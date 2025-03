ETV Bharat / sports

IPL కంప్లీట్ విన్నర్స్ లిస్ట్​ - ఒక్క టైటిల్​ కూడా లేని టీమ్​ ఏదో తెలుసా? - WINNERS AND RUNNERS IN IPL

Published : Mar 14, 2025, 7:17 AM IST

By ETV Bharat Sports Team

List Of Winners And Runners In IPL : ఐపీఎల్‌ 18వ ఎడిషన్‌కి రంగం సిద్ధమైంది. మార్చి 21న 2025 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ మొదలుకానుంది. మెగా ఐపీఎల్‌ వేలం తర్వాత టీమ్‌లలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. చాలా టీమ్‌లు కొత్త కెప్టెన్‌లతో టైటిల్‌ వేటకు దిగుతున్నాయి. పది టీమ్‌లు తమ అదృష్టం పరీక్షించుకోనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా 2008లో ఐపీఎల్‌ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి గత సీజన్‌ 2024 వరకు ఎవరు ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ గెలిచారో చూద్దాం.

2008 నుంచి 2024 వరకు ఐపీఎల్‌ విజేతలు వీరే :

2024

విజేత : కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)

రన్నరప్ : సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)

అత్యధిక పరుగులు : విరాట్ కోహ్లీ (741 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : హర్షల్ పటేల్ (24 వికెట్లు)

కేకేఆర్‌ ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో మూడో టైటిల్‌ గెలిచింది. ఫైనల్లో సన్‌రైజర్స్‌ని కేవలం 113 పరుగులకే పరిమితం చేసింది. 10.3 ఓవర్లలో లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

2023

విజేత : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)

రన్నరప్ : గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)

అత్యధిక పరుగులు : శుభ్‌మన్ గిల్ (890 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : మహ్మద్‌ షమీ (28 వికెట్లు)

చెన్నైకి ఇది ఐదో టైటిల్‌. ఈ గెలుపుతో అత్యధక ట్రోఫీలు గెలిచిన ముంబయి ఇండియన్స్ రికార్డును సమం చేసింది. వర్షం కారణంగా రిజర్వ్ డేలో జరిగిన ఫైనల్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌ను ఓడించింది.

2022

విజేత : గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)

రన్నరప్ : రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR)

అత్యధిక పరుగులు : జోస్​ బట్లర్ (863 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : యుజ్వేంద్ర చాహల్ (27 వికెట్లు)

తొలి సీజన్‌లోనే హార్దిక్ పాండ్య నేతృత్వంలోని గుజరాత్ టైటాన్స్ సంచలన విజయం అందుకుంది. ఫైనల్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను ఓడించి టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది.

2021

విజేత : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

రన్నరప్ : కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్

అత్యధిక పరుగులు : రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (635 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : హర్షల్ పటేల్ (32 వికెట్లు)

2020లో పేలవ ఫామ్​ తర్వాత సీఎస్కే పుంజుకుంది. 2021లో చెన్నై నాలుగో టైటిల్‌ గెలిచింది. ఫైనల్లో KKRను ఓడించి ట్రోఫీ దక్కించుకుంది.

2020

విజేత : ముంబయి ఇండియన్స్

రన్నరప్ : దిల్లీ క్యాపిటల్స్

అత్యధిక పరుగులు : రాహుల్ (670 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : కగిసో రబాడ (30 వికెట్లు)

కోవిడ్‌-19 కారణంగా ఈ టోర్నమెంట్​ యూఏఈలో జరిగింది. ముంబయి ఇండియన్స్‌ ఏకంగా ఐదో ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన జట్టుగా నిలిచింది.

2019

విజేత : ముంబయి ఇండియన్స్

రన్నరప్ : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

అత్యధిక పరుగులు : డేవిడ్ వార్నర్ (692 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : ఇమ్రాన్ తాహిర్ (26 వికెట్లు)

అత్యంత ఉత్కంఠగా జరిగిన ఫైన్‌లో ముంబయి కేవలం 1 పరుగు తేడాతో చెన్నైని ఓడించింది. ఐపీఎల్‌లో నాలుగో టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

2018

విజేత : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)

రన్నరప్ : సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)

అత్యధిక పరుగులు : కేన్ విలియమ్సన్ (735 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : ఆండ్రూ టై (24 వికెట్లు)

రెండేళ్ల సస్పెన్షన్ తర్వాత, చెన్నై టీమ్​ తిరిగి ఐపీఎల్‌లోకి వచ్చింది. ధోని నాయకత్వంలో మూడో టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది.

2017

విజేత : ముంబయి ఇండియన్స్

రన్నరప్ : రైజింగ్ పుణే సూపర్‌జెయింట్

అత్యధిక పరుగులు : డేవిడ్ వార్నర్ (641 పరుగులు)

అత్యధిక వికెట్లు : భువనేశ్వర్ కుమార్ (26 వికెట్లు)

ఐపీఎల్‌లో ఈ ఫైనల్‌ థ్రిల్లర్‌ సినిమాను తలపించింది. ముంబయి కేవలం 1 పరుగు తేడాతో ఆర్​పీఎస్​ను ఓడించింది.

2016

విజేత : సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)

రన్నరప్ : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)