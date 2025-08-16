Irfan Pathan vs Shahid Afridi : అయితే అఫ్రిది నోటి దురుసు ఇప్పుడే కాదు, అతడు ఆడే రోజుల్లోనూ ఎక్కువే. గతంలో టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్కు కూడా ఓసారి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. అయితే ఇర్ఫాన్ ఏం ఊరుకోలేదు. వెంటనే కౌంటర్ ఎటాక్తో అఫ్రిదికి గట్టి రిప్లై ఇచ్చాడు. మరి వీళ్లిద్దరి మధ్య అసలేం జరిగింది? ఎప్పుడు జరిగిందంటే?
2006లో టీమ్ఇండియా, పాకిస్థాన్ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. అఫ్రిదితో జరిగిన ఆ సంఘటనను ఇర్ఫాన్ తాజాగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. తనతో అఫ్రిది కాస్త పరుషంగా మాట్లాడేందుకు ట్రై చేశాడని, ఈ విషయంలో తాను తాను కూడా తగ్గకపోవడం వల్ల అతడు తొక ముడుచుకున్నాడని తెలిపాడు.
"2006లో మేం పాక్ పర్యటనకు వెళ్లాం. అప్పుడు వాళ్లు కూడా మాతోనే కరాచీ నుంచి లాహోర్కు మా ఫ్లైట్లోనే వచ్చారు. నేను నా సీట్లో కూర్చొని ఉండగా నా దగ్గరకు అప్పుడే అఫ్రిది వచ్చాడు. నా తలపై చేయి వేసి నిమురుతూ. 'బాబు ఎలా ఉన్నావు?' అన్నాడు. నేను వెంటనే 'నువ్వు ఎప్పుడు నాకు తండ్రిగా మారావు?' అని ప్రశ్నించాను. అఫ్రిది అన్ని పిల్ల చేష్టలు చేస్తారు. అతడు నాకు మిత్రుడు కూడా కాదు. ఆ తర్వాత కొన్ని అసభ్యకర పదాలు కూడా మాట్లాడాడు. నా పక్కనే అఫ్రిది, అబ్దుల్ రజాక్ సీట్లు ఉన్నాయి"
'ఇక్కడ ఏ మాంసం దొరుకుతుంది' అని నేను రజాక్ను అడిగాను. అక్కడ దొరికే కొన్ని రకాలు రజాక్ చెప్పాడు. వెంటనే 'ఇక్కడ ఎక్కడైనా కుక్క మాంసం దొరుకుతుందా?' అని అడిగాను. దీంతో రజాక్, అఫ్రిది ఇద్దరూ షాక్ అయ్యారు. '‘హే ఇర్ఫాన్, ఎందుకు అలా అడిగావు?' అని రజాక్ అడిగాడు. 'ఏం లేదు లే. అఫ్రిది చాలా సేపటి నుంచి మొరుగుతూనే ఉన్నాడు. అతడు కుక్క మాంసం తిన్నాడేమో అని' నేను అన్నాను. అంతే నా మాటలకు అఫ్రిది సైలెంట్ అయిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా అఫ్రిది నాతో మాటల యుద్ధానికి దిగలేదు అని ఇర్ఫాన్" అప్పుడు జరిగిన సంఘటనను వివరించాడు.
Hello @_FaridKhan Bunny alert— Drinks Break (@DrinksBreak19) October 25, 2023
Irfan pathan dismissing Shahid Afridi 8 times. 😂😂😂 pic.twitter.com/JF612ZV7dI