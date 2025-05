ETV Bharat / sports

గెలవాల్సిన మ్యాచ్​లో పంజాబ్ విక్టరీ- ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం - IPL 2025

IPL 2025 PBKS Vs RR ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 18, 2025 at 7:48 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 8:01 PM IST 2 Min Read

IPL 2025 PBKS Vs RR : ఐపీఎల్ 2025లో గెలవాల్సిన కీలక మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ విజయం సాధించింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 10 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది ప్లే ఆఫ్స్​కు చేరువైంది. ఇప్పటి వరకు 12 మ్యాచుల్లో ఎనిమిది విజయాలు (17 పాయింట్లు) అందుకుని ప్లే ఆఫ్స్‌కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది. అదే సమయంలో మ్యాచ్​లో చివరి వరకు విజయం దిశగా సాగిన రాజస్థాన్, పోరాడి ఓడిపోయింది. ముందుగా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్, 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 219 పరుగులు సాధించింది. నేహల్ వధేరా (70; 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు), శశాంక్ సింగ్ (59*; 30 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) అర్ధ శతకాలు బాదారు. భారీ స్కోరు చేసింది. ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (21; 10 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), శ్రేయస్ అయ్యర్ (30; 25 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (21*; 9 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) పర్వాలేదనిపించారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో తుషార్ దేశ్‌పాండే 2, క్వెనా మఫాక, రియాన్ పరాగ్, ఆకాశ్‌ మధ్వాల్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

ఆ తర్వాత 220 టార్గెట్​తో రాజస్థాన్ ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 209 పరుగులకు పరిమితమైంది. యశస్వి జైస్వాల్ (50; 25 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), వైభవ్ సూర్యవంశీ (40; 15 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు), ధ్రువ్ జురెల్ (53; 31 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. సంజు శాంసన్ (20; 16 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 1 సిక్స్‌), రియాన్ పరాగ్ (13; 11 బంతుల్లో 1 సిక్స్‌) నిరాశపరిచారు. హర్‌ప్రీత్ బ్రార్ క(3/22) తో అదరగొట్టగా, యాన్సెన్, ఒమర్జాయ్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. ఓదిశగా దూకుడు కొనసాగించడంతో రాజస్థాన్ విజయం దిశగా సాగింది. కానీ చివర్లలో 30 పరుగులు రాబట్టాల్సి ఉండగా, సాధించలేకపోయింది. దీంతో ఓటమిపాలైంది.

IPL 2025 PBKS Vs RR : ఐపీఎల్ 2025లో గెలవాల్సిన కీలక మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ విజయం సాధించింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 10 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది ప్లే ఆఫ్స్​కు చేరువైంది. ఇప్పటి వరకు 12 మ్యాచుల్లో ఎనిమిది విజయాలు (17 పాయింట్లు) అందుకుని ప్లే ఆఫ్స్‌కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది. అదే సమయంలో మ్యాచ్​లో చివరి వరకు విజయం దిశగా సాగిన రాజస్థాన్, పోరాడి ఓడిపోయింది. ముందుగా టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్, 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 219 పరుగులు సాధించింది. నేహల్ వధేరా (70; 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు), శశాంక్ సింగ్ (59*; 30 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) అర్ధ శతకాలు బాదారు. భారీ స్కోరు చేసింది. ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (21; 10 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), శ్రేయస్ అయ్యర్ (30; 25 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (21*; 9 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) పర్వాలేదనిపించారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో తుషార్ దేశ్‌పాండే 2, క్వెనా మఫాక, రియాన్ పరాగ్, ఆకాశ్‌ మధ్వాల్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. ఆ తర్వాత 220 టార్గెట్​తో రాజస్థాన్ ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 209 పరుగులకు పరిమితమైంది. యశస్వి జైస్వాల్ (50; 25 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), వైభవ్ సూర్యవంశీ (40; 15 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు), ధ్రువ్ జురెల్ (53; 31 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. సంజు శాంసన్ (20; 16 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 1 సిక్స్‌), రియాన్ పరాగ్ (13; 11 బంతుల్లో 1 సిక్స్‌) నిరాశపరిచారు. హర్‌ప్రీత్ బ్రార్ క(3/22) తో అదరగొట్టగా, యాన్సెన్, ఒమర్జాయ్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. ఓదిశగా దూకుడు కొనసాగించడంతో రాజస్థాన్ విజయం దిశగా సాగింది. కానీ చివర్లలో 30 పరుగులు రాబట్టాల్సి ఉండగా, సాధించలేకపోయింది. దీంతో ఓటమిపాలైంది.

Last Updated : May 18, 2025 at 8:01 PM IST