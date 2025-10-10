జైస్వాల్ సూపర్ సెంచరీ- సచిన్, బ్రాడ్మన్ రికార్డుల లిస్ట్లోకి
భారత్ x వెస్టిండీస్ - జైస్వాల్ సూపర్ రికార్డ్
Published : October 10, 2025 at 2:56 PM IST
Ind vs WI 2nd Test : దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో భారత్ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది. తొలి రోజు టీ బ్రేక్ సమయానికి టీమ్ఇండియా 220-1 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో యశస్వీ జైస్వాల్ (111), సాయి సుదర్శన్ (71) ఉన్నారు. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ సూపర్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభం నుంచి జైస్వాల్ చక్కటి షాట్లతో అలరించాడు. బౌండరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే 145 బంతుల్లో శతకం అందుకున్నాడు. టెస్టు కెరీర్లో జైస్వాల్కు ఇది ఏడో సెంచరీ. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఎనిమిదోది. అతడు టీ20ల్లో ఇప్పటికే సెంచరీ నమోదు చేశాడు. దీంతో జైస్వాల్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రస్తుత కెప్టెన్ గిల్, మాజీ క్రికెటర్ రవిశాస్త్రి రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
ప్రస్తుతం జైస్వాల్ వయసు 23ఏళ్లు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 23ఏళ్లలోపు టెస్టుల్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన జాబితాలో జైస్వాల్ నాలుగో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డొనాల్డ్ బ్రాడ్మన్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 12 శతకాలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ 11 సెంచరీలతో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. 07 సెంచరీలతో జైస్వాల్ నాలుగో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు.
23 ఏళ్లలో టెస్టుల్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన క్రికెటర్లు
- 12 సెంచరీలు - డోనాల్డ్ బ్రాడ్మాన్ (ఆస్ట్రేలియా)- 26 ఇన్నింగ్స్
- 11 సెంచరీలు - సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్)- 80 ఇన్నింగ్స్
- 09 సెంచరీలు - గ్యారీ సోబర్స్ (వెస్టిండీస్)- 54 ఇన్నింగ్స్
- 07 సెంచరీలు- యశస్వీ జైస్వాల్ (భారత్), అలిస్టర్ కుక్ (ఇంగ్లాండ్), జావేద్ మియాందాద్ (పాకిస్థాన్), గ్రేమ్ స్మిత్ (దక్షిణాఫ్రికా), కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్)
అలాగే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్ తరఫున అన్ని ఫార్మాట్లలో 23ఏళ్లలో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన జాబితాలో మాత్రం మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. అతడు 2023లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 8 సెంచరీలు (7 టెస్టు, 1 టీ20) నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో రవిశాస్త్రి, గిల్ను జైస్వాల్ అధిగమించాడు.
23 ఏళ్లలో భారత్ తరఫున అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన క్రికెటర్లు
- 22 సెంచరీలు - సచిన్ తెందుల్కర్ (220 ఇన్నింగ్స్)
- 15 సెంచరీలు - విరాట్ కోహ్లీ (119 ఇన్నింగ్స్)
- 08 సెంచరీలు - యశస్వీ జైస్వాల్ (71 ఇన్నింగ్స్)*
- 07 సెంచరీలు - రవిశాస్త్రి (110 ఇన్నింగ్స్)
- 07 సెంచరీలు - శుభమన్ గిల్ (73 ఇన్నింగ్స్)*
23 ఏళ్లలో టెస్టుల్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఓపెనర్లు
- యశస్వీ జైస్వాల్ (భారత్) - 07 సెంచరీలు (48 ఇన్నింగ్స్)
- గ్రేమ్ స్మిత్ (సౌతాఫ్రికా)- 07 సెంచరీలు (50 ఇన్నింగ్స్)
- లెన్ హట్టన్ (ఇంగ్లాండ్)- 05 సెంచరీలు (21 ఇన్నింగ్స్)
- అలిస్టర్ కుక్ (ఇంగ్లాండ్)- 05 సెంచరీలు (54 ఇన్నింగ్స్)
2023లో జైస్వాల్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి వరుసగా టెస్టు, టీ20 సిరీస్ల్లో టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా టెస్టుల్లో 2023లో 1, 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో మూడేసి సెంచరీలు బాదడం విశేషం.
