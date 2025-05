ETV Bharat / sports

లఖ్​నవూ ఆల్​రౌండ్ షో- గుజరాత్​పై విజయం - IPL 2025

IPL 2025 ( AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 22, 2025 at 11:42 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 11:58 PM IST 1 Min Read

IPL 2025 GT Vs LSG : ఐపీఎల్​ 2025లో భాగంగా గుజరాత్​ టైటాన్స్​తో జరిగిన లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ ఆల్​రౌండ్​ షోతో అదరగొట్టింది. 33 పరుగులతో విజయం సాధించింది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్‌లో ఉన్న గుజరాత్‌కు చిన్నపాటి షాక్‌ ఇచ్చింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్​నవూ భారీ స్కోరు సాధించింది. 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగులు చేసింది. మిచెల్ మార్ష్‌ (117; 64 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) చెలరేగిపోయాడు. నికోలస్ పూరన్ (56*; 27 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) దూకుడుగా ఆడి మెరుపు అర్ధ శతకంతో దుమ్మురేపాడు. మార్‌క్రమ్ (36) పరుగులు చేశాడు. గుజరాత్‌ బౌలర్లలో అర్షద్‌, సాయికిశోర్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు.

అనంతరం భారీ లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన గుజరాత్‌ 20 ఓవర్లలో 200/9 పరుగులు చేసింది. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (55) టాప్‌ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. లఖ్‌నవూ బౌలర్లలో విలియమ్‌ ఒరూర్కే 3, అవేశ్‌ ఖాన్‌ 2, ఆయుశ్‌ బదోనీ 2, ఆకాశ్‌ మహరాజ్‌, షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు. లఖ్‌నవూ ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసు నుంచి ఇప్పటికే వైదొలిగింది.

IPL 2025 GT Vs LSG : ఐపీఎల్​ 2025లో భాగంగా గుజరాత్​ టైటాన్స్​తో జరిగిన లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ ఆల్​రౌండ్​ షోతో అదరగొట్టింది. 33 పరుగులతో విజయం సాధించింది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్‌లో ఉన్న గుజరాత్‌కు చిన్నపాటి షాక్‌ ఇచ్చింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్​నవూ భారీ స్కోరు సాధించింది. 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగులు చేసింది. మిచెల్ మార్ష్‌ (117; 64 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) చెలరేగిపోయాడు. నికోలస్ పూరన్ (56*; 27 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) దూకుడుగా ఆడి మెరుపు అర్ధ శతకంతో దుమ్మురేపాడు. మార్‌క్రమ్ (36) పరుగులు చేశాడు. గుజరాత్‌ బౌలర్లలో అర్షద్‌, సాయికిశోర్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు. అనంతరం భారీ లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన గుజరాత్‌ 20 ఓవర్లలో 200/9 పరుగులు చేసింది. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (55) టాప్‌ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. లఖ్‌నవూ బౌలర్లలో విలియమ్‌ ఒరూర్కే 3, అవేశ్‌ ఖాన్‌ 2, ఆయుశ్‌ బదోనీ 2, ఆకాశ్‌ మహరాజ్‌, షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు. లఖ్‌నవూ ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసు నుంచి ఇప్పటికే వైదొలిగింది.

Last Updated : May 22, 2025 at 11:58 PM IST