BCCI అధ్యక్షుడిగా హర్భజన్- హింట్ ఇచ్చిన పంజాబ్?
BCCI కొత్త అధ్యక్ష ఎన్నికలు- రేసులో ఇద్దరు మాజీలు!
Published : September 13, 2025 at 11:55 AM IST|
Updated : September 13, 2025 at 12:01 PM IST
BCCI New President : బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా రోజర్ బిన్నీ పదవీ త్వరలోనే ముగియనుంది. దీంతో ఆ స్థానానికి కొత్త వారిని ఎంపిక చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మరో రెండు వారాల్లో భారత క్రికెట్ బోర్డు సమావేశం జరగనుంది. ఈ మీటింగ్లోనే కొత్త పేరు ఖరారు కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పదవి ఎవరికి దక్కుంతుందా అని సర్వత్రా ఆసక్తి ఉంది. ఈ క్రమంలో రోజుకో కొత్త పేరు తెరపైకి వస్తుంది.
అధ్యక్ష పదవి మరోసారి మాజీ క్రికెటర్కే దక్కుతుందని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా మాజీ మాజీ క్రికెటర్లు హర్భజన్ సింగ్, కిరణ్ మోరె పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. ఇందులో హర్భజన్ సింగ్కే బీసీసీఐ పదవి దక్కే ఛాన్స్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని క్రికెట్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ ప్రచారానికి పంజాబ్ క్రికెట్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా బలం చేకూరుస్తోంది.
ఏజీఎంలో తమ ప్రతినిధిగా పంజాబ్ హర్భజన్ సింగ్ను నామినేట్ చేసింది. దీంతో బీసీసీఐ సర్వసభ్య సమావేశానికి పంజాబ్ తరఫున హర్భజన్ హాజరు కానున్నాడు. ఇక బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ కూడా బంగాల్ క్రికెట్ సంఘం తరఫున ఏజీఎంలో పాల్గొనున్నాడు.
ఒకవేళ బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవి హర్భజన్కే లభిస్తే మరో వరల్డ్ కప్ విజేత జట్టు సభ్యుడికి అరుదైన అవకాశం వచ్చినట్లు అవుతుంది. ఇదివరకు పదవి దక్కించుకున్న వారిలో సౌరభ్ గంగూలీ, రోజర్ బిన్నీ ఉన్నారు. కాగా, హర్భజన్ 2007 టీ20 వరల్డ్కప్, 2011 వన్డే ప్రపంచకప్ నెగ్గిన భారత జట్టులో సభ్యుడు.
🚨 HARBHAJAN SINGH TO BCCI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) September 12, 2025
- Harbhajan Singh could be in fray to be one of BCCI’s office-bearers as Punjab Cricket association nominates him as representative. [Devendra Pandey from Express Sports] pic.twitter.com/Kcw2s7xZZB
కిరణ్ మోరెకూ అవకాశం!
అధ్యక్షుడిని నియమించేందుకు ఎన్నికలు నిర్వహించకూడదని బీసీసీఐ భావిస్తోంది. రాష్ట్ర బోర్డులన్నీ ఏకగ్రీవంగా అధ్యక్షుడికి మద్దతు తెలిపేలా బోర్డు చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగానే 63 ఏళ్ల టీమ్ఇండియా మాజీ ఆటగాడు కిరణ్ మోరె కూడా ఈ రేసులో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఆయనకు వెస్ట్ జోన్ నుంచి ఈసారి అధ్యక్షుడిగా అవకాశం దక్కనుంది. కిరణ్ మోరె సౌరాష్ట్రకు చెందిన మాజీ ఆటగాడు. క్రికెట్ నుంచి రిటైరైన తర్వాత సెలక్షన్ కమిటీకి ఛైర్మన్గా కిరణ్ వ్యవహరించారు. 2019లో యూఎస్ఏ క్రికెట్కు తాత్కాలిక కోచ్గా, డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
Breakfast with the great Steve Waugh! From admiring him as a youngster, to playing alongside him, and now sharing stories on cricket and beyond — always a pleasure catching up #stevewaugh ♠️ pic.twitter.com/a7AczTSahE— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 13, 2025
