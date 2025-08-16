ETV Bharat / sports

రాజస్థాన్​కు KKR బిగ్ ఆఫర్- శాంసన్​ కోసం ఆ ఇద్దర్ని ఇచ్చేందుకు రెడీ! - IPL 2026

హాట్​టాపిక్​గా శాంసన్ ట్రేడింగ్- ఆర్ఆర్​కు కేకేఆర్ బిగ్ ఆఫర్

Sanju Samson IPL
Sanju Samson IPL (Source : AP, KKR 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read

Sanju Samson IPL : 2026 ఐపీఎల్ ట్రేడింగ్ హీట్ ఇప్పుట్నుంచే మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ స్టార్ ప్లేయర్ సంజు శాంసన్ ఆ ఫ్రాంచైజీని విడిచిపెట్టేందుకు రెడీ అయ్యాడంటూ కొద్ది రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అతడిని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ జట్టు ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ రేస్​లోకి మరో ఫ్రాంచైజీ వచ్చింది.

రేస్​లోకి కేకేఆర్
కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టు శాంసన్​ను ట్రేడింగ్​లో తీసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ జట్టుకు ఓ మంచి కెప్టెన్ అవసరం ఉంది. 2024లో జట్టును ఛాంపియన్​గా నిలబెట్టిన శ్రేయస్ అయ్యర్​ను కేకేఆర్ గతేడాది వదులుకుంది. దీంతో 2025 ఎడిషన్​లో ఆజింక్యా రహానే కెప్టెన్సీలో కోల్​కతా బరిలోకి దిగింది. కానీ, ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది.

అందుకే కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీ కెప్టెన్ కోసం చూస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్​ను తీసుకుంటే కెప్టెన్ సమస్య తీరిపోతుందని భావిస్తోంది. అందుకే రాజస్థాన్​కు కోల్​కతా భారీ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చిందని సమాచారం. శాంసన్ ఒక్కడిని ఇస్తే, అతడికి బదులుగా తమ జట్టులో నుంచి ఇద్దరు ప్లేయర్లను ఇచ్చేందుకు కేకేఆర్ ఓకే చెప్పిందని తెలుస్తోంది.

ఆ ఇద్దరు ఎవరు?
2024 మెగావేలానికి ముందు రాజస్థాన్ శాంసన్​ను రూ.18 కోట్లకు అట్టిపెట్టుకుంది. ఇప్పుడు అతడిని ట్రేడింగ్‌లో వదులుకోవాలనుకుంటే, అంత మొత్తానికి సరిపడేంత ఆటగాళ్లనే తీసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలో శాంసన్​ను ఇచ్చేసి, చెన్నై నుంచి రవీంద్ర జడేజా లేదా శివమ్‌ దూబెను తీసుకుంటామని అడిగిందట. కానీ సీఎస్కే మేనేజ్​మెంట్ దానికి నో చెప్పిందట.

ఇక ఇప్పుడు కేకేఆర్‌ ఆఫర్​ మాత్రం రాజస్థాన్‌కు కలిసొచ్చేలా ఉంది. తమకు ఇద్దరు ఆటగాళ్లతోపాటు ఇంకా క్యాష్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కోల్​కతా రఘువంశీ, రమణ్‌దీప్ సింగ్​ను వదులుకోవాలని అనుకుంటుందట. గత మెగావేలంలో రమణ్​దీప్​ను రూ.4 కోట్లకు, రఘువంశీని రూ.3 కోట్లుకు కొనుగోలు చేసింది. అంటే వీళ్ల విలువ రూ.7 కోట్లే. ఈ లెక్కన కేకేఆర్ ఆఫర్​కు రాజస్థాన్​ ఓకే చెబితే, ఇద్దరు ప్లేయర్లతోపాటు రూ.11 కోట్ల క్యాష్ కూడా రిటర్న్ వస్తుంది.

అలా శాంసన్​ను తీసుకొని అతడికే కేకేఆర్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే జట్టులో వికెట్ కీపర్ కొరత కూడా ఉంది. కాబట్టి అది కూడా సంజుకు కలిసొచ్చే అంశమే. అలాగే ఆర్ఆర్​కు ఫినిషర్ అవసరం ఉంది. అందుకే రమణ్‌దీప్‌ సింగ్‌ లేదా రఘువంశీని తీసుకొని బాధ్యతలు అప్పగించే ఛాన్స్ ఉందనేది విశ్లేషకుల అంచనా. రమణ్‌దీప్‌ బ్యాటింగ్​తోపాటు బౌలింగ్ కూడా చేయడం ఎక్స్​ ట్రా క్వాలిఫికేషన్. అందుకే రాజస్థాన్ ఈ ట్రేడింగ్​ను తెలివిగా వాడుకోవాలి ప్లాన్ చేస్తుందట!

చెన్నై కూడా
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ కూడా శాంసన్​ను తీసుకోవాలని ఆనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ జట్టులో రవిచంద్రన్ అశ్విన్​ కూడా తనను వదిలేయాలని సీఎస్కేకు రిక్వెస్ట్ చేశాడట. ఈ క్రమంలోనే అశ్విన్​ను ఇచ్చి శాంసన్​ను చెన్నై తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏదేమైనా దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!

'రియాన్ పరాగ్​ వల్లే శాంసన్ రాజస్థాన్​ను వదిలేస్తున్నాడు!'- మాజీ క్రికెటర్

రాజస్థాన్​ రాయల్స్​కు కొత్త కెప్టెన్- శాంసన్ వెళ్లిపోయినట్లేనా?

SANJU SAMSON, SANJU SAMSON IPL 2026, IPL 2026 TRADES, IPL TRADE WINDOW 2026, IPL 2026

