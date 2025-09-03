Cricketers NGOs : క్రికెట్ మైదానంలో వీర ప్రదర్శనలతో రికార్డులు సృష్టించిన ఆటగాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం కేవలం ఆటలోనే కాదు, ఆటకు బయట కూడా సమాజానికి అండగా నిలుస్తూ ఒక కొత్త దారిని చూపిస్తున్నారు. వారు ప్రారంభించిన ట్రస్టులు, ఫౌండేషన్లు, ఎన్జీవోలు లక్షలాది మంది జీవితాలను మార్చుతున్నాయి. ఈ లెజెండ్స్ ఎందుకు ఇలా ముందుకు వచ్చారు? వారు ఏ రంగాల్లో సహాయం చేస్తున్నారు?
శిఖర్ ధావన్ ఫౌండేషన్ (SDF)
ఇటీవలే ఫౌండేషన్ ప్రారంభించినప్పటికీ శిఖర్ ధావన్ సమాజానికి అండగా నిలవడంలో ముందున్నారు. "డిజిటల్ శిక్ష" పేరుతో పాఠశాలల్లో స్మార్ట్ ప్యానెల్స్ అమర్చడం, "లైవ్లీహుడ్ ఆన్ వీల్స్" ద్వారా వృత్తిపరమైన అవకాశాలు కల్పించడం, స్మార్ట్ఫోన్లు డొనేట్ చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు ఈ ఫౌండేషన్ చేస్తున్న ముఖ్య పనులు. అంతేకాదు ఆరోగ్య సేవలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, జంతు సంరక్షణ వంటి రంగాల్లో కూడా ధావన్ ఫౌండేషన్ విస్తృతంగా పనిచేస్తోంది. తన ఆటలో చూపించిన దూకుడు ఇప్పుడు సమాజం కోసం కొనసాగిస్తున్నారు.
విరాట్ కోహ్లీ ఫౌండేషన్ (VKF)
టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తన ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద పిల్లలకు విద్యా అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. అలాగే ప్రతిభ ఉన్న క్రీడాకారులను గుర్తించి వారికి శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నారు. స్మైల్ ఫౌండేషన్ వంటి సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తూ సమాజంలో వెనుకబడిన వర్గాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. కోహ్లీ కేవలం ఆటలోనే కాకుండా, సమాజం కోసం కూడా తన శక్తిని వినియోగిస్తున్నారు అనేది VKF చేస్తున్న కార్యక్రమాల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
యువరాజ్ సింగ్- యూ వి కాన్ (YouWeCan)
క్యాన్సర్పై తన పోరాటాన్ని ఒక మిషన్గా మార్చుకున్న యువరాజ్ సింగ్, "యూ వి కాన్" పేరుతో ఎన్జీవో ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ క్యాన్సర్ పై అవగాహన పెంచడం, ముందస్తు నిర్ధారణకు సహాయం చేయడం, చికిత్సకు ఆర్థిక సహాయం చేయడం వంటి సేవలను అందిస్తోంది. అంతేకాదు పిల్లల విద్య, ఉపాధి అవకాశాలపై కూడా దృష్టి పెట్టి వారికి వెలుగు చూపిస్తోంది. యూ వి కాన్ ఇప్పుడు లక్షలాది కుటుంబాలకు ఆశాకిరణంగా మారింది.
సచిన్ తెందుల్కర్ ఫౌండేషన్ (STF)
"గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్" సచిన్ తెందుల్కర్, ఆట తర్వాత కూడా తన సహాయ కార్యక్రమాలతో ప్రజల మనసులను గెలుస్తున్నారు. STF ప్రధానంగా ఆరోగ్య, విద్య, క్రీడల అభివృద్ధిపై పనిచేస్తోంది. పేద పిల్లల శస్త్రచికిత్సలకు ఖర్చులు భరించడం, పాఠశాలలకు అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించడం, చిన్నారులకు క్రీడా సామాగ్రి అందించడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. తన వినయంతో, సహాయస్వభావంతో సచిన్ ఇప్పటికీ కోట్లాది మంది మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు.
ఎంఎస్ ధోనీ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్
కెప్టెన్ గా ఎన్నో విజయాలు అందించిన ధోనీ, బయట కూడా అదే విధంగా సేవా కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఆయన ఫౌండేషన్ ప్రధానంగా విద్య, ఆరోగ్య, సంక్షేమ రంగాల్లో పనిచేస్తోంది. ఆర్మీ వెటరన్లకు సహాయం చేయడం, ఆసుపత్రుల కోసం నిధుల సేకరణ, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో సహాయ చర్యలు చేపట్టడం వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రచారం లేకుండా మౌనంగా సహాయం చేయడమే ధోనీ స్టైల్. అందుకే ఆయన ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి.
