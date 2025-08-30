Pro Kabaddi 2025 : 2025 ప్రొ కబడ్డీ సీజన్ 12 ఘనంగా ప్రారంభమైంది. విశాఖపట్టణం వేదికగా తొలి అంచె పోటీలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం గ్రాండ్గా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ జరిగింది. ఈ సెలబ్రేషన్స్కు ఐపీఎల్ సంచలనం 14ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యాడు. వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు శుక్రవారం సాయంత్రమే వచ్చిన వైభవ్కు, నిర్వహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు.
కబడ్డీ మ్యాట్పై క్రికెట్
అయితే మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు వైభవ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచాడు. అందరి చూపును 14ఏళ్ల వైభవ్ ఆకర్షించాడు. ఈ క్రమంలోనే కబడ్డీ మ్యాట్పై బ్యాట్ పట్టుకొని క్రికెట్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత ప్లేయర్స్తో కలిసి సరదాగా కాసేపు కబడ్డీ కూడా ఆడి ఆకట్టుకున్నాడు. అనంతరం వైభవ్ సూర్యవంశీ చేతుల మీదుగా ఈవెంట్ ప్రారంభం అయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఇక ఈ కార్యక్రమంలో కబడ్డీ లెజెండరీ ప్లేయర్ పర్దీప్ నర్వాల్ను సన్మానించారు. కాగా పర్దీప్ ప్రొ కబడ్డీ లీగ్ చరిత్రలోనే 1801 రైడ్ పాయింట్లు సాధించి, ఈ టోర్నీలో అత్యధిక రైడ్ పాయింట్లు సాధించిన ప్లేయర్గా టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు.
ఐపీఎల్లో వైభవ్ సంచలనం
2025 ఐపీఎల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం చేశాడు. 14ఏళ్ల 23 రోజులకే ఐపీఎల్లో డెబ్యూ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్లో అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సాధించాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడిన ఈ బిహారీ ప్లేయర్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది ఆశ్చర్యపర్చాడు. దీంతోనే ఐపీఎల్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన, అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.
ఓటమితో తెలుగు టైటాన్స్
కాగా, ఈ సీజన్ను తెలుగు టైటాన్స్ ఓటమితో ఆరంభించింది. తమిళ్ తలైవాస్- తెలుగు టైటాన్స్ జట్ల మధ్య ఈ సీజన్ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో తమిళ్ తలైవాస్ జట్టు 38- 35 తేడాతో తెలుగు టైటాన్స్ను ఓడించింది. అర్జున్ దేశ్వాల్ సూపర్ 10 నమోదు చేయగా, పవన్ సెహ్రావత్ 9 పాయింట్లు సాధించాడు. ఈ ఇద్దరూ తమిళ్ తలైవాస్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
మ్యాచ్ సాగిందిలా!
దెశ్వాల్ ఓపెనింగ్ రైడ్లోనే పాయింట్ సాధించాడు. వరుస పాయింట్లతో తమిళ్ తలైవాస్ను లీడ్లోకి తీసుకెళ్లాడు. అయితే హుడా పోరాటంతో టైటాన్స్ తిరిగి ఆటలోకి వచ్చింది. డూ-ఆర్- డై రైడ్లో రెండు పాయింట్లు సాధించాడు. దీంతో ఫస్ట్ హాఫ్లో తెలుగు టైటాన్స్ 13- 14 స్వల్ప తేడాతో ముగించింది.
ఇక సెకండ్ హాఫ్లో హుడా డూ-ఆర్-డై రైడ్లో హిమాన్షు, సురేష్ జాదవ్లను ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత తలైవాస్ను ఆలౌట్ చేయడానికి తెలుగు టైటాన్స్కు ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. దీంతో కాసేపటికే టైటాన్స్ స్కోరు 19- 14తో ఐదు పాయింట్ల ఆధిక్యాన్ని సాధించింది.
అయితే రెండవ అర్ధభాగంలో దేశ్వాల్ వరుస పాయింట్లతో సూపర్ 10 నమోదు చేశాడు. తన సూపర్ పెర్ఫార్మెన్స్తో తమిళ్ తలైవాస్ను సజీవంగా ఉంచాడు సెహ్రావత్ వెంటనే తన ఖాతాను తెరిచి, తలైవాస్ జట్టుకు ఆధిక్యం అందించాడు. ఈ ఇద్దరి పోరాటంతో తలైవాస్ 28- 28తో స్కోరును సమం చేసింది. ఇదే ఊపులో తమిళ్ తలైవాస్ 31- 29తో రెండు పాయింట్ల ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. చివర్లో సెహ్రావత్ అసాధారణమైన సూపర్ రైడ్తో తమిళ్ తలైవాస్కు 38- 35 తేడాతో విజయం సాధించాడు.