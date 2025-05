ETV Bharat / sports

సుదర్శన్, శుభమన్​ వేరే లెవెల్ ఇన్నింగ్స్- 10 వికెట్లతో దిల్లీపై గెలిచి ప్లే ఆఫ్స్​కు గుజరాత్​ - IPL 2025

IPL 2025 GT VS DC ( Associated Press )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 18, 2025 at 11:05 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 11:10 PM IST 1 Min Read

IPL 2025 GT VS DC : ఐపీఎల్ 18వ సీజన్​లో భాగంగా దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఘన విజయం సాధించింది. ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్, శుభమన్ గిల్ తమ వేరే లెవెల్ ఇన్నింగ్స్​తో జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.

