ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్​పై కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్ విజయం- ఒక్క పరుగు తేడాతో గెలుపు - IPL 2025 KKR VS RR

KKR Vs RR : ఐపీఎల్​లో భాగంగా ఆదివారం జరిగిన హోరాహోరీ మ్యాచ్​లో రాజస్థాన్ రాయల్స్​పై కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఒక్క పరుగు తేడాతో విజయం సాధించింది. 207 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట్లో బాగానే ఆడినప్పటికి, చివరికి వచ్చేసరికి చేతులు ఎత్తేసింది. దీంతో ఆర్​ఆర్​ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (95; 45 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) పోరాటం వృథా అయింది. యశస్వి జైస్వాల్ (34; 21 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), హెట్‌మయర్ (29; 23 బంతుల్లో) ఫర్వాలేదనిపించారు. అయితే వైభవ్ సూర్యవంశీ (4), కునాల్ సింగ్ రాథోడ్ (0), ధ్రువ్‌ జురెల్ (0), వానిందు హసరంగ (0) ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయి, జట్టు విజయావకాశాలను దెబ్బతీశారు. కోల్‌కతా బౌలర్లలో వరుణ్‌ చక్రవర్తి 2, మొయిన్ అలీ 2, హర్షిత్ రాణా 2, వైభవ్ అరోరా ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. కాగా, ఐపీఎల్​ 18 సీజన్​లో కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్​కు ఇది ఆరో విజయం. ఆండ్రీ రస్సెల్ మెరుపులు

అంతకుముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 206 పరుగులు చేసింది. ఆండ్రీ రస్సెల్ (57*; 25 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ (44; 31 5 ఫోర్లు), రెహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (35; 25 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌లు), అజింక్య రహానె (30; 24 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 2 సిక్స్‌లు) కూడా పరుగుల వరద పారించారు. చివర్లో రింకు సింగ్ (19*; 6 బంతుల్లో) అదరగొట్టాడు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, యుధ్విర్ సింగ్, మహీశ్‌ తీక్షణ, రియాన్ పరాగ్ ఒక్కో వికెట్ చెప్పున పడగొట్టారు. ఆరంభంలోనే షాక్​

కేకేఆర్​కు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. ఓపెనర్ సునీల్ నరైన్ (11; 9 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 1 సిక్స్‌)ను యుధ్విర్‌ సింగ్ ఔట్​ చేశాడు. తర్వాత వచ్చిన గుర్బాజ్‌, రహానెలు నిలకడగా ఆడారు. గుర్భాజ్‌ను తీక్షణ ఔట్​ చేయడంతో (7.3 ఓవర్‌) 56 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. దీంతో రహానె, రఘువంశీ రిస్కీ షాట్ల జోలికి వెళ్లకుండా ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించారు. చివరికి రహానెను పరాగ్ పెవిలియన్​కు పంపాడు దీంతో 14 ఓవర్లకు కోల్‌కతా 111/3తో నిలిచి తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమయ్యేలా కనిపించింది. కానీ ఇక్కడే ఆట కీలక మలుపు తిరిగింది. ఆరంభంలో నెమ్మదిగా ఆడిన రస్సెల్ ఒక్కసారిగా దూకుడు పెంచాడు. ఆకాశ్ మధ్వాల్ బౌలింగ్‌లో వరుసగా 4, 6, 4 బాదేశాడు. ఆర్చర్‌ వేసిన తర్వాతి ఓవర్‌లో సిక్స్, ఫోర్ కొట్టాడు. తీక్షణ వేసిన 18వ ఓవర్‌లో రస్సెల్ హ్యాట్రిక్ సిక్స్‌లు కొట్టి అర్ధ శతకానికి చేరువయ్యాడు. అయితే రఘువంశీని ఆర్చర్ వెనక్కి పంపగా, ఆ ఓవర్‌లోనే రస్సెల్ సిక్స్ బాది ఈ సీజన్‌లో తొలి హాఫ్‌ సెంచరీ (22 బంతుల్లో) నమోదు చేశాడు. ఆకాశ్ వేసిన చివరి ఓవర్‌లో రింకు వరుసగా 4, 6, 6 కొట్టాడు.

కేకేఆర్​కు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. ఓపెనర్ సునీల్ నరైన్ (11; 9 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 1 సిక్స్‌)ను యుధ్విర్‌ సింగ్ ఔట్​ చేశాడు. తర్వాత వచ్చిన గుర్బాజ్‌, రహానెలు నిలకడగా ఆడారు. గుర్భాజ్‌ను తీక్షణ ఔట్​ చేయడంతో (7.3 ఓవర్‌) 56 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. దీంతో రహానె, రఘువంశీ రిస్కీ షాట్ల జోలికి వెళ్లకుండా ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించారు. చివరికి రహానెను పరాగ్ పెవిలియన్​కు పంపాడు దీంతో 14 ఓవర్లకు కోల్‌కతా 111/3తో నిలిచి తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమయ్యేలా కనిపించింది. కానీ ఇక్కడే ఆట కీలక మలుపు తిరిగింది. ఆరంభంలో నెమ్మదిగా ఆడిన రస్సెల్ ఒక్కసారిగా దూకుడు పెంచాడు. ఆకాశ్ మధ్వాల్ బౌలింగ్‌లో వరుసగా 4, 6, 4 బాదేశాడు. ఆర్చర్‌ వేసిన తర్వాతి ఓవర్‌లో సిక్స్, ఫోర్ కొట్టాడు. తీక్షణ వేసిన 18వ ఓవర్‌లో రస్సెల్ హ్యాట్రిక్ సిక్స్‌లు కొట్టి అర్ధ శతకానికి చేరువయ్యాడు. అయితే రఘువంశీని ఆర్చర్ వెనక్కి పంపగా, ఆ ఓవర్‌లోనే రస్సెల్ సిక్స్ బాది ఈ సీజన్‌లో తొలి హాఫ్‌ సెంచరీ (22 బంతుల్లో) నమోదు చేశాడు. ఆకాశ్ వేసిన చివరి ఓవర్‌లో రింకు వరుసగా 4, 6, 6 కొట్టాడు.

