Athletes In Bigg Boss House : హిందీ బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ ప్రతీ సీజన్ కొత్తకొత్తగా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వస్తుంటుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందింన సెలబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా ఇన్ప్ల్యూయెన్సర్లు ఈ షో కు వచ్చి తమ టాలెంట్తో అలరిస్తుంటారు. అయితే ఇందులో పాల్గొనేందుకు, ఈ మధ్య కాలంలో పెద్దగా పేరున్న సెలబ్రెటీలు దూరంగా ఉంటున్నారు. కానీ, ఒకప్పుడు మాత్రం అథ్లెట్లుగా, రెజ్లింగ్ వంటి రంగాల్లో గొప్ప విజయాల అందుకున్న వారు బిగ్ బాస్ వేదికపైకి వచ్చారు.
తమతమ స్ట్రాటజీ, ఎమోషన్, స్టార్ పవర్ వల్లే హౌస్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అలా తమ ప్రొపెషనల్ కెరీర్తోపాటుగా ఇలా బుల్లితెరపై ప్రేక్షకును ఆకట్టుకున్నారు. కానీ, అందులో కొందరు పలు కారణాల వలన మధ్యలోనే వెళ్లిపోవాల్సివచ్చింది. మరి ఇప్పటివరకు ఈ లియాలిటీ షో లో పాల్గొన్న భారత అథ్లెట్లు ఎవరో తెలుసా?
సలీల్ అంకోలా : తొలి సీజన్
భారత మాజీ క్రికెటర్ సలీల్ అంకోలా బిగ్ బాస్ తొలి సీజన్లో అడుగుపెట్టారు. కానీ, ప్రొడక్షన్ కమిట్మెంట్స్ కారణంగా కొన్ని ఒప్పంద సమస్యలు వచ్చాయి. అందువల్ల ప్రారంభ దశలోనే ఆయనను హౌస్ నుండి పంపించేశారు. అతని వెళ్ళిపోవడం అప్పట్లో బిగ్బాస్ అభిమానుల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. ఎందుకంటే అతను పెద్దగా కాంట్రవర్సీలకు తావివ్వకుండా స్ట్రాటజీలతో గేమ్ ఆడుతూ వచ్చాడు.
సోనికా కలిరామన్: గర్భవతిగా హౌస్లో అడుగు పెట్టిన రెజ్లర్
ప్రముఖ మహిళా రెజ్లర్ సోనికా కలిరామన్ బిగ్బాస్ 5వ సీజన్లో పాల్గొన్నారు. తాను ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పటికీ హౌస్లో ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే ఆరోగ్య కారణాల వల్ల మొదటి వారం ముగిసేలోపే స్వయంగా నిష్క్రమించారు. ఆమె నిష్క్రమణ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్లో కూడా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ది గ్రేట్ ఖలీ: దాదాపు విజేతగా నిలిచిన రెజ్లింగ్ దిగ్గజం
డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ (WWE) స్టార్ 'ది గ్రేట్ ఖలీ' (దలీప్ సింగ్ రానా) బిగ్ బాస్ 4వ సీజన్లో ప్రముఖ కంటెస్టెంట్గా పేరు సంపాదించారు. తన ఫిట్నెస్ ధైర్యంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. కానీ చివరిగాకా వెళ్లినా విన్నర్ అవ్వలేకపోయాకు. ఖలీ ఆఖరికి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్నారు. షోలో ఆయన చూపిన యాటిట్యూడ్ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది. అలాగే గొడవలు పడినా పాజిటివ్ కామెంట్స్ కూడా చాలానే వచ్చాయి.
నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్దూ: రాజకీయాల్లోకి షిఫ్ట్ అయిన క్రికెటర్
భారత మాజీ క్రికెటర్, కామెంటేటర్, రాజకీయ నాయకుడు నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్దూ బిగ్ బాస్ 6వ సీజన్లో మధ్యలో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కానీ, రాజకీయ కారణాలతో షోను మధ్యలోనే వదిలేశారు. అయినప్పటికీ, తన యూనిక్ పర్సనాలిటీతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు కూడా షో చాలా సరదాగా సాగింది.
వినోద్ కాంబ్లీ: ఎమోషనల్ మోమెంట్స్తో నడిపిన క్రికెటర్
భారత క్రికెట్లో వివాదాస్పద ఆటగాడిగా పేరున్న వినోద్ కాంబ్లీ బిగ్ బాస్ 3వ సీజన్లో వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా వచ్చారు. నేరుగా మాట్లాడే నైజం, భావోద్వేగాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. షోలో తన ప్రయాణం ప్రత్యేకమైనదిగా నిలిచింది. అలాగే సచిన్కు సంబంధించిన అనేక విషయాల్ని స్నేహం తాలూకు గొప్పతనాన్ని అతను హౌస్ లో షేర్ చేసుకున్నాడు.
శ్రీశాంత్: బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఫాస్ట్ బౌలర్
2007 టీ20 వరల్డ్ కప్ నెగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన భారత ఫాస్ట్ బౌలర్ ఎస్. శ్రీశాంత్ బిగ్ బాస్ 12వ సీజన్లో పాల్గొన్నారు. వివిధ కాంట్రవర్సీలు, భావోద్వేగాలు, గొడవలతో నిండిన ఆయన ప్రయాణం చివరకు రన్నరప్గా నిలిచేలా చేసింది. ఆటలో చూపిన ఎమోషన్ ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చింది.
సంగ్రామ్ సింగ్: రెజ్లింగ్ నుంచి షో మాన్గా
ప్రముఖ రెజ్లర్ సంగ్రామ్ సింగ్ బిగ్ బాస్ 7వ సీజన్లో పాల్గొని మూడవ రన్నరప్గా నిలిచారు. ఆటలో చూపిన స్పోర్ట్స్మన్ స్పిరిట్, పోటీ మనసు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా అతని మాట తీరుకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గట్టిగానే పెరిగింది. ఎంతమంది అతన్ని టార్గెట్ చేసినా కూడా అతను నడుచుకున్న విధానం ఓ వర్గం వారిని బాగా ఎట్రాక్ట్ చేసింది.