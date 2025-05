ETV Bharat / sports

ముంబయిపై విక్టరీ- టేబుల్ టాప్​కు పంజాబ్- తొలి క్వాలిఫయర్‌కు అర్హత - IPL 2025

IPL 2025 ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 26, 2025 at 11:21 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 11:29 PM IST 1 Min Read

IPL 2025 MI VS PBKS : ఐపీఎల్‌ 18లో భాగంగా ముంబయితో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయం సాధించింది. 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో ఆ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లింది. అయితే ఈ విజయంతో పంజాబ్‌ తొలి క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌కు అర్హత సాధించింది. ముంబయి నాలుగో స్థానానికే పరిమితం అయింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ లేదా ఆర్సీబీతో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. అయితే టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ముంబయి నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 184 పరుగులు చేసింది. ముంబయి బ్యాటర్లలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ (57; 39 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) ఒక్కడే భారీ స్కోరు రాబట్టాడు. చేశాడు. ఓపెనర్లు రికెల్‌టన్ (27), రోహిత్ శర్మ (24) ఫర్వాలేదనిపించారు. హార్దిక్ పాండ్య (26), నమన్ ధీర్ (20), విల్ జాక్స్ (17) పరుగులు సాధించారు. తిలక్ వర్మ (1) నిరాశపరిచాడు. పంజాబ్ బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్ 2, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ 2, విజయ్‌కుమార్ వైశాఖ్‌ 2, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

ముంబయి నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ 18.3 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లే కోల్పోయి ఛేదించింది. ప్రియాంశ్ ఆర్య (62; 35 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), జోష్ ఇంగ్లిస్ (73; 42 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) అర్ధ శతకాలు బాదారు. తమ ఇన్నింగ్స్​తో జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ (26*), ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (13) పరుగులు రాబట్టారు. ముంబయి బౌలర్లలో మిచెల్ శాంట్నర్ 2, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

IPL 2025 MI VS PBKS : ఐపీఎల్‌ 18లో భాగంగా ముంబయితో జరిగిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయం సాధించింది. 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో ఆ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లింది. అయితే ఈ విజయంతో పంజాబ్‌ తొలి క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌కు అర్హత సాధించింది. ముంబయి నాలుగో స్థానానికే పరిమితం అయింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ లేదా ఆర్సీబీతో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. అయితే టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ముంబయి నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 184 పరుగులు చేసింది. ముంబయి బ్యాటర్లలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ (57; 39 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) ఒక్కడే భారీ స్కోరు రాబట్టాడు. చేశాడు. ఓపెనర్లు రికెల్‌టన్ (27), రోహిత్ శర్మ (24) ఫర్వాలేదనిపించారు. హార్దిక్ పాండ్య (26), నమన్ ధీర్ (20), విల్ జాక్స్ (17) పరుగులు సాధించారు. తిలక్ వర్మ (1) నిరాశపరిచాడు. పంజాబ్ బౌలర్లలో మార్కో యాన్సెన్ 2, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ 2, విజయ్‌కుమార్ వైశాఖ్‌ 2, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. ముంబయి నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ 18.3 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లే కోల్పోయి ఛేదించింది. ప్రియాంశ్ ఆర్య (62; 35 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), జోష్ ఇంగ్లిస్ (73; 42 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) అర్ధ శతకాలు బాదారు. తమ ఇన్నింగ్స్​తో జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ (26*), ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (13) పరుగులు రాబట్టారు. ముంబయి బౌలర్లలో మిచెల్ శాంట్నర్ 2, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

Last Updated : May 26, 2025 at 11:29 PM IST