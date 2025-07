ETV Bharat / sports

టెస్టు క్రికెట్ ఫార్మాట్, కంప్లీట్ రూల్స్- రోజుకు 90 ఓవర్లే ఎందుకు? - HOW MANY OVERS IN TEST CRICKET

Overs in Test Cricket ( Source: AP )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 13, 2025 at 6:00 PM IST 4 Min Read

Test Cricket Interesting Facts : టెస్ట్ ఫార్మాట్ అనేది క్రికెట్‌లో మోస్ట్ క్లాసికల్, లాంగెస్ట్ ఫార్మాట్. ఇది ఐదు రోజుల పాటు జరుగుతుంది. కొత్తగా చూసే క్రికెట్ వీక్షకులకు మొదటే వచ్చే డౌట్ ఇదే "ఐదు రోజుల ఆటలో రూల్స్ ఏంటీ? అసలు ఎన్ని ఓవర్లు ఆడతారు? టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఓవర్లకు కౌంట్ ఫిక్స్ అయి ఉండదు. అంటే ఏ లిమిట్ లేదు. కానీ ప్రతి రోజు ఆటకు మాత్రం టార్గెట్ ఉంటుంది. దీనికి కారణం టెస్ట్ ఫార్మాట్ పూర్తిగా టైమ్ బేస్‌డ్​గా ఉండటం. ఒక టీమ్ రెండు ఇన్నింగ్స్ ఆడుతుంది. ఇరు జట్లు రెండేసిసార్లు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ చేయలి. అప్పుడే ఫలితం వస్తుంది. మ్యాచ్ మొత్తం ఐదు రోజులు సాగుతుంది. ఈ ఐదు రోజుల్లో మ్యాచ్ ఎప్పుడు అయిపోతుందో చెప్పలేం. అదే ఐదు రోజుల ఆట పూర్తైనా, ఇరుజట్లు రెండు ఇన్నింగ్స్​ పూర్తి కాకుంటే అది డ్రా గా పరిగణిస్తారు. ఇక ఐదు రోజుల్లో మొత్తం ఎన్ని ఓవర్లు బౌలింగ్ చేస్తారు? రోజుకి ఎన్ని ఓవర్లు వేయాలి? అనే వివరాల్లోకి వెళితే. మొత్తం ఎన్ని ఓవర్లు

క్రికెట్ చూస్తున్న వాళ్లకి ఓవర్ గురించి తెలుసు, కానీ టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఓవర్ల ప్రాముఖ్యత గురించి అంత అవగాహన ఉండదు. వన్డే లేదా టీ20ల్లో ఫిక్స్‌డ్ ఓవర్లు ఉంటాయి, కానీ టెస్ట్‌లో ఆ లిమిట్ లేదు. ఓవర్ లెక్క బట్టి మ్యాచ్ పూర్తవదు. రెండు జట్లు మొత్తం రెండు ఇన్నింగ్స్ ఆడే వరకు ఆట సాగుతుంది. రోజూ 90 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయాలి అనే గైడ్‌లైన్ ఉంటుంది. ఇలా ఐదు రోజులు మొత్తం కలిపితే సుమారుగా 450 ఓవర్లు. కానీ వాతావరణం, వెలుతురు, ఆట స్పీడ్ ఇలా చాలా విషయాల ఆధారంగా ఇది మారుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక జట్టు 150 ఓవర్లలో రెండు ఇన్నింగ్స్ పూర్తి చేస్తే, ఇంకో జట్టు మరో 150 ఓవర్లలో ఆట ముగిస్తే మొత్తం 300 ఓవర్లకే మ్యాచ్ అయిపోతుంది. మరికొన్ని సార్లు ఐదు రోజులకు పూర్తయినా విన్నింగ్ లేక డ్రా అవుతుంది. ఈ పాయింట్ వల్లే టెస్ట్ ఫార్మాట్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఓవర్ షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది?

ఒక్క రోజు ఆటను మూడు సెషన్లుగా విభజిస్తారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం. మామూలుగా ఉదయం 9.30 నుంచి సాయంత్రం 4.30- 5.00 వరకు మ్యాచ్ ఉంటుంది. మధ్యలో లంచ్, టీ బ్రేక్స్ ఉంటాయి. ఉదయం సెషన్‌లో 30 ఓవర్లు, తర్వాత 30 ఓవర్లు మధ్యాహ్నం, చివరి 30 ఓవర్లు సాయంత్రం వేయాలి. మొత్తం కలిపి 90 ఓవర్లు. కానీ ఈ షెడ్యూల్ మామూలుగా మాత్రమే ఉంటుంది. వాతావరణం సరిగా లేకపోతే ఆట ఆలస్యం అవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో బౌలింగ్ స్లోగా సాగితే కూడా ఓవర్లు పూర్తవ్వకపోవచ్చు. అప్పుడు అంపైర్లు ఆటను 30 నిమిషాలు పొడిగించడానికి అనుమతిస్తారు. ఇక ఒక్కరోజులో ఆట సరిగ్గా సాగితే 540 బాల్స్ అంటే 90 ఓవర్లు వేయవచ్చు. కానీ సాధారణంగా చూస్తే చాలాసార్లు టీమ్స్ 85-88 ఓవర్ల వద్దే ఆగిపోతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో అది 75 ఓవర్లకే తగ్గిపోవచ్చు. అప్పుడు మరుసటి రోజున అదనంగా ఓవర్లు వేసేందుకు ప్రణాళిక వేస్తారు. అయితే రోజుకు 90 ఓవర్ల ఆటకు ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు. రోజుకు మూడు సెషన్లు. సెషన్​కు చొప్పున 30 ఓవర్లు. లంచ్, టీ విరామం గంట మినహాయిస్తే, ఆరు గంటల ఆట ఉంటుంది. అలా గంటకు 15 ఓవర్ల యావరేజ్​తో ఆరు గంటలకు 90 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయవచ్చదే దీని ఉద్దేశం. అంతేకానీ దీని వెనుక స్పెషలిటీ ఏమి లేదు!