వరల్డ్ బాక్సింగ్లో సంచలనం- గోల్డ్మెడల్ సాధించిన భారత బాక్సర్
వరల్స్ బాక్సింగ్లో భారత్కు స్వర్ణం- హిస్టరీలో ఇదే తొలిసారి
Published : September 14, 2025 at 9:23 AM IST
Boxing Championship 2025 : ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత బాక్సర్ జైస్మీన్ లాంబోరియా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ టోర్నీలో పారిస్ ఒలింపిక్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్ జూలియాపై నెగ్గి, గోల్డ్ మెడల్ ముద్దాడింది. అయితే ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్ పోటీల్లో భారత్కు ఇదే తొలి గోల్డ్ మోడల్ కావడం విశేషం. జైస్మీన్ లాంబోరియా ఛాంపియన్గా నిలిచి, విశ్వవేదికపై భారత జెండాను రెపరెపలాడించింది. కాగా, గతేడాది పారిస్లో జరిగిన ఒలింపిక్స్లో మెడల్ సాధించకుండానే జైస్మీన్ పోటీల నుంచి నిష్క్రమించింది. తాజా విజయంతో సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్లైంది.
ఇంగ్లాండ్ వేదికగా లివర్పుల్లో మహిళల 57 కిలోల విభాగంలోశనివారం జరిగిన పోటీలో ఆమె పారిస్ ఒలింపిక్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్ జూలియా (పోలాండ్)ను ఢీ కొట్టింది. ఈ పోటీలో జూలియాను జైస్మీన్ 4-1 తేడాతో ఓడించి పసిడి పతకం ముద్దాడింది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో కాస్త నెమ్మదిగానే ఆడిన జైస్మీన్, ఆ తర్వాత పుంజుకుంది. ఊహించని రేంజ్లో పంచ్లతో ప్రత్యర్థికి అస్సలు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఆధిపత్యం చలాయించింది.
#GOLD🥇for #India 🇮🇳— All India Radio News (@airnewsalerts) September 14, 2025
India's Jaismine Lamboria clinches Gold medal in the fiercely contested women's 57kg category final at World Championships 2025 in Liverpool, United Kingdom.#Boxing🥊 #CommonwealthGames #WorldChampionships2025 pic.twitter.com/nL3K79O93z
'ఈ ఫీలింగ్ మాటల్లో చెప్పలేను. ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. 2024 పారిస్లో ఒలింపిక్స్లో నిష్క్రమణించిన తర్వాత, నేను శారీరకంగా, మానసికంగా నా టెక్నిక్ను మెరుగుపరుచుకున్నాను. ఒక సంవత్సరం పాటు నిరంతరం చేసిన కృషికి ఫలితం' అని జైస్మీన్ మ్యాచ్ అనంతంరం చెప్పింది.
Nupur bags SILVER🥈 at the World Boxing Championships 2025 in Liverpool! 👏— Boxing Federation (@BFI_official) September 13, 2025
In the 80+kg final, she went down fighting 2–3 against Poland’s Agata Kaczmarska in a thrilling contest, bringing home a proud medal for🇮🇳🥊
#Boxing #TeamIndia pic.twitter.com/79qubXLam3
కాగా, మరోవైపు ఇదే పోటీల్లో భారత్కు చెందిన నుపుర్ షెరోన్ (80+ కేజీలు) సిల్వర్ మెడల్ దక్కించుకుంది. ఆమె ఫైనల్లో పోలాండ్కు చెందిన అగాటా కాజ్మార్స్కాను ఎదుర్కొంది. ఈ పోటీలో నుపుర్ అద్భుతంగా పోరాడినప్పటికీ స్వల్ప తేడాతో మ్యాచ్ కోల్పోయింది. ఈ థ్రిల్లింగ్ పోటీలో 2-3తో అగాటా విజేతగా నిలిచింది. ఇక పూజారాణి (80 కేజీలు) బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించింది. మొత్తంగా భారత్ మూడు పతకాలు సాధించింది. అయితే పురుషుల విభాగంలో నిరాశే ఎదురైంది. భారత్ ఖాతాలో ఒక్క పతకం ప్రపంచ లేకుండానే పోటీని ముగించింది.
🥉 Bronze for India!— Boxing Federation (@BFI_official) September 13, 2025
Pooja Rani signs off with a podium finish after a gritty semifinal against England’s Asquith Emily 4-1 in the semi final.
Congratulations Champ on your first medal at the Worlds 🇮🇳 👏🥊#Boxing #TeamIndia pic.twitter.com/VozIqWtQp7
