ETV Bharat / sports

వరల్డ్​ బాక్సింగ్​లో సంచలనం- గోల్డ్​మెడల్ సాధించిన భారత బాక్సర్

వరల్స్​ బాక్సింగ్​లో భారత్​కు స్వర్ణం- హిస్టరీలో ఇదే తొలిసారి

Boxing Championship 2025
Boxing Championship 2025 (Source : Boxing Federation 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Boxing Championship 2025 : ప్రపంచ బాక్సింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భారత బాక్సర్ జైస్మీన్‌ లాంబోరియా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ టోర్నీలో పారిస్ ఒలింపిక్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్​ జూలియాపై నెగ్గి, గోల్డ్ మెడల్ ముద్దాడింది. అయితే ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్​షిప్స్ పోటీల్లో భారత్​కు ఇదే తొలి గోల్డ్ మోడల్ కావడం విశేషం. జైస్మీన్‌ లాంబోరియా ఛాంపియన్‌గా నిలిచి, విశ్వవేదికపై భారత జెండాను రెపరెపలాడించింది. కాగా, గతేడాది పారిస్​లో జరిగిన ఒలింపిక్స్​లో మెడల్ సాధించకుండానే జైస్మీన్ పోటీల నుంచి నిష్క్రమించింది. తాజా విజయంతో సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చినట్లైంది.

ఇంగ్లాండ్​ వేదికగా లివర్‌పుల్‌లో మహిళల 57 కిలోల విభాగంలోశనివారం జరిగిన పోటీలో ఆమె పారిస్ ఒలింపిక్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్ జూలియా (పోలాండ్)ను ఢీ కొట్టింది. ఈ పోటీలో జూలియాను జైస్మీన్ 4-1 తేడాతో ఓడించి పసిడి పతకం ముద్దాడింది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో కాస్త నెమ్మదిగానే ఆడిన జైస్మీన్, ఆ తర్వాత పుంజుకుంది. ఊహించని రేంజ్​లో పంచ్​లతో ప్రత్యర్థికి అస్సలు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఆధిపత్యం చలాయించింది.

'ఈ ఫీలింగ్​ మాటల్లో చెప్పలేను. ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. 2024 పారిస్‌లో ఒలింపిక్స్​లో నిష్క్రమణించిన తర్వాత, నేను శారీరకంగా, మానసికంగా నా టెక్నిక్‌ను మెరుగుపరుచుకున్నాను. ఒక సంవత్సరం పాటు నిరంతరం చేసిన కృషికి ఫలితం' అని జైస్మీన్ మ్యాచ్ అనంతంరం చెప్పింది.

కాగా, మరోవైపు ఇదే పోటీల్లో భారత్‌కు చెందిన నుపుర్‌ షెరోన్‌ (80+ కేజీలు) సిల్వర్ మెడల్ దక్కించుకుంది. ఆమె ఫైనల్​లో పోలాండ్​కు చెందిన అగాటా కాజ్మార్స్కాను ఎదుర్కొంది. ఈ పోటీలో నుపుర్ అద్భుతంగా పోరాడినప్పటికీ స్వల్ప తేడాతో మ్యాచ్ కోల్పోయింది. ఈ థ్రిల్లింగ్ పోటీలో 2-3తో అగాటా విజేతగా నిలిచింది. ఇక పూజారాణి (80 కేజీలు) బ్రాంజ్​ మెడల్ సాధించింది. మొత్తంగా భారత్ మూడు పతకాలు సాధించింది. అయితే పురుషుల విభాగంలో నిరాశే ఎదురైంది. భారత్‌ ఖాతాలో ఒక్క పతకం ప్రపంచ లేకుండానే పోటీని ముగించింది.

ఎముకలు విరిగిపోయేలా 7 గంటలకు పైగా ఫైటింగ్- బాక్సింగ్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మ్యాచ్!

చరిత్ర సృష్టించిన హితేశ్- వరల్డ్​కప్​లో గోల్డ్ మెడల్ పట్టేసిన బాక్సర్

For All Latest Updates

TAGGED:

BOXING CHAMPIONSHIP 2025BOXING CHAMPIONSHIP INDIA MEDALSBOXING COMPETITION IN INDIABOXING CHAMPIONSHIP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.