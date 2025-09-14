ETV Bharat / sports

పాకిస్థాన్​పై భారత్ సూపర్ విక్టరీ- ఆ మ్యాచ్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్ గుర్తుందా?

ఆసియా కప్ 2025 భారత్- పాకిస్థాన్ - ఆ సూపర్ మ్యాచ్ మీకు గుర్తుందా?

IND VS PAK
IND VS PAK (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Ind vs Pak Rivalry : భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటేనే తెలియని ఎమోషన్. ఏ టోర్నమెంట్​లో అయినా దాయాదుల పోరుకు హైప్ వేరే లెవెల్​లో ఉంటుంది. మైదానంలో ఆడే ప్లేయర్లకే కాదు టీవీల ముందు కూర్చొని ఉన్న ప్రేక్షకులు సైతం ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ఇప్పుడు మరికొన్ని గంటల్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మరోసారి తలపడబోతున్నాయి. మైదానంలో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి.

అయితే ఇలాంటి హై వోల్టెజ్ మ్యాచ్ మరింత హోరాహోరీగా ఉంటే ఆ కిక్కే వేరు కదా! ఇక బంతి బంతికి ఉత్కంఠ పెరిగితే మ్యాచ్ నెక్ట్స్ లెవెలే. అలా గతంలో హోరాహోరీగా సాగి, ప్రేక్షకులను మనివేళ్లపై నిలబెట్టిన ఓ భారత్- పాక్ మ్యాచ్ మీకు గుర్తుందా? ఆఖరి బంతి వరకూ ఫలితం తేలకపోతే బంతితో త్రో (Bowl Out) లో టీమ్ఇండియా విక్టరీ కొట్టిన ఆ మ్యాచ్ మర్చిపోతామా? ఆ మ్యాచ్​ జరిగి నేటికి సరిగ్గా 18ఏళ్లు అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆ మ్యాచ్​ను ఓసారి గుర్తుచేసుకుందామా?

మ్యాచ్ టై
అది 2007 టీ20 వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్. ఐసీసీ టీ20 ఫార్మాట్​లో వరల్డ్​కప్ నిర్వహించడం అదే తొలిసారి. ఆ టోర్నీ గ్రూప్ స్టేజ్​ 10వ మ్యాచ్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ తలపడ్డాయి. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 141-9 పరుగులు చేసింది. రాబిన్ ఊతప్ప (50 పరుగులు), ధోనీ (33) రాణించారు. అనంతరం ఛేదనలో దిగిన పాక్ కూడా ఓవర్లన్నీ ఆడి 7 వికెట్లు కోల్పోయి 141 పరుగులే చేసింది. దీంతో మ్యాచ్ టై అయ్యింది. స్కోర్లు సమం అవ్వడంతో నిర్వాహకులు బౌల్ ఔట్ నిర్వహించారు. అంటే ఇరుజట్లు ఐదుసార్లు బౌలింగ్ ఎండ్ నుంచి బంతి విసురుతాయి. అది నేరుగా వికెట్లకు తగిలితే ఒక పాయింట్. ఇలా ఎవరు ఎక్కువసార్లు వికెట్లను గిరాటేస్తే, వాళ్లే విజేత.

IND VS PAK 2007 World Cup
2007 వరల్డ్​కప్​లో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ (Source : Getty Images)

బౌల్ ఔట్
ఇందులో భారత్ నుంతి తొలుత వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తొలి బంతి విసిరాడు. తొలి ప్రయత్నంలోనే సెహ్వాగ్ వికెట్లను పడగొట్టాడు. తర్వాత హర్భజన్, ఊతప్ప వరుసగా రెండు, మూడు బంతులతో వికెట్ల పడగొట్టారు. దీంతో భారత్​కు ఖాతాలో మూడు పాయింట్లు వచ్చాయి. మరోవైపు పాక్ వరుసగా మూడు ఛాన్స్​ల్లోనూ విఫలమైంది. అంతే భారత శిబిరంలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. పొట్టి కప్పులో పాక్​పై భారత్ తొలి విజయం నమోదు చేసింది. దీంతో దేశమంతా సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ విజయం టీమ్ఇండియా హిస్టరీలో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయింది.

Asia Cup 2025
ఇక ఆ మ్యాచ్ జరిగిన 18 ఏళ్ల తర్వాత సరిగ్గా ఇవాళే మరోసారి భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉండడం విశేషం. ఆసియా కప్​లో భాగంగా ఇండోపాక్ మ్యాచ్ ఇవాళ రాత్ర 8 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోరుకు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఇందులోనూ భారత్ మరోసారి ఆధిపత్యం చలాయించి, మ్యాచ్​లో విజయం సాధించాలని టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

భారత్ తుది జట్టు అంచనా
అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్య, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి / అర్ష్‌దీప్ సింగ్

IND VS PAK 2007 World Cup
2007 వరల్డ్​కప్​లో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ (Source : Getty Images)

భారత్ x పాక్ మ్యాచ్​ 'బాయ్​కాట్ ట్రెండ్'- అందుకే BCCI కీలక నిర్ణయం

ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ- సబ్​స్క్రిప్షన్​ అక్కర్లేదు- రూపాయి ఖర్చు లేదు- పాక్​తో మ్యాచ్ లైవ్ ఎక్కడంటే?

