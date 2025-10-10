ETV Bharat / sports

జైస్వాల్ సూపర్ సెంచరీ- సచిన్, బ్రాడ్​మన్ రికార్డుల లిస్ట్​లోకి

భారత్ x వెస్టిండీస్ - జైస్వాల్ సూపర్ రికార్డ్

Ind vs WI 2nd Test
Ind vs WI 2nd Test (Source : Associated Press)
Ind vs WI 2nd Test : దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా వెస్టిండీస్​తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో భారత్ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది. తొలి రోజు టీ బ్రేక్ సమయానికి టీమ్ఇండియా 220-1 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో యశస్వీ జైస్వాల్ (111), సాయి సుదర్శన్ (71) ఉన్నారు. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ సూపర్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుత కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

ఇన్నింగ్స్​ ప్రారంభం నుంచి జైస్వాల్ చక్కటి షాట్లతో అలరించాడు. బౌండరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే 145 బంతుల్లో శతకం అందుకున్నాడు. టెస్టు కెరీర్​లో జైస్వాల్​కు ఇది ఏడో సెంచరీ. ఓవరాల్​గా చూసుకుంటే ఎనిమిదోది. అతడు టీ20ల్లో ఇప్పటికే సెంచరీ నమోదు చేశాడు. దీంతో జైస్వాల్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రస్తుత కెప్టెన్ గిల్, మాజీ క్రికెటర్ రవిశాస్త్రి రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

ప్రస్తుతం జైస్వాల్ వయసు 23ఏళ్లు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 23ఏళ్లలోపు టెస్టుల్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన జాబితాలో జైస్వాల్ నాలుగో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డొనాల్డ్ బ్రాడ్​మన్ టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు 12 శతకాలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ 11 సెంచరీలతో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. 07 సెంచరీలతో జైస్వాల్ నాలుగో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

23 ఏళ్లలో టెస్టుల్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన క్రికెటర్లు

  • 12 సెంచరీలు - డోనాల్డ్ బ్రాడ్‌మాన్ (ఆస్ట్రేలియా)- 26 ఇన్నింగ్స్‌
  • 11 సెంచరీలు - సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్)- 80 ఇన్నింగ్స్‌
  • 09 సెంచరీలు - గ్యారీ సోబర్స్ (వెస్టిండీస్)- 54 ఇన్నింగ్స్‌
  • 07 సెంచరీలు- యశస్వీ జైస్వాల్ (భారత్), అలిస్టర్ కుక్ (ఇంగ్లాండ్), జావేద్ మియాందాద్ (పాకిస్థాన్), గ్రేమ్ స్మిత్ (దక్షిణాఫ్రికా), కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్)

అలాగే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో భారత్ తరఫున అన్ని ఫార్మాట్లలో 23ఏళ్లలో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన జాబితాలో మాత్రం మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. అతడు 2023లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 8 సెంచరీలు (7 టెస్టు, 1 టీ20) నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో రవిశాస్త్రి, గిల్​ను జైస్వాల్ అధిగమించాడు.

23 ఏళ్లలో భారత్ తరఫున అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన క్రికెటర్లు

  • 22 సెంచరీలు - సచిన్ తెందుల్కర్ (220 ఇన్నింగ్స్)
  • 15 సెంచరీలు - విరాట్ కోహ్లీ (119 ఇన్నింగ్స్)
  • 08 సెంచరీలు - యశస్వీ జైస్వాల్ (71 ఇన్నింగ్స్)*
  • 07 సెంచరీలు - రవిశాస్త్రి (110 ఇన్నింగ్స్)
  • 07 సెంచరీలు - శుభమన్ గిల్ (73 ఇన్నింగ్స్)*

23 ఏళ్లలో టెస్టుల్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఓపెనర్లు

  • యశస్వీ జైస్వాల్ (భారత్) - 07 సెంచరీలు (48 ఇన్నింగ్స్)
  • గ్రేమ్ స్మిత్ (సౌతాఫ్రికా)- 07 సెంచరీలు (50 ఇన్నింగ్స్)
  • లెన్ హట్టన్ (ఇంగ్లాండ్)- 05 సెంచరీలు (21 ఇన్నింగ్స్)
  • అలిస్టర్ కుక్ (ఇంగ్లాండ్)- 05 సెంచరీలు (54 ఇన్నింగ్స్)

2023లో జైస్వాల్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి వరుసగా టెస్టు, టీ20 సిరీస్​ల్లో టీమ్​ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా టెస్టుల్లో 2023లో 1, 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో మూడేసి సెంచరీలు బాదడం విశేషం.

