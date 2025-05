ETV Bharat / sports

కీలక మ్యాచ్​లో విక్టరీ- ప్లేఆఫ్స్​కు ముంబయి- ఇంటికి దిల్లీ - IPL 2025 MI VS DC

IPL 2025 MI VS DC ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 21, 2025 at 11:17 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 12:07 AM IST 1 Min Read

IPL 2025 MI VS DC : ఐపీఎల్ 18వ సీజన్​లో భాగంగా దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ విజయం సాధించింది. కీలక మ్యాచ్‌లో దిల్లీపై ఆ జట్టు 59 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లింది. 2025 సీజన్​లో చివరి ప్లే ఆఫ్స్‌ చివరి బెర్తును ముంబయి ఇండియన్స్ సొంతం చేసుకుని సత్తా చాటింది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-4లో చోటు దక్కించుకుంది. ఇప్పటికే గుజరాత్, బెంగళూరు, పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించాయి. వాంఖడే వేదికగా మ్యాచ్​ జరగ్గా, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్ 5 వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (73*; 43 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) చెలరేగాడు. చివర్లో నమన్ ధీర్ (24*; 8 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) దూకుడు ప్రదర్శించాడు. రికెల్‌టన్ (25), విల్ జాక్స్ (21), తిలక్ వర్మ (27) పర్వాలేదనిపించారు. రోహిత్ శర్మ (5), హార్దిక్ పాండ్య (3) నిరాశపరిచారు. దిల్లీ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో 18 ఓవర్లకు 132/5తో ఉన్న ముంబయి 160 కూడా చేయదని అంతా అనుకున్నారు. కానీ చివర్లో సీన్ మారిపోయింది. నమన్ ధీర్ వరుసగా 4, 6, 6, 4తో అదరగొట్టాడు. దిల్లీ బౌలర్లలో ముకేశ్‌ కుమార్ 2, చమీర, ముస్తాఫిజుర్, కుల్‌దీప్ యదవ్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.

181 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో దిల్లీ 18.2 ఓవర్లలో 121 పరుగులకు ఆలౌటైంది. సమీర్ రిజ్వీ (39) టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. విప్రాజ్ నిగమ్ (20), అశుతోష్‌ శర్మ (18) పరుగులు సాధించారు. కేఎల్ రాహుల్ (11), డుప్లెసిస్ (6), అభిషేక్ పొరెల్ (6), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (2) నిరాశపరిచారు. ముంబయి బౌలర్లలో మిచెల్ శాంట్నర్ 3, బుమ్రా 3, ట్రెంట్ బౌల్ట్, దీపక్ చాహర్, విల్ జాక్స్, కర్ణ్‌ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. అలా దిల్లీ ఓటమిపాలై సీజన్​ను ఎలిమినేట్ అయింది.

Last Updated : May 22, 2025 at 12:07 AM IST