కోల్​కతా చిత్తు- హ్యాటిక్ విక్టరీతో సన్​రైజర్స్ సీజన్​ ముగింపు - IPL 2025

IPL 2025 ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 25, 2025 at 11:18 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 11:26 PM IST 1 Min Read

IPL 2025 SRH VS KKR : ఐపీఎల్​ 2025లో భాగంగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజృంభించింది. బ్యాటింగ్​తో భారీ టార్గెట్​ను నిర్దేశించి బౌలింగ్​లో కూడా అదరగొట్టింది. దీంతో కొండంత లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేక కోల్​కతా చతికలపడింది. 168 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. 110 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైంది. అయితే ఇప్పటికే రెండు జట్లు కూడా ప్లేఆఫ్స్​ రేసు నుంచి వైదొలిగిన విషయం తెలిసిందే. హ్యాట్రిక్‌ విజయంతో టోర్నీని ముగించింది సన్​రైజర్స్ జట్టు. తొలుత సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 278 పరుగులు చేసింది. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (105*; 39 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు) శతకంతో దుమ్మురేపాడు. ట్రావిస్ హెడ్ (76; 40 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) అదరగొట్టాడు. అభిషేక్ శర్మ (32; 16 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) క్రీజులో ఉన్నంతసేపు కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు. ఇషాన్ కిషన్ (29; 20 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) ఆకట్టుకున్నాడు. కోల్‌కతా బౌలర్లలో సునీల్ నరైన్ 2, వైభవ్ అరోరా ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

కొండంత లక్ష్యఛేదన కోసం బరిలో దిగిన కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టు, 18.4 ఓవర్లలో 168 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మనీశ్‌ పాండే (37) టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. హర్షిత్ రాణా (34*) పరుగులు రాబట్టాడు. ఓపెనర్ సునీల్ నరైన్ (31; 16 బంతులలో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) కాస్త దూకుడుగా ఆడినా దాన్ని భారీ ఇన్నింగ్స్‌గా మాత్రం మలచలేకపోయాడు. అజింక్య రహానె (15), అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ (14), రమణ్‌దీప్ సింగ్ (13), క్వింటన్ డాకాక్ (9), రింకు సింగ్ (9) తమ ఇన్నింగ్స్​తో నిరాశపరించారు. రస్సెల్ గోల్డెన్ డకౌటయ్యాడు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో జయదేవ్ ఉనద్కత్​, ఇషాన్ మలింగ, హర్ష్​ దూబే తలో మూడు వికెట్లు పడగొట్టారు. తమ జుట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

Last Updated : May 25, 2025 at 11:26 PM IST