38 వికెట్లు, న్యూజిలాండ్‌పై 2 మ్యాచ్‌ల్లో 6 పడగొట్టాడు. మొత్తం సేనా దేశాల్లో ఆడిన 32 మ్యాచ్​ల్లో బుమ్రా 147 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. టెస్టుల్లో ఓవరాల్​గా బుమ్రా 46 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 208 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. అంటే బుమ్రా స్వదేశంలో కంటే విదేశీ పిచ్​లపైనే టీమ్ఇండియాకు ఎంత కీలకమైన బౌలరో ఈ గణాంకాలు చూస్తే అర్థమవుతోంది. Jasprit Bumrah HISTORY (Source : Associated Press)

వసీమ్ అక్రమ్ (పాకిస్థాన్)- 146 వికెట్లు

అనిల్ కుంబ్లే (భారత్)- 141 వికెట్లు

ఇషాంత్ శర్మ (భారత్)- 130 వికెట్లు

మహ్మద్ షమీ (భారత్)- 123 వికెట్లు కాగా, రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి ఇంగ్లాండ్ 209-3 పటిష్ఠ స్థితిలో నిలిచింది. అయితే ఇంగ్లాండ్​ తొలి ఓవర్​లోనే ఓపెనర్ జాక్ క్రాలీ (4) వికెట్ కోల్పోయినా, బెన్ డకెట్ (62), ఓలీ పోప్ (100*) నిలకడగా ఆడారు. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్​కు 122 పరుగులు జోడించారు. 28.3 ఓవర్ వద్ద డకెట్​ను బుమ్రా క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన రూట్​ (28)తో పోప్ జతకట్టాడు. 46.3 ఓవర్ వద్ద రూట్​ను సైతం బుమ్రా పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. ఇక అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 471 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (101 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (147 పరుగులు), రిషభ్‌ పంత్ (134 పరుగులు) సెంచరీలు చేశారు. కేఎల్ రాహుల్ (42 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. సాయి సుదర్శన్ అరంగేట్రంలోనే (0) డకౌట్ కాగా, కరుణ్ నాయర్ (0) రీ ఎంట్రీలో నిరాశ పర్చాడు. రవీంద్ర జడేజా (11), శార్దూల్ ఠాకూర్ (1) ఫెయిల్ అయ్యారు. ఆఖర్లో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు పట్టు సాధించడం వల్ల భారత్ 41 పరుగల వ్యవధిలో ఆఖరి ఏడు వికెట్లు కోల్పోయింది. రఫ్ఫాడించిన పంత్- దెబ్బకు ధోనీ రికార్డ్ బ్రేక్- తొలి బ్యాటర్​గా ఘనత రెండో రోజు ఆట పూర్తి- ఇంగ్లాండ్ ఎంత స్కోర్ చేసిందంటే?

