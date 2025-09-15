'ఆడేందుకు వచ్చాం- గట్టి సమాధానం ఇచ్చాం'- నో షేక్ హ్యాండ్పై సూర్య క్లారిటీ
పాకిస్థాన్కు గ్రౌండ్లోనే భారత్ గుణపాఠం
Published : September 15, 2025 at 7:28 AM IST
Ind Vs Pak Match : పహల్గాం ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో ఆసియా కప్ టోర్నీలో భాగంగా పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ను టీమ్ఇండియా బహిష్కరించాలనే డిమాండ్లు వచ్చాయి. కానీ ఎట్టకేలకు మ్యాచ్ జరగ్గా, పాక్ను చిత్తు చేసింది భారత్. ఆసియా కప్లో రెండో విజయాన్ని అందుకుంది. ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. దాయాది జట్టు నిర్దేశించిన 128 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 15.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించి సత్తా చాటింది.
అయితే పాకిస్థాన్కు గ్రౌండ్లోనే తగిన గుణపాఠం చెప్పింది టీమ్ఇండియా. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు టాస్ సందర్భంగా పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాతో భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కరచాలనం చేయలేదు. మ్యాచ్ అయ్యాక కూడా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. గ్రౌండ్ నుంచి డగౌట్కు వచ్చేశారు. అయితే కాదు ఈ విజయాన్ని పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులు, సాయుధ బలగాలకు అంకితమిస్తున్నట్లు చెప్పాడు సూర్య.
We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా!
పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి బాధితుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు ఇదే సరైన సందర్భమని భావిస్తున్నట్లు తెలిపిన సూర్య కుమార్ యాదవ్, సంఘీభావాన్ని తెలియజేశాడు. ఎంతో ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన మన సాయుధ దళాలన్నింటికీ ఈ విజయాన్ని అంకితం చేయాలనుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. మనందరికీ వారు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటారని, అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వు ఉండే విధంగా మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తునే ఉంటామని తెలిపాడు.
కొన్ని విషయాలు క్రీడా స్ఫూర్తికి మించినవి!
ఆ తర్వాత షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడంపై స్పందించాడు. "మేం టీమ్ కాల్ తీసుకున్నాం. మేం ఆడటానికి మాత్రమే వచ్చాం. మేం వారికి సమాధానం ఇచ్చాం. కొన్ని విషయాలు క్రీడా స్ఫూర్తికి మించినవి" అని చెప్పాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సిక్స్ కొట్టి పోటీని ముగించిన తర్వాత, అతను డగౌట్ వైపు తిరిగి ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్ల వైపు కూడా చూడకుండా నడవడం ప్రారంభించాడు.
పాక్ కెప్టెన్ వెయిట్ చేసినా డోంట్ కేర్!
పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా తన సహచరులతో సంప్రదాయ కరచాలనం కోసం క్యూలో నిలబడ్డాడు. భారత డగౌట్ వైపు సగం నడిచాడు, కానీ ఎదురుగా ఉన్న ఆటగాళ్లెవరూ స్పందించలేదు. "మేం కరచాలనం చేయాలనుకున్నాం. కానీ ప్రత్యర్థి జట్టు అలా చేయకపోవడం నిరాశపరిచింది. మేం ఆడిన తీరుతో నిరాశ చెందాం" అని పాక్ కెప్టెన్ తెలిపాడు.
ముందే నిర్ణయం!
అయితే మ్యాజ్ ప్రీ, పోస్ట్ ఫార్మాలిటీస్ గురించి ముందే టీమ్ఇండియా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సపోర్ట్ స్టాఫ్లోని ఒక ముఖ్యమైన సభ్యుడు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పాకిస్థాన్కు సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై తన వైఖరి గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. కరచాలనం చేయకూడదనే ఆయన నిర్ణయాన్ని బీసీసీఐ కచ్చితంగా ఆమోదించి ఉంటుంది. దీంతో భారత ప్లేయర్లు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా, పహల్గాం దాడికి విజాయన్ని అంకితమిస్తూ ప్రకటించి గుణపాఠం చెప్పారు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ను 127/9కే కట్టడి చేసింది భారత్. కుల్దీప్ యాదవ్ (3/18), అక్షర్ పటేల్ (18/2), బుమ్రా (28/2) బంతితో అదరగొట్టారు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 128 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 15.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (47*; 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) దుమ్మురేపాడు. తిలక్ వర్మ, అభిషేక్ శర్మ బౌండరీలతో అలరించాడు. శుభ్మన్ గిల్ తక్కువస్కోరుకే వెనుదిరిగ్గా, శివమ్ దూబె నాటౌట్గా నిలిచాడు. గ్రూప్ ఏలో వరుసగా రెండో విజయం అందుకున్న భారత్, తదుపరి మ్యాచ్లో ఒమన్తో (సెప్టెంబరు 19న) తలపడనుంది.