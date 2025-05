ETV Bharat / sports

ఉత్కంఠ పోరులో ముంబయి విజయం- ఎలిమినేటర్​లో గుజరాత్ ఓటమి - IPL 2025 ELIMINATOR

ipl 2025 eliminator mi vs gt ( AP News )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 30, 2025 at 11:47 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 11:56 PM IST 2 Min Read

IPL 2025 Eliminator ఐపీఎల్ 2025 ప్లే ఆఫ్స్‌లో భాగంగా గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్ విజయం సాధించింది. 20 పరుగుల తేడాతో గెలిచి క్వాలిఫయర్ -2కి దూసుకెళ్లింది. ఆదివారం జరగనున్న క్వాలిఫయర్‌-2లో పంజాబ్ కింగ్స్​తో ముంబయి ఇండియన్స్ తలపడనుంది. 229 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్​ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 208 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్ (80; 49 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) పోరాడినా ఫలితం దక్కలేదు. వాషింగ్టన్ సుందర్ (48; 24 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) చెలరేగాడు. కమిందు మెండిస్ (20), రూథర్‌ఫోర్డ్ (24), షారుక్ ఖాన్ (13) పరుగులు చేశారు. చివర్లో ముంబయి బౌలర్లు పుంజుకొని పరుగులు కట్టడి చేయడంతో స్కోరు వేగం తగ్గి గుజరాత్ ఓడిపోయింది. ఇక ముంబయి బౌలర్లలో ట్రెంట్ బౌల్ట్ 2, బుమ్రా, రిచర్డ్ గ్లిసన్, శాంట్నర్, అశ్వని కుమార్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు. అంతకుముందు టాస్​ గెలిచిన ముంబయి ఇండియన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 228 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్​ రోహిత్ శర్మ (81; 50 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) చితకబాదాడు. మరో ఓపెనర్ జానీ బెయిర్‌స్టో (47; 22 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) త్రుటిలో హాఫ్ సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (33; 20 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 3 సిక్స్‌లు), తిలక్ వర్మ (25; 11 బంతుల్లో 3 సిక్స్‌లు), హార్దిక్ పాండ్య (22*; 9 బంతుల్లో 3 సిక్స్‌లు) రాణించడంతో మంబుయి భారీ స్కోర్ చేసింది. ఇక గుజరాత్ బౌలర్లలో సాయి కిశోర్ 2, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ 2, సిరాజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.

రోహిత్ 300 సిక్స్‌లు

కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్ శర్మ అరుదై రికార్డ్ సొంతం చేసుకున్నాడు. నాలుగు సిక్స్‌లు కొట్టిన రోహిత్, ఐపీఎల్‌లో 300 సిక్స్‌లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఫలితంగా ఐపీఎల్‌లో 300 సిక్స్‌లు సాధించిన తొలి భారత ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. దీంతో పాటు ఐపీఎల్‌లో 7 వేల పరుగుల మైలురాయి అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం రోహిత్ ఖాతాలో 301 సిక్స్‌లు ఉన్నాయి. ఆరంభంలో రెండు లైఫ్‌లు అందుకున్న రోహిత్, ఆ తర్వాత బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డాడు. 28 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు.

Last Updated : May 30, 2025 at 11:56 PM IST