భారత్ x పాక్​ మ్యాచ్​- అలా ఎప్పుడూ జరగలేదు- ఈ ఆసక్తికర విషయం మీకు తెలుసా?

ఆసియా కప్ 2025- ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

Ind vs Pak
Ind vs Pak (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్​లో భారత్ తొలి మ్యాచ్​లో విజయం నమోదు చేసి జోష్​లో ఉంది. యూఏఈపై భారీ తేడాతో నెగ్గి ఏకంగా +10.483 రన్​రేట్ సాధించింది. అయితే మొదటి మ్యాచ్​లో ప్రత్యర్థి పసికూన కాబట్టి, ఫ్యాన్స్​కు ఆ మ్యాచ్​ పెద్దగా కిక్ ఇవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియానేకాదు క్రికెట్ అభిమానులంతా ఎదురుచూస్తోంది ఆ ఒక్క మ్యాచ్​ కోసమే. అదోదే కాదు. భారత్- పాకిస్థాన్ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్.

ఈ ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 14) ఇండోపాక్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. దుబాయ్ ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్​కు వేదిక కానుంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత టీమ్ఇండియా తొలిసారి పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో తలబడడం సర్వత్రా ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. దాయాదుల పోరుకు అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఈ క్రమంలో ఆసియా కప్​లో భారత్- పాక్ పోటీ గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయం మీకు తెలుసా? మరి అదేంటంటే?

ప్రస్తుతం ఆసియా కప్ 17వ ఎడిషన్ జరుగుతుంది. గడిచిన 16 ఎడిషన్లలో ఇండియా- పాక్ ఇప్పటిదాకా మొత్తం 19సార్లు ఢీ కొట్టాయి. ఇందులో భారత్ అత్యధికంగా 10 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. పాకిస్థాన్ ఆరు మ్యాచ్​ల్లోనే విజయం సాధించింది. మరో 3 మ్యాచ్​ల్లో ఫలితం తేలలేదు. అయితే ఈ మ్యాచ్​లన్నీ గ్రూప్ స్టేజ్‌ లేదా సూపర్‌ 4 లేదా సెమీ ఫైనల్​ల్లోనే కావడం గమనార్హం.

ఆసియా కప్‌ చరిత్రలో ఇప్పటిదాకా భారత్ - పాకిస్థాన్ ఒక్కసారి కూడా ఫైనల్‌లో తలపడలేదు. నమ్మడానికి కాస్త ఆశ్చర్యకర విషయమే అయినా ఇదే నిజం. ఈ టోర్నీ హిస్టరీలో భారత్ 8 సార్లు ఆసియాకప్‌ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అయితే ఇందులో ఒక్కసారి కూడా ఫైనల్‌లో పాక్‌తో ఆడలేదు. మరోవైపు పాక్​ కేవలం రెండుసార్లే టైటిల్ సాధించింది. ఇక టీ20 వరల్డ్​కప్‌, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్స్‌లో మాత్రం భారత్- పాకిస్థాన్ ఢీ కొట్టాయి.

Ind vs Pak
భారత్ - పాకిస్థాన్ (Source : Associated Press)

ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం
కాగా, 1984లో ఆసియా కప్‌ మొదలైంది. తొలి ఎడిషన్​లో కేవలం మూడు జట్లే టోర్నమెంట్​లో దిగాయి. భారత్‌తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక ఈ మూడు జట్లు అప్పుడు తలపడ్డాయి. అప్పుడు భారత్, శ్రీలంక ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించాయి. ఇక రెండో ఎడిషన్ 1986లో అప్పటి పరిస్థితుల కారణంగా భారత్‌ టోర్నీకి దూరంగా ఉంది. తర్వాత 1991లో పాకిస్థాన్ ఆడలేదు. ఇక ఆ తర్వాత భారక్, పాకిస్థాన్ జట్లూ ఒకేసారి ఫైనల్‌కు చేరుకోలేదు. టీమ్‌ఇండియా 11 సార్లు ఫైనల్​కు చేరుకున్నా, అప్పుడు ప్రత్యర్థిగా పాక్ లేదు. భారత్ తర్వాత శ్రీలంక అత్యధికంగా ఆరుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

అమ్ముడుపోని టికెట్లు
అయితే టోర్నమెంట్ ఏదైనా భారత్- పాక్ మ్యాచ్ అనగానే టికెట్లు గంటల్లోనే సోల్డ్ ఔట్ అవుతాయి. 2 వారాల ముందే టికెట్లు అన్ని అయిపోతాయి. కానీ అందుకు భిన్నంగా తొలిసారి ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్​కు టికెట్లు పూర్తిగా సేల్ అవ్వలేదని తెలుస్తోంది. మ్యాచ్​కు రెండు రోజులే ఉన్నా ఇంకా టికెట్లు మిగిలే ఉండడం గమనార్హం.

ఆసియా కప్​ నుంచి వైదొలిగిన భారత్- ఆ ఛాన్స్‌ అందుకున్న బంగ్లాదేశ్- ఎలాగంటే?

UAEతో మ్యాచ్​లో భారత్ రికార్డులు- రోహిత్​ శర్మను సమం చేసిన అభిషేక్

