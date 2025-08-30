ETV Bharat / sports

ప్రొ కబడ్డీ చీఫ్ గెస్ట్​గా వైభవ్- మ్యాట్​పై క్రికెట్ ఆడిన IPL సెన్సేషన్​ - PRO KABADDI 2025

ప్రొ కబడ్డీలో తెలుగు టైటాన్స్ ఓటమి- తమిళ్ తలైవాస్ గెలుపు

Pro Kabaddi 2025
Pro Kabaddi 2025 (Source : JioStar)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 12:04 AM IST

Pro Kabaddi 2025 : 2025 ప్రొ కబడ్డీ సీజన్ 12 ఘనంగా ప్రారంభమైంది. విశాఖపట్టణం వేదికగా తొలి అంచె పోటీలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం గ్రాండ్​గా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ జరిగింది. ఈ సెలబ్రేషన్స్​కు ఐపీఎల్ సంచలనం 14ఏళ్ల వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యాడు. వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు శుక్రవారం సాయంత్రమే వచ్చిన వైభవ్​కు, నిర్వహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు.

కబడ్డీ మ్యాట్​పై క్రికెట్
అయితే మ్యాచ్​ ప్రారంభానికి ముందు వైభవ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచాడు. అందరి చూపును 14ఏళ్ల వైభవ్ ఆకర్షించాడు. ఈ క్రమంలోనే కబడ్డీ మ్యాట్​పై బ్యాట్ పట్టుకొని క్రికెట్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత ప్లేయర్స్​తో కలిసి సరదాగా కాసేపు కబడ్డీ కూడా ఆడి ఆకట్టుకున్నాడు. అనంతరం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ చేతుల మీదుగా ఈవెంట్‌ ప్రారంభం అయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ఇక ఈ కార్యక్రమంలో కబడ్డీ లెజెండరీ ప్లేయర్ పర్​దీప్ నర్వాల్‌ను సన్మానించారు. కాగా పర్​దీప్ ప్రొ కబడ్డీ లీగ్ చరిత్రలోనే 1801 రైడ్‌ పాయింట్లు సాధించి, ఈ టోర్నీలో అత్యధిక రైడ్‌ పాయింట్లు సాధించిన ప్లేయర్​గా టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

ఐపీఎల్​లో వైభవ్ సంచలనం
2025 ఐపీఎల్​లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం చేశాడు. 14ఏళ్ల 23 రోజులకే ఐపీఎల్​లో డెబ్యూ మ్యాచ్​ ఆడాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్​లో అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సాధించాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడిన ఈ బిహారీ ప్లేయర్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది ఆశ్చర్యపర్చాడు. దీంతోనే ఐపీఎల్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన, అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.

ఓటమితో తెలుగు టైటాన్స్
కాగా, ఈ సీజన్​ను తెలుగు టైటాన్స్ ఓటమితో ఆరంభించింది. తమిళ్ తలైవాస్- తెలుగు టైటాన్స్ జట్ల మధ్య ఈ సీజన్ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో తమిళ్ తలైవాస్ జట్టు 38- 35 తేడాతో తెలుగు టైటాన్స్​ను ఓడించింది. అర్జున్ దేశ్వాల్ సూపర్ 10 నమోదు చేయగా, పవన్ సెహ్రావత్ 9 పాయింట్లు సాధించాడు. ఈ ఇద్దరూ తమిళ్ తలైవాస్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

మ్యాచ్ సాగిందిలా!
దెశ్వాల్ ఓపెనింగ్ రైడ్​లోనే పాయింట్ సాధించాడు. వరుస పాయింట్లతో తమిళ్ తలైవాస్​ను లీడ్​లోకి తీసుకెళ్లాడు. అయితే హుడా పోరాటంతో టైటాన్స్‌ తిరిగి ఆటలోకి వచ్చింది. డూ-ఆర్- డై రైడ్‌లో రెండు పాయింట్లు సాధించాడు. దీంతో ఫస్ట్ హాఫ్​లో తెలుగు టైటాన్స్​ 13- 14 స్వల్ప తేడాతో ముగించింది.

ఇక సెకండ్ హాఫ్​లో హుడా డూ-ఆర్-డై రైడ్‌లో హిమాన్షు, సురేష్ జాదవ్‌లను ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత తలైవాస్​ను ఆలౌట్ చేయడానికి తెలుగు టైటాన్స్​కు ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. దీంతో కాసేపటికే టైటాన్స్ స్కోరు 19- 14తో ఐదు పాయింట్ల ఆధిక్యాన్ని సాధించింది.

అయితే రెండవ అర్ధభాగంలో దేశ్వాల్ వరుస పాయింట్లతో సూపర్ 10 నమోదు చేశాడు. తన సూపర్ పెర్ఫార్మెన్స్​తో తమిళ్ తలైవాస్‌ను సజీవంగా ఉంచాడు సెహ్రావత్ వెంటనే తన ఖాతాను తెరిచి, తలైవాస్ జట్టుకు ఆధిక్యం అందించాడు. ఈ ఇద్దరి పోరాటంతో తలైవాస్ 28- 28తో స్కోరును సమం చేసింది. ఇదే ఊపులో తమిళ్ తలైవాస్ 31- 29తో రెండు పాయింట్ల ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. చివర్లో సెహ్రావత్ అసాధారణమైన సూపర్ రైడ్‌తో తమిళ్ తలైవాస్‌కు 38- 35 తేడాతో విజయం సాధించాడు.

