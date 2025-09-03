ETV Bharat / sports

బిగ్​బాష్ లీగ్​లోకి అశ్విన్ ఎంట్రీ- తొలి ఇండియన్​గా రికార్డ్ కొడతాడా? - RAVICHANDRAN ASHWIN

అశ్విన్ కొత్త ప్రయాణం- IPL తర్వాత విదేశీ లీగ్​లో స్పిన్ మాంత్రికుడు?

Ravichandran Ashwin
Ravichandran Ashwin (Source : IANS)
Published : September 3, 2025 at 2:00 PM IST

Ravichandran Ashwin BBL : భారత క్రికెట్​లో ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది లెజెండరీ ప్లేయర్స్ వేర్వేరు ఫార్మాట్లలో తమ ముద్ర వేశారు. కానీ ఐపీఎల్​కి గుడ్‌బై చెప్పిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరో అంతర్జాతీయ లీగ్​లో అడుగుపెట్టే అవకాశాలు వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇదే ఇప్పుడు క్రికెట్ అభిమానుల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ లాంటి లెజెండరీ బౌలర్ IPL తర్వాత, భారీ క్రేజ్​తో కొనసాగుతున్న ఒక విదేశీ లీగ్​లో ఆడవచ్చని సమాచారం బయటకు రావడంతో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ఇండియన్ క్రికెట్ చరిత్రలో కొత్త కొత్త ట్రెండ్ ప్రారంభం అయినట్లే! ఇది అభిమానుల్లో ఆసక్తి, ఆత్రుతను పెంచుతోంది.

అశ్విన్ క్రికెట్​లో ప్రస్థానం
అశ్విన్ పేరు వినగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అతని మ్యాజికల్ ఆఫ్‌ స్పిన్. టెస్ట్ క్రికెట్​తోపాటు, ఐపీఎల్​లోనూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఈ ఆటగాడు ఎప్పుడూ సరికొత్త ట్రిక్స్​తో ప్రత్యర్థులను కంగారు పెడతాడు. అశ్విన్ 2011 వరల్డ్ కప్ టీమ్​లో కూడా ఉన్నాడు. తరువాతి దశల్లో భారత క్రికెట్​లో కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. ఐపీఎల్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున తన ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో తన అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆయా జట్ల విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 38 ఏళ్ల వయసులో కూడా క్రికెట్ పట్ల చూపుతున్న ప్యాషన్ నిజంగా ప్రేరణాత్మకం.

క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రయత్నాలు
క్రికెట్ వరల్డ్​లో IPL తర్వాత అత్యంత ఆదరణ ఉన్న టోర్నీ 'బిగ్​బాష్ లీగ్' (BBL). క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా (CA) ఈ లీగ్​ను ప్రతీ ఏడాది డిసెంబర్- జనవరిలో నిర్వహిస్తుంది. సాధారణంగా భారత ఆటగాళ్లు విదేశీ లీగుల్లో ఆడటానికి అనుమతి లేదు. అలా ఆడాలి అనుకుంటే పూర్తిస్థాయిలో ఇండియన్ క్రికెట్​కు దూరం కావ్సల్సిందే. BCCI కి సంబంధించిన ఎలాంటి లీగ్స్, టోర్నీలలో ఆడటానికి వీలుండదు. అయితే అశ్విన్ ఇటీవల IPLకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. దీంతో అతనికి ఫారిన్ లీగుల్లో ఆడేందుకు అవకాశం ఉంది.

ఈ క్రమంలోనే ఫారిన్ లీగ్​ ఫ్రాంచైజీల నుంచి అశ్విన్​కు ఆఫర్లు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రీసెంట్​గా ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు సీఈఓ టాడ్ గ్రీన్‌బర్గ్ ఇప్పటికే అశ్విన్​తో సంప్రదింపులు జరిపారని వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ "అశ్విన్ లాంటి ఛాంపియన్ ఆటగాడు మా BBL కి వస్తే ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్​కు లాభం" అని అన్నారు.

అతడి అనుభవం, ప్రఖ్యాతి బీబీఎల్​ స్థాయి పెంచుతుందని నమ్ముతున్నారు. కానీ సమస్య ఏమిటంటే, ఇప్పటికే ఎక్కువ జట్లు తమ బడ్జెట్​ను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించాయి. అందువల్ల ప్రత్యేక కాంట్రాక్టులు, స్పాన్సర్ ఆధారిత డీల్స్ ద్వారా అశ్విన్​ను తీసుకోవాలని బోర్డు ప్రయత్నిస్తోంది.

అశ్విన్ కొత్త ఆలోచనలు
ఆటగాడిగా మాత్రమే కాకుండా కోచ్​గా, క్రికెట్ అనాలిస్ట్​గా కూడా అశ్విన్ తన భవిష్యత్​ను నిర్మించుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే తన పాడ్‌కాస్ట్​ల ద్వారా అభిమానులతో నేరుగా కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాడు. బీబీఎల్ లాంటి లీగ్​లో ఆడటం ద్వారా కోచింగ్​లోనూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చని, మీడియా రోల్స్ లో కూడా అవకాశాలు వెతుక్కోవచ్చని భావిస్తున్నాడు. ఇది కేవలం ఒక లీగ్​లో ఆడటమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో క్రికెట్​లోనే ఓ రోల్ సంపాదించుకోవచ్చు!

BBL లో ఏ జట్టు?
ఇప్పుడు అభిమానుల మదిలో ఉన్న ప్రధాన ప్రశ్న, అశ్విన్ బీబీఎల్​లో ఏ జట్టు తరఫున ఆడతాడు? మెల్బోర్న్ స్టార్స్ లేదా రెనిగేడ్స్ జట్లు అశ్విన్​ను తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇది జరిగితే బీబీఎల్​కు దక్షిణాసియా మార్కెట్​లో మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అతని అడుగులు ఇతర భారత ఆటగాళ్లకు కూడా మార్గం చూపే అవకాశం ఉంది. ఐపీఎల్ తర్వాత కెరీర్ కొనసాగించాలనుకునే వారికి ఇది ప్రేరణగా నిలుస్తుంది.

మొత్తంగా చూస్తే, అశ్విన్ బీబీఎల్​లో అడుగు పెడతాడా లేదా అనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. కానీ ఆయన పేరు వినిపించడం కూడా లీగ్​కు కొత్త ఊపు తీసుకువచ్చింది. ఇది ఒక ఆటగాడి వ్యక్తిగత ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తులో ఒక కొత్త ట్రెండ్ కూడా కావచ్చు. అశ్విన్ అడుగులు ఇతర ఇండియన్ స్టార్లకు దారి చూపవచ్చు. మరి అతని నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

