ఐసీసీ టోర్నీల్లో ప్రతిసారి భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌ నిర్వహించొద్దు- మాజీ కెప్టెన్​ సంచలన వ్యాఖ్యలు

భారత్- పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌పై ఇంగ్లండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మైక్‌ అథర్టెన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు- ఐసీసీ టోర్నీలో ఇరుజట్ల మధ్య మ్యాచ్‌లు పెట్టొదంటూ కామెంట్స్​

ICC On IND PAK Tournament
ICC On IND PAK Tournament (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
ICC On IND PAK Tournament : భారత్- పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌పై ఇంగ్లండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మైక్‌ అథర్టెన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతీ ఐసీసీ టోర్నీలో భారత్ - పాక్ మ్యాచ్‌ పెట్టడం అవసరమా? అంటూ ప్రశ్నించారు. ఒకప్పుడు క్రికెట్ దౌత్యానికి మార్గంంగా ఉండేదని, ఇప్పుడు అందుకు విరుద్ధంగా మారిందన్నారు. ఇరు జట్ల మధ్య పోరు ఉద్రిక్తతలకు దారి తీస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.

"ప్రతిసారి ఐసీసీ టోర్నీల్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌ అవసరం లేదు. ఈ మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది కాబట్టే ఐసీసీకి భారీగా ఆదాయం వస్తోంది. ప్రస్తుతం 2023-27 బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ హక్కుల విలువ సుమారుగా 3 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఐసీసీ బ్యాలెన్స్​ షీట్​కు భారత్ - పాక్ మ్యాచ్‌లే కీలకం. కానీ ఇప్పుడైనా ఈ ట్రెండ్‌కి ఫుల్‌స్టాప్‌ పెట్టాలి. వచ్చే టోర్నీలోనైనా ప్రతిసారీ ఇరుజట్లను తలపడే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఇలా చేస్తే ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది" అని అన్నారు.

ఇక పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్థాన్​తో ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదని కేంద్రం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయినా ఆసియా కప్‌లో ఏసీసీ నిబంధనల ప్రకారం టీమ్‌ఇండియా పోటీలో పాల్గొనాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐసీసీ షెడ్యూల్‌పై అథర్టెన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఇటీవల ఆసియా కప్​లో భాగంగా వరుసగా భారత్ - పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. మొదటి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో వివాదాలు తలెత్తగా ఫైనల్లో పాక్‌ను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. ఇక మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌లోనూ భారత మహిళల జట్టు పాకిస్థాన్​తో తలపడింది. ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్​లో 88 పరుగుల తేడాతో పాకిస్థాన్​ను మట్టికరిపించింది. రిచా ఘోష్, హర్లీన్‌లు రాణించడంతో మెరుగైన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించిన భారత్‌ క్రాంతి గౌడ్‌ అద్భుత బౌలింగ్‌తో ప్రత్యర్థిని చుట్టేసింది. టోర్నీలో హర్మన్‌ప్రీత్‌ జట్టుకు ఇది వరుసగా రెండో విజయం కావడం విశేషం.

క్రాంతి గౌడ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
ఇదిలా ఉండగా భారత మహిళల వన్డేకప్​లో​ సంచలనం సృష్టించిన క్రాంతి గౌడ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​, పాక్​ మధ్య జరుగుతున్న చర్చలన్నింటినీ తాను పట్టించుకోనని స్పష్టం చేసింది. 'నా విధి బౌలింగ్​ చేయడం, నేను నా పని మీద మాత్రమే దృష్టి పెడతాను.' అని మ్యాచ్​ తర్వాత జరిగిన విలేకరులు సమావేశంలో మాట్లాడారు. కాగా మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్​లో క్రాంతి గౌడ్​ అద్భుత బౌలింగ్​తో ప్రత్యర్థిని చిత్తుచేసింది.

మొదట భారత్‌ 50 ఓవర్లలో 247 పరుగులకు ఆలౌటైంది. హర్లీన్‌ డియోల్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌. రిచా ఘోష్‌ కీలక ఇన్నింగ్స్‌ అందించింది. జెమీమా, ప్రతీక రావల్‌ చక్కగా రాణించారు. క్రాంతి గౌడ్‌, దీప్తి శర్మ విజృంభించడంతో ఛేదనలో పాక్‌ 43 ఓవర్లలో 159 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఈ పోరులో సిద్రా అమిన్‌ పోరాటం ఏమాత్రం సరిపోలేదు. ​ ​

