ETV Bharat / sports

క్వాలిఫయర్‌-1లోకి RCB- చివరి లీగ్ మ్యాచ్​లో లఖ్​నవూపై గెలుపు - IPL 2025

ipl 2025 ( AP News )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 27, 2025 at 11:43 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 12:01 AM IST 1 Min Read

IPL 2025 : ఐపీఎల్‌ 2025 సీజన్​లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు క్వాలిఫయర్‌-1కు దూసుకెళ్లింది. లీగ్ స్టేజ్‌లో చివరి మ్యాచ్‌లో లఖ్‌నవూ సూపర్‌ జెయింట్స్‌పై ఘన విజయం సాధించింది. 228 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కేవలం 18.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. కెప్టెన్‌ జితేశ్‌ శర్మ (85 *:33 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) చితకబాదాడు. విరాట్‌ కోహ్లీ (54: 30 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు), మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ (41*: 23 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు) అదరగొట్టారు. ఇక లఖ్‌నవూ బౌలర్లలో విలియమ్‌ ఒరూర్కే 2, అవేశ్‌ ఖాన్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు. ఈ మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ గెలవడం వల్ల క్వాలిఫయర్- 1లో పంజాబ్‌తో తలపడుతుంది. ఈ నెల 29న జరిగే క్వాలిఫయర్‌-1లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్‌కు దూసుకెళుతుంది. ఓడిన జట్టు క్వాలిఫయర్‌-2లో తలపడనుంది. లఖ్‌నవూ ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్స్‌కు దూరం కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడితే బెంగళూరు ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉండేది.

సెంచరీతో అదరగొట్టిన పంత్

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లఖ్‌నవూ భారీ స్కోరు చేసింది. బ్యాటర్లు రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 227 పరుగులు చేసింది. ఇప్పటివరకు పేలవ ప్రదర్శన చేసిన కెప్టెన్ రిషభ్‌ పంత్ (118*; 61 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) లీగ్ చివరి మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. 29 బంతుల్లో అర్ధ శతకం, 54 బంతుల్లో సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్‌ (67; 37 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) హాఫ్‌ సెంచరీతో చెలరేగాడు. మరో ఓపెనర్ మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే (14) త్వరగానే ఔట్ కాగా, మార్ష్‌, పంత్ రెండో వికెట్‌కు 78 బంతుల్లో 152 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఇక బెంగళూరు బౌలర్లలో నువాన్ తుషార, భువనేశ్వర్ కుమార్, రొమారియో షెఫర్డ్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.

IPL 2025 : ఐపీఎల్‌ 2025 సీజన్​లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు క్వాలిఫయర్‌-1కు దూసుకెళ్లింది. లీగ్ స్టేజ్‌లో చివరి మ్యాచ్‌లో లఖ్‌నవూ సూపర్‌ జెయింట్స్‌పై ఘన విజయం సాధించింది. 228 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కేవలం 18.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. కెప్టెన్‌ జితేశ్‌ శర్మ (85 *:33 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) చితకబాదాడు. విరాట్‌ కోహ్లీ (54: 30 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు), మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ (41*: 23 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు) అదరగొట్టారు. ఇక లఖ్‌నవూ బౌలర్లలో విలియమ్‌ ఒరూర్కే 2, అవేశ్‌ ఖాన్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు. ఈ మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ గెలవడం వల్ల క్వాలిఫయర్- 1లో పంజాబ్‌తో తలపడుతుంది. ఈ నెల 29న జరిగే క్వాలిఫయర్‌-1లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్‌కు దూసుకెళుతుంది. ఓడిన జట్టు క్వాలిఫయర్‌-2లో తలపడనుంది. లఖ్‌నవూ ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్స్‌కు దూరం కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడితే బెంగళూరు ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉండేది. సెంచరీతో అదరగొట్టిన పంత్

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లఖ్‌నవూ భారీ స్కోరు చేసింది. బ్యాటర్లు రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 227 పరుగులు చేసింది. ఇప్పటివరకు పేలవ ప్రదర్శన చేసిన కెప్టెన్ రిషభ్‌ పంత్ (118*; 61 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) లీగ్ చివరి మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. 29 బంతుల్లో అర్ధ శతకం, 54 బంతుల్లో సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్‌ (67; 37 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) హాఫ్‌ సెంచరీతో చెలరేగాడు. మరో ఓపెనర్ మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే (14) త్వరగానే ఔట్ కాగా, మార్ష్‌, పంత్ రెండో వికెట్‌కు 78 బంతుల్లో 152 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఇక బెంగళూరు బౌలర్లలో నువాన్ తుషార, భువనేశ్వర్ కుమార్, రొమారియో షెఫర్డ్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.

Last Updated : May 28, 2025 at 12:01 AM IST