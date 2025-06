ETV Bharat / sports

భారీ ప్రమాదాలు, యుద్ధాలు- 'ఆర్సీబీ గెలిచినప్పటి నుంచి మంచి జరగట్లేదు' - SONU NIGAM RCB

Published : June 18, 2025 at 2:43 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

'నా అకౌంట్​ ఫేక్ అనుకునేవాళ్లకు నేను సానుభూతి తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఆర్సీబీ అభిమానులకు. గెట్ వెల్ సూన్ గాయ్స్ (Get Well Soon Guys)' అంటూ తాజాగా మరో వివాదాస్పద ట్వీట్ షేర్ చేశారు. ఈ ట్వీట్​తో అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లైంది. అభిమానులు తీవ్ర స్థాయిలో సోనూపై మండిపడుతున్నారు.

కాగా, 17ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఆర్సీబీ రీసెంట్​గా ఐపీఎల్ టైటిల్ నెగ్గింది. దీంతో అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. అయితే సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్​లో బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11మంది మృతి చెందగా, 50కి పైగా గాయపడ్డారు.

