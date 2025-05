ETV Bharat / sports

ఫైనల్‌కి చేరిన ఆర్సీబీ- తొలి క్వాలిఫయర్​లో పంజాబ్​ చిత్తు - IPL 2025

ipl 2025 qualifier 1 ( AP News )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 29, 2025 at 10:08 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 10:45 PM IST 2 Min Read

IPL 2025 Qualifier 1 : ఐపీఎల్ 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫైనల్‌కు చేరింది. ముల్లాన్​పుర్ వేదికగా జరిగిన తొలి క్వాలిఫయర్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ను 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. అటు బౌలింగ్‌, ఇటు బ్యాటింగ్‌లోనూ సత్తా చాటి టైటిల్ పోరుకు అర్హత సాధించింది. 102 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బెంగళూరు 10 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ (56*; 27 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టారు. మరో ఓపెనర్​ విరాట్ కోహ్లీ (12), మయాంక్ అగర్వాల్ (19), రజత్ పటిదార్ (15*) పరుగులు చేశారు. పంజాబ్‌ను కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సుయాశ్‌ శర్మ ప్లేయర్ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు.

101 పరుగులకు ఆలౌట్​

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పంజాబ్, బెంగళూరు బౌలర్ల ధాటికి విలవిలలాడింది. మ్యాచ్​ ఆరంభం నుంచే వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోయింది. 14.1 ఓవర్లలో 101 పరుగులకు ఆలౌటయ్యింది. మార్కస్ స్టాయినిస్ (26) టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (18), ఒమర్జాయ్ (18) పరుగులు చేశారు. ప్రియాంశ్‌ ఆర్య (7), జోష్ ఇంగ్లిస్ (4), శ్రేయస్ అయ్యర్ (2), నేహల్ వధేరా (8), శశాంక్ సింగ్ (3) పరుగులకే పరిమతమయ్యారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా క్రీజులోకి వచ్చిన ముషీర్ ఖాన్ డకౌటయ్యాడు. ఇక ఆర్సీబీ బౌలర్లలో సుయాశ్‌ శర్మ 3, హేజిల్‌వుడ్ 3, యశ్ దయాళ్ 2, భువనేశ్వర్ కుమార్, రొమారియో షెఫర్డ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో ప్లే ఆఫ్స్‌లో అతి తక్కువ ఓవర్లు బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టుగా పంజాబ్ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకుంది. అంతకుముందు 2008 సీజన్‌లో రాజస్థాన్‌పై దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 16.1 ఓవర్లు ఆడింది. శుక్రవారం ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్ల మధ్య జరిగే ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో గెలిచిన టీమ్​ పంజాబ్​తో ఆడనుంది. ఈ రెండో క్వాలిఫయర్​ మ్యాచ్​ ఆదివారం అహ్మాదాబాద్​లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనుంది.

IPL 2025 Qualifier 1 : ఐపీఎల్ 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫైనల్‌కు చేరింది. ముల్లాన్​పుర్ వేదికగా జరిగిన తొలి క్వాలిఫయర్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ను 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. అటు బౌలింగ్‌, ఇటు బ్యాటింగ్‌లోనూ సత్తా చాటి టైటిల్ పోరుకు అర్హత సాధించింది. 102 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బెంగళూరు 10 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ (56*; 27 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టారు. మరో ఓపెనర్​ విరాట్ కోహ్లీ (12), మయాంక్ అగర్వాల్ (19), రజత్ పటిదార్ (15*) పరుగులు చేశారు. పంజాబ్‌ను కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సుయాశ్‌ శర్మ ప్లేయర్ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. 101 పరుగులకు ఆలౌట్​

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పంజాబ్, బెంగళూరు బౌలర్ల ధాటికి విలవిలలాడింది. మ్యాచ్​ ఆరంభం నుంచే వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోయింది. 14.1 ఓవర్లలో 101 పరుగులకు ఆలౌటయ్యింది. మార్కస్ స్టాయినిస్ (26) టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (18), ఒమర్జాయ్ (18) పరుగులు చేశారు. ప్రియాంశ్‌ ఆర్య (7), జోష్ ఇంగ్లిస్ (4), శ్రేయస్ అయ్యర్ (2), నేహల్ వధేరా (8), శశాంక్ సింగ్ (3) పరుగులకే పరిమతమయ్యారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా క్రీజులోకి వచ్చిన ముషీర్ ఖాన్ డకౌటయ్యాడు. ఇక ఆర్సీబీ బౌలర్లలో సుయాశ్‌ శర్మ 3, హేజిల్‌వుడ్ 3, యశ్ దయాళ్ 2, భువనేశ్వర్ కుమార్, రొమారియో షెఫర్డ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో ప్లే ఆఫ్స్‌లో అతి తక్కువ ఓవర్లు బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టుగా పంజాబ్ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకుంది. అంతకుముందు 2008 సీజన్‌లో రాజస్థాన్‌పై దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 16.1 ఓవర్లు ఆడింది. శుక్రవారం ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్ల మధ్య జరిగే ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో గెలిచిన టీమ్​ పంజాబ్​తో ఆడనుంది. ఈ రెండో క్వాలిఫయర్​ మ్యాచ్​ ఆదివారం అహ్మాదాబాద్​లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనుంది.

Last Updated : May 29, 2025 at 10:45 PM IST